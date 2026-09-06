Фестиваль «Русское лето» собрал более 166 тыс. гостей в Барнауле

Tекст: Елизавета Шишкова

Праздник на площади Свободы собрал более 166 тыс. человек. На Дне города в Барнауле выступили группы BURITO и «Интонация», а также музыканты Алтайского края, взрослые и дети участвовали в культурных, творческих и спортивных программах, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Гостей приветствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, депутаты Государственной думы Даниил Бессарабов и Иван Лоор и другие региональные руководители. Виктор Томенко заявил: «Сегодня Барнаул отмечает свой праздник. Наш город известен и в Сибири, и во всей стране как крупный промышленный и сельскохозяйственный центр. Здесь очаг культуры, образования, спорта».

Выступление BURITO барнаульцы встретили особенно тепло: зрители вместе с музыкантами проживали каждую композицию, на площади царила атмосфера единства. Лидер проекта Гарик Burito рассказал, что Алтайский край для него связан с личной историей, а главное чувство, которое артист может передать публике, он назвал единением и любовью.

Группа «Интонация» исполнила динамичные хиты и романтические баллады, в том числе знакомые поклонникам сериала «Молодежка». Музыканты Денис Гладкий и Александр Новиков отметили, что охотно возвращаются в Барнаул и считают музыку символом единства, который дарит радость, надежду и помогает в трудные минуты.

Популярность у публики вновь получил хит группы Владимира Кислова «Барнаул – столица мира». Для детей и подростков работала площадка «Мечтай в России», где юные участники писали о будущих профессиях и о том, какой хотят видеть свою страну. Чаще всего ребята выбирали карьеру дизайнера, спортивного тренера и актера, но многие мечтали стать врачом, полицейским, пилотом и даже президентом.

Особым гостем площадки стал ветеран специальной военной операции Максим Осадчий, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и рядом других наград. Он рассказал молодежи, что в боевой обстановке не позволяет себе поддаваться эмоциям, а силы ему дают родные, Родина и уверенность в правоте дела, и признался, что мечтает о завершении спецоперации победой и возвращении бойцов домой.

Площадка Народного фронта объединила гостей акцией «Письмо солдату»: взрослые и дети писали теплые слова бойцам, а пожелания оставляли и на борту автомобиля «Машина Победы», который после фестиваля отправится в зону СВО. Вместе с машиной военнослужащим передадут маскировочные накидки, сплетенные на мастер-классе.

ДОСААФ развернул выставку макетов вооружения и обмундирования и провел мастер-класс по оказанию первой помощи с участием военного врача. Свою программу подготовили «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» и «Российские студенческие отряды». На площадке «Территория силы» прошли показательные выступления по гиревому спорту, воздушной гимнастике, джампингу и гонкам дронов.

«Территория созидания» знакомила гостей с народными ремеслами Алтайского края: дети и взрослые создавали изделия из керамики и дерева, делали игрушки ручной работы. Фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию в этом году проходит с 1 августа по 13 сентября в шести федеральных округах и включает 12 городов, среди которых Петропавловск-Камчатский, Калтан, Орёл, Хабаровск, Биробиджан, Гатчина, Кемерово, Благовещенск, Владимир, Барнаул, Сургут и Ульяновск.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнерами фестиваля выступают Народный фронт, ДОСААФ России, шоу Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», движение «Юнармия», Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и Институт социального маркетинга ИНСОМАР, информационный партнер – радиостанция «Гордость». Главной темой нынешнего фестиваля в Год единства народов России стали традиционная русская культура и диалог культур народов страны.