Аферисты придумали новую схему обмана россиян с индексацией зарплат

Мошенники стали обманывать под видом индексации зарплат

Tекст: Катерина Туманова

«Сотруднику приходит сообщение якобы от бухгалтерии: из-за повышения МРОТ нужно срочно заполнить вторую страницу бланка индексации и вернуть документ сегодня до определенного времени. Обращение выглядит обычным рабочим поручением: с конкретной задачей, сроком и персональным обращением», – рассказал ТАСС.

Чтобы усыпить бдительность жертвы, преступники маскируют послание под привычную корпоративную переписку. Они прикрепляют к письму файлы или гиперссылки, содержащие реальные фамилию и инициалы работника. Это создает ложное ощущение подлинности подготовленного документа.

Переход по такой ссылке ведет на фишинговый сайт для кражи паролей и личных данных. Скачивание прикрепленного файла грозит установкой опасного программного обеспечения на рабочий компьютер.

Парламентарий призвал граждан проявлять осторожность при получении подобных писем со сторонних аккаунтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты «Мошеловки» раскрыли новую схему обмана россиян с инвестициями. Мошенники стали дарить цветы ради доверия жертв обмана. Аферисты начали пугать россиян лишением трудового стажа.