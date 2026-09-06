Захарова назвала причину закрытия генконсульства России в Германии

Выступая в телевизионном эфире, представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала ситуацию вокруг дипломатической миссии в Бонне, передает ТАСС.
«Для того, чтобы нанести удар, как они считают, по работе наших дипломатов в Германии по подготовке к выборам, они закрывают генконсульство. Что значит закрыть генконсульство, это не только с точки зрения их закрытия дверей, ограничения физического пространства, это в первую очередь удар по дипломатическому составу», – подчеркнула Захарова.
При этом она добавила, что оппоненты не дождутся срыва намеченных планов. Российское посольство продолжает активную работу, поэтому голосование на территории европейского государства обязательно состоится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.
Немецкая сторона потребовала выслать из страны 70 дипломатических работников.
Официальный представитель МИД Мария Захарова связала недавние антироссийские демарши Берлина с электоральными процессами внутри ФРГ.