Первый в России робот-доставщик компонентов крови появился в Башкирии

Tекст: Дарья Григоренко

Рахматуллин отметил, что ранее для выполнения каждой заявки на компоненты крови приходилось привлекать отдельного сотрудника, передает РИА «Новости».

Теперь эти обязанности выполняет автоматизированное устройство. Аппарат функционирует без перерывов и не подвержен усталости, что значительно повышает скорость работы. Это нововведение освобождает медицинский персонал для решения более сложных клинических задач.

«Первый в России медицинский робот-доставщик компонентов крови – у нас в республике. Это хороший пример цифровой трансформации здравоохранения», – подчеркнул Рахматуллин в своем канале на платформе Max. Он также добавил, что Башкирия активно развивает цифровизацию медицинской отрасли уже более десяти лет.

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