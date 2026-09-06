Мошенники заманили подростка в преступление обещанием денег на лечение отца

Tекст: Ольга Иванова

Детский омбудсмен часто посещает следственные изоляторы и воспитательные колонии, где общается с несовершеннолетними осужденными, передает РИА «Новости». Среди тех, кто оказался за решеткой под влиянием преступников, есть стобалльники по ЕГЭ и выходцы из благополучных семей.

«До сих пор у меня перед глазами стоит светленький, кудрявый, с голубыми глазами, такой маленький. И он говорит: «Вы понимаете, я же не думал, что так, они же рассказывали…» У мальчика парализованный отец, и он хотел заработать денег для семьи. Ему сказали, что ты сейчас выполнишь такие-то действия, и мы тебе заплатим», – поделилась Мария Львова-Белова.

За выполнение незаконных действий злоумышленники обещали подростку 100 тыс. рублей. В итоге ребенок оказался в тюрьме. Омбудсмен отметила, что многие дети в колониях сожалеют о содеянном и признаются, что не ожидали столь серьезных последствий.

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