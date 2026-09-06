Isar Aerospace впервые запустила ракету-носитель на орбиту с территории Европы

Tекст: Дарья Григоренко

Ракета высотой 28 метров стартовала с площадки Isar Aerospace в Норвегии в субботу вечером и доставила на орбиту пять малых спутников, передает Politico.

Это первый успешный коммерческий орбитальный запуск с территории континентальной Европы. «Мы на орбите! И только что вошли в европейскую историю: впервые частная ракета достигла орбиты, запущенная с континентальной Европы», – сообщила компания.

Министерство науки, технологий и космоса Германии назвало запуск важной вехой, продемонстрировавшей инновационную силу и технический потенциал страны. Европа стремится снизить зависимость от иностранных провайдеров пусковых услуг, в первую очередь от компании SpaceX Илона Маска. Канцлер Германии Фридрих Мерц, посетивший норвежский космодром в марте, заявил, что регион слишком долго зависел от чужих цепочек поставок и других государств.

Первый запуск Isar Aerospace, состоявшийся в марте прошлого года, закончился падением ракеты в море сразу после старта. Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер назвал субботний успех историческим и очередным шагом к формированию разнообразного и автономного европейского сектора запусков.

Isar Aerospace – одна из нескольких европейских компаний, борющихся за выход на рынок орбитальных запусков, наряду с испанской PLD Space и французской MaiaSpace. Компания, расположенная под Мюнхеном, планирует перейти к серийному производству ракеты Spectrum с целью выпускать более 30 штук в год и развивает второй космодром в Канаде. В среду и четверг в Париже пройдет двухдневный Международный космический саммит с делегациями из более чем 120 стран, где председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые выступит с речью, посвященной исключительно космической политике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, второй испытательный пуск ракеты Spectrum от Isar Aerospace отменили из-за лодки в запретной зоне космодрома Аннёйа.

Первая попытка запуска этой немецкой ракеты в марте 2025 года завершилась падением носителя вскоре после старта.

Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер ранее призывал Европу срочно ускорить разработку собственной многоразовой ракеты-носителя, чтобы не отставать от SpaceX.