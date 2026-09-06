Мирный житель Курской области получил ранения при атаке украинского дрона

Tекст: Дарья Григоренко

«Вражеский дрон атаковал Хомутовский район. В результате удара по поселку Колячек ранен 70-летний мужчина. У него травмы головы, слепые осколочные ранения плеча и бедра», – написал глава региона в Max.

Сразу после происшествия мужчине оказали необходимую первую медицинскую помощь. В настоящий момент пострадавший доставлен в больницу Курска для прохождения дальнейшего лечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 сентября украинский беспилотник врезался в жилой дом на окраине Курска.

В конце августа пять мирных жителей получили осколочные ранения при ударах по населенным пунктам региона.

Несколькими днями ранее вражеский дрон атаковал легковой автомобиль местной жительницы в Рыльском районе.