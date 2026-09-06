Мирный житель погиб из-за дрона ВСУ под Белгородом

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня ночью в селе Головчино Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Мужчина от полученных травм скончался на месте. <...> Женщина получила проникающее ранение живота, открытые переломы рук и множественные осколочные ранения», – сказано в сообщении.

В Оперштабе добавили, что раненая в тяжёлом состоянии, она находится в Борисовской ЦРБ. Машина, в которой ехали люди, уничтожена огнём после удара дрона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при массированной атаке на Белгородскую область за 4 сентября погибли пять человек. Украинский дрон убил женщину при атаке на автомобиль под Белгородом 5 сентября. Шуваев сообщил, сто более 660 белгородцев погибли из-за украинских атак с 2022 года.







