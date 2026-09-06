СК завел дело о теракте после удара по рынку в Энергодаре

Tекст: Дарья Григоренко

Петренко уточнила, что расследование ведется по статье о террористическом акте, передает ТАСС.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), в связи с атаками вооруженных формирований Украины по месту массового скопления мирных граждан в Энергодаре», – сообщила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал рынок на улице Казацкая в Энергодаре.

Позже вооруженные силы Украины повторно обстреляли эти торговые ряды.

В середине июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара дрона по городской автобусной остановке.