Axios: Американский «царь санкций» прилетал в Москву в составе делегации США

Axios: Американский «царь санкций» Ланг прилетал в Москву в составе делегации

Tекст: Елизавета Шишкова

В состав американской делегации, посетившей Москву, входил ответственный за санкции сотрудник Минфина США Джин Ланг, пишет Axios. Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в российскую столицу в субботу и провели трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Джин Ланг, действующий «царь санкций» в Минфине США, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в поездке. Ланг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным», – отмечает издание.

Журналисты предполагают, что присутствие Ланга свидетельствует об обсуждении вопроса американских антироссийских санкций в ходе визита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к американской делегации в Москве присоединились представители Министерства финансов и Госдепартамента США.

Президент России Владимир Путин принял спецпосланников в Кремле.

Беседа российского лидера с переговорщиками продлилась более трех часов.