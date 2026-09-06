Кадровый эксперт назвал идеальный сезон для смены места работы

Идеальным сезоном для смены места работы является осень

Tекст: Катерина Туманова

Смена климата сопровождается изменением рыночных отношений и массовым возвращением людей из отпусков. Кроме того, начинается новый деловой год, что напрямую влияет на сферу занятости.

«Поэтому многие процессы люди планируются именно к этому времени. То есть, например, кто-то хочет уволиться, но планирует уволиться после отпуска или кто-то хочет поменять какого-то сотрудника, открыть вакансию, но после завершения сезона. Поэтому это время водораздела», – рассказал Варакин радио Sputnik.

Специалист добавил, что в этот период на рынке труда появляется множество новых предложений и соискателей. По сравнению с августом выбор вакансий в сентябре значительно шире, а ряды кандидатов пополняют недавние выпускники университетов.

Осень, как и начало весны, считается наиболее удачным временем для карьерного рывка. Эти месяцы дают специалистам шанс получить новые возможности для профессионального развития.