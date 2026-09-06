На выборах в Саксонии-Анхальт зафиксировали высокую явку

Tекст: Ольга Иванова

Голосование проходит на фоне ожиданий, что кандидат от «Альтернативы для Германии» может впервые в истории земли занять пост премьер-министра, передает DW. Наблюдатели называют эти выборы историческими для Саксонии-Анхальт.

Высокая активность избирателей отражает возросший интерес жителей земли к политической ситуации и возможным переменам в региональной власти. Итоги голосования станут известны после закрытия избирательных участков и подсчета голосов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный злоумышленник взял на себя ответственность за серию атак на энергетические объекты в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Правоохранительные органы Германии объявили в розыск сорокапятилетнего экоактивиста по подозрению в организации данных диверсий.

Днем ранее полицейские обнаружили шесть пусковых устройств вблизи поврежденной электроподстанции в городе Бергхайм.