Рябков сообщил о возможной встрече лидеров России, США и Китая

Tекст: Елизавета Шишкова

Проведение встречи на высшем уровне с участием глав России, Китая и США остается возможным, передает ТАСС. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пояснил, что идея подобного саммита активно обсуждается в обществе.

«Идея есть, она вброшена в том числе в публичное пространство. Говорить, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением», – отметил дипломат. По его словам, ключевым вопросом остается содержательная сторона переговоров и ожидаемые результаты.

Рябков подчеркнул значимость форматов на высшем уровне, которые сами по себе посылают важные сигналы. При этом он добавил, что трехсторонний формат с лидерами трех стран ранее не применялся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал возможную встречу лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

Британская газета The Times называла вероятным местом переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина китайскую столицу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке подобного мероприятия.