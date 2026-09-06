Глава Соцфонда сообщил о планах назначать пенсии без заявлений

Tекст: Катерина Туманова

«Пенсии тоже постепенно переводим в проактивный формат. С 2022 года без заявления назначаются пенсии по инвалидности, с 2023-го – по потере кормильца. Следующий этап – пенсия по старости. Сейчас подготовлен законопроект, который позволит назначать такие пенсии без заявления. Надеюсь, его примут», – сообщил он ТАСС.

Чирков отметил, что около 95% услуг фонда доступны по одному электронному заявлению. При этом по массовым услугам, таким как детские пособия и семейные выплаты, до 99% обращений поступает через портал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Сытник назвала два пути при нехватке стажа для пенсии. Глава Соцфонда назвал условие получения высокой пенсии, а также исключил ограничение возраста для выплаты страховых пенсий.





