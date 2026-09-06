Соцфонд заявил об увеличении максимального размера больничного в 2027 году

Соцфонд: Максимальный размер больничного в 2027 году вырастет

Tекст: Катерина Туманова

«Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году: до 6827,4 рублей <...> В 2027 году: до 7860,27 рублей. В 2028 году: до 8489,04 рублей», – приводит РИА «Новости» сообщение Соцфонда.

Повышение выплат связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Пособие назначается работающим гражданам при болезни, травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории.

Размер выплаты зависит от заработка за два предшествующих года и страхового стажа.

С 2022 года больничные листы оформляются в электронном виде. Социальный фонд получает данные от медучреждений, при необходимости запрашивая информацию у работодателя. Статус выплаты можно отслеживать через портал госуслуг.



