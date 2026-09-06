Минпросвещения ограничило время на школьные контрольные работы

Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей

Морское рыбоводство предложило зарплаты выше 900 тыс. рублей

Tекст: Катерина Туманова

Анализ статистических данных показал, что разведение рыбы оказалось самым прибыльным направлением для российских работников, передает РИА «Новости».

В период с января по май сотрудникам крупных и средних предприятий этой сферы платили в среднем 971,4 тыс. рублей ежемесячно.

В число лидеров по уровню доходов вошли управляющие пенсионными фондами со средним заработком 827,1 тыс. рублей.

Специалисты компаний по управлению ценными бумагами получали около 737,5 тыс. рублей. Также высокие оклады зафиксированы в области аренды и лизинга медицинских приборов, где показатель зарплат достиг 728,9 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии. При подсчете учитываются доходы абсолютно всех сотрудников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выявили российские регионы с самыми высокими зарплатами. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.