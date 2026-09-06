Путин наградил старшего сына Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства подписал указ о поощрении заместителя председателя правительства Чечни. Российский лидер наградил Ахмата Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, передает РИА «Новости».

«Поздравляю с вручением указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя председателя правительства Чеченской Республики – министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Рамзановича Кадырова», – говорится в сообщении властей региона.

В администрации республики подчеркнули профессионализм молодого руководителя. Там отметили, что за короткий срок на посту он проявил себя как грамотный управленец и добился отличных результатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года президент России Владимир Путин объявил благодарность Ахмату Кадырову за заслуги в области спорта.

В прошлом году старший сын главы Чечни получил звание почетного гражданина Грозного.

Весной 2024 года он стал президентом футбольного клуба «Ахмат».