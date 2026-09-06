Прокуратура сообщила о десятках допрошенных по делу исчезнувших Усольцевых

Прокуратура сообщила о десятках допрошенных по делу Усольцевых

Tекст: Катерина Туманова

«[По делу о пропаже Усольцевых] допрошено более 120 человек», – сообщили ТАСС в прокуратуре.

Среди свидетелей оказались родственники, знакомые, сотрудники турбазы и случайные автомобилисты.

Семья отправилась в поход в сентябре 2025 года. Точный маршрут группы остался неизвестным, а машину путешественников обнаружили у подъема на гору Буратинка. Известно, что вместе с туристами находилась собака породы корги.

Масштабные поисковые операции не принесли результатов. Правоохранители рассматривают три основные версии случившегося: несчастный случай, криминал или побег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын Ирины Усольцевой опроверг слухи о наличии у отчима тайной жены, но предположил побег пропавшей семьи в Калифорнию.