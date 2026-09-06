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    6 сентября 2026, 02:15 • Новости дня

    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США

    КСИР заявил об ударе ракетами по авианосцу и эсминцу США

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об атаке баллистическими ракетами американских авианосца и эсминца, о чем сообщило агентство IRNA.

    «Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции атаковали американских агрессоров несколькими баллистическими ракетами, поразив авианосец и эсминец, которые преследовали иранские корабли и участвовали в военно-морской блокаде», – передает IRNA.

    В КСИР добавили, что два военных корабля были вынуждены покинуть зону конфликта из-за повреждений и опасений новой атаки.

    Ранее КСИР сообщил об ударах по шести судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Глава Пентагона Хегсет объяснил «простую математику» разгрома иранских танкеров.

    4 сентября 2026, 02:07 • Новости дня
    NYP: Оман отклонил предложение Ирана о сборах в Ормузском проливе
    NYP: Оман отклонил предложение Ирана о сборах в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Омана отклонили предложение Ирана о совместном взимании платы за проход коммерческих судов через Ормузский пролив, пишет New York Post.

    Маскат отказался от инициативы Тегерана по введению совместных сервисных сборов с коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Такое решение, по данным издания, позволило избежать конфликта с Белым домом, пишет New York Post.

    Высокопоставленный региональный чиновник сообщил, что Оман не дал согласия на взимание платы за экологические услуги и обеспечение безопасности даже на добровольной основе. Это противоречит заявлению иранского Корпуса стражей исламской революции, сделанному на прошлой неделе.

    Источники, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что отказ от иранского предложения продиктован стремлением поддержать более широкие мирные инициативы в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о переговорах с Маскатом по введению транзитных сборов в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил о приближении этих консультаций к финальной стадии.

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    4 сентября 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп считает, что развитие альтернативных маршрутов и новых трубопроводов на Ближнем Востоке лишит Ормузский пролив его прежнего влияния.

    Американский президент Трамп считает, что глобальные торговые пути стремительно меняются и активное строительство инфраструктуры в регионе делает традиционные морские артерии менее востребованными, передает РИА «Новости».

    «Прямо сейчас строятся трубопроводы, строится дорога через Сирию – потрясающий маршрут, который уже фактически открыт. Создается множество альтернатив Ормузскому проливу, который больше никому не будет нужен», – заявил политик в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт отмечал, что поставки нефти из Персидского залива достигли 17 млн баррелей в сутки. Это стало возможным благодаря новым трубопроводам, идущим в обход привычных путей.

    В середине августа Трамп напоминал об открытости пролива для судов на фоне морской блокады Ирана. Сейчас интенсивность движения там резко упала, а крупные танкеры практически покинули маршрут из-за региональной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США похвастался полным контролем над Ормузским проливом, что Иран привычно опроверг и пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями. Кроме того глава Белого дома  обозначил Ормуз как «новую территорию США» на фото.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    4 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Госдепартамент США одобрил продажу авиабомб Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти санкционировали возможную передачу Саудовской Аравии ударных комплексов увеличенной дальности и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 5 млрд долларов.

    «Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже военной техники Королевству Саудовская Аравия в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sale) на закупку управляемых ударных боеприпасов увеличенной дальности (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 5 млрд долларов», – сказано в пресс-релизе ведомства.

    В рамках программы зарубежных военных продаж арабская страна приобретет 5004 комплекта наведения KMU-572 и 5 тыс. систем KMU-556. Пакет также включает 5004 авиационные бомбы массой 227 кг и 5 тыс. снарядов весом 907 кг.

    В поставку войдут системы взрывателей, детекторы целей, запасные части и услуги по технической поддержке. Главным подрядчиком контракта выступит корпорация Boeing.

    Американские чиновники подчеркнули, что реализация соглашения повысит безопасность ключевого партнера вне НАТО в Персидском заливе. Сделка не изменит военный баланс в регионе и не повлияет на боеготовность американских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в конце 2025 года предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов. Также он уведомил Конгресс о передаче Украине ракет ATACMS из Турции. Президент США заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам.

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    5 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах по шести судам в Ормузском проливе

    КСИР заявил об атаке на шесть судов в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об атаках на три танкера и три судна, которые шли по несогласованным в Ормузском проливе маршрутам.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции <...> атаковали три нефтяных танкера, следовавших по несанкционированному маршруту через Ормузский пролив, и три судна, связанных с США», – сказано в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    В КСИР добавили, что любое движение по проливу, которое будет выглядеть подозрительным, они будут атаковать.

    «ВМС Корпуса стражей исламской революции предупреждают все суда, находящиеся в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива: не поддавайтесь на уловки американской армии и избегайте подозрительных действий, связанных с проходом через несанкционированные водные пути, иначе вы станете мишенью», – призвали они.

    В этот же день военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил   о  скорой потере значимости Ормузским проливом.

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    3 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Американские удары привели к гибели трех иранских военных летчиков

    Жертвами ударов США по югу Ирана стали три военных летчика

    Tекст: Мария Иванова

    В результате американских ударов по южным районам исламской республики погибли три военных летчика армии Ирана.

    По меньшей мере три военных летчика армии Ирана погибли в результате ударов США по южным районам исламской республики 1 сентября, передает ТАСС. Двое пилотов служили в военно-морских силах, один – в ВВС Ирана.

    1 сентября Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении серии ударов по целям в Иране. Взрывы прогремели на южном побережье страны, в том числе на острове Кешм и в ряде городов.

    В ответ на эти действия иранская сторона нанесла удары по военным базам США в ОАЭ, Иордании, Ираке и Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация Соединенных Штатов атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции.

    Позже Центральное командование ВС США завершило серию ударов по иранским военным целям. В результате этих массированных атак погибли 18 человек.

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    4 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Армия Ирана потребовала от США возместить ущерб и покинуть Ближний Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Соединенных Штатов должны возместить ущерб странам Ближнего Востока и вывести свои войска из региона для обеспечения безопасности, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    Вашингтону следует компенсировать ущерб, нанесенный странам Ближнего Востока в результате военных действий, и вывести войска, подчеркнул Акраминия, передает ТАСС. «Разумное решение для США – признать реальности, возместить издержки и покинуть регион. Это обеспечит безопасность в регионе и приблизит американский народ к благополучию», – отметил военный.

    По его словам, все текущие проблемы американских войск и трудности граждан США связаны с ошибочными действиями Вашингтона, который совершил агрессию против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США Дональд Трамп отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от пятимесячного противостояния.

    В ответ советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного и длительного военного противостояния с Вашингтоном.

    Ранее Иран потребовал от Соединенных Штатов выплатить компенсации за нанесенный ущерб и полностью вывести войска из зоны Персидского залива.

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    3 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Израильская армия захватила оплот «Хезболлы» на юге Ливана

    Sky News Arabia: Израильская армия захватила оплот «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные взяли под контроль южноливанские высоты Али-эт-Тахер, где находился важный опорный пункт шиитской группировки «Хезболла», сообщил телеканал Sky News Arabia.

    Вооруженные силы Израиля установили оперативный контроль над высотами Али-эт-Тахер на юге Ливана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Ранее там располагался форпост шиитской организации «Хезболла».

    Израильский военный источник сообщил, что горный район полностью очищен от шиитских боевиков. «Завершено разминирование подземной военной инфраструктуры», – отметил собеседник телеканала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля шиитское движение использовало дрон со взрывчаткой для удара по израильской технике в районе высоты Али-ат-Тахер.

    В начале августа вооруженные силы Израиля подвергли эту стратегическую возвышенность массированному артиллерийскому обстрелу.

    В конце прошлого месяца израильская авиация поразила арсеналы боевиков на данной территории.

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    3 сентября 2026, 14:22 • Новости дня
    Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив

    Трамп сообщил о возвращении поставок нефти через Ормуз к доконфликтному уровню

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении транзита нефти через Ормузский пролив до 18 млн баррелей в сутки.

    Показатели транзита сырья через стратегически важную артерию почти вернулись к значениям, которые фиксировались до начала обострения отношений с Ираном, передает РИА «Новости».

    Американский лидер разместил в своей социальной сети Truth Social инфографику, иллюстрирующую текущую ситуацию.

    «Объемы нефти в Ормузском проливе вернулись!» – гласит подпись к изображению, опубликованному политиком. Согласно представленным данным, сейчас через пролив ежедневно транспортируется порядка 18 млн баррелей нефти.

    До начала конфликтной ситуации этот показатель составлял 20 млн баррелей в сутки. Ранее телеканал CNN, ссылаясь на двух американских чиновников, сообщил, что военные США обеспечили безопасный проход через Ормузский пролив 40 коммерческим судам. Они перевозили около 18 млн баррелей нефти, что стало максимальным объемом с начала конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник над Ормузским проливом.

    Ранее глава Белого дома объявил о полном контроле ВМС США над этой транспортной артерией.

    Министерство энергетики Соединенных Штатов еще в июне отмечало нормализацию ситуации в регионе.

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    5 сентября 2026, 07:50 • Новости дня
    Минтранс сообщил о планах увеличить число рейсов в дружественные страны

    Минтранс сообщил о планах увеличить число рейсов в Азию

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия планирует расширить географию полетов и увеличить количество авиарейсов в дружественные государства, включая страны Ближнего Востока и Азии, сообщил министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме.

    «Со всеми дружественными государствами активно прорабатываем открытие новых маршрутов и увеличение частот уже действующих рейсов. В первую очередь речь о наиболее востребованных направлениях – странах Азии, Ближнего Востока и других перспективных туристических регионах», – сказал министр ТАСС.

    По словам Никитина, запуск каждого нового направления требует тщательного согласования с авиационными властями принимающих стран. Кроме того, необходимо учитывать заинтересованность авиаперевозчиков и наличие соответствующей инфраструктуры.

    Ранее Никитин заявлял, что Россия рассматривает возможность увеличения числа рейсов в Индию. В частности, ожидается запуск полетов индийской авиакомпании Air India.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля предложили Москве запустить прямые авиарейсы в Эйлат. С осени прямые рейсы из России позволят отправиться в 42 страны.

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    3 сентября 2026, 10:15 • Новости дня
    WSJ: Трамп задумался об объявлении конца операции против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Американский президент Дональд Трамп в частных беседах с советниками рассматривает возможность официального завершения операции против Ирана, считая эту идею привлекательной, отмечают СМИ.

    Президент США Дональд Трамп в частном порядке обдумывает завершение операции против Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal.

    «За закрытыми дверьми Трамп обсуждает с ведущими помощниками, не объявить ли войну с Ираном оконченной… Трамп говорил, что эта идея ему больше нравится», – отмечает издание.

    Американский лидер убежден, что из-за экономического давления иранские власти будут вынуждены либо свернуть свою ядерную программу, либо потерпят крах. При этом советники предупреждают главу государства о возможных политических рисках. Они опасаются, что усиление напряженности может навредить республиканцам на предстоящих в ноябре промежуточных выборах.

    Однако сам Трамп утверждает, что не учитывает электоральные последствия при принятии решений о военных действиях. Ранее он объявил о старте экономической кампании против Ирана, назвав ее беспрецедентной изоляцией, и призвал союзников поддержать Вашингтон. По данным CNN, США сменили курс с военной операции, начатой в феврале 2026 года, на стратегию постепенного экономического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    В июле американский лидер объявил об отмене режима прекращения огня.

    В августе иранские власти подготовили сценарии для противодействия экономической войне.

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    4 сентября 2026, 10:42 • Новости дня
    Военные США начали расследование смертельного удара по иранской свадьбе

    Командование США начало проверку из-за гибели людей на свадьбе в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное руководство проводит внутреннюю проверку обстоятельств воздушного удара по жилому дому в Иране, в результате которого погибли пять участников свадебной церемонии.

    Официальные лица подтвердили факт проведения расследования инцидента с жертвами среди гражданского населения, передает портал Axios.

    Трагедия произошла в минувший вторник во время военной операции на территории Ирана. По данным Иранского общества Красного Полумесяца, взрыв унес жизни пяти человек, еще 67 получили ранения.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию на брифинге в Белом доме. «Мы расследуем это, потому что нам, очевидно, не все равно», – заявил политик.

    Он добавил, что американские военные стремятся учиться на своих ошибках, и пообещал провести максимально полное разбирательство.

    Представитель Центрального командования капитан Тим Хокинс отметил, что армия США никогда не делает мишенью мирных жителей. Известно, что в среду адмирал Брэд Купер распорядился начать внутреннюю проверку. Целью удара в этом районе была вышка связи двойного назначения.

    Сейчас следователи изучают записи с беспилотников и процедуры идентификации целей. Специалисты также проверят версию о случайном падении иранского боеприпаса рядом со зданием. Ранее, в первый день конфликта шесть месяцев назад, при ударе по школе погибли 150 человек, расследование этого эпизода скоро завершится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами американской атаки на свадебную церемонию в провинции Хормозган стали пять человек.

    В ответ на это нападение иранские военные нанесли серию ударов по базам США на Ближнем Востоке.

    Ранее Пентагон начал расследование весеннего ракетного удара по иранской школе с множеством погибших детей.

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    5 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Американские военные атаковали иранский нефтяной танкер в Персидском заливе

    Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по танкеру возле острова Харк

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия США нанесла ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру в окрестностях иранского острова Харк в Персидском заливе, сообщает канал SNN.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов совершили нападение на судно в акватории Персидского залива, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в районе острова Харк. «Иранский нефтяной танкер на острове Харк подвергся ракетной атаке войск США», – говорится в сообщении телеканала SNN.

    В результате происшествия никто не пострадал. Ранее агентство Fars сообщало о серии взрывов в районе этого острова. Обострение ситуации на Ближнем Востоке продолжается с конца зимы.

    Американские и израильские военные 28 февраля начали атаковать объекты на иранской территории, вызвав ответные действия Тегерана. В середине июня стороны заключили соглашение о перемирии, однако позже обмен ударами возобновился. Конфликт до сих пор остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о планах захватить иранский остров Харк. В июле Центральное командование вооруженных сил США сообщило о возобновлении ударов по целям в Иране. В конце августа американский лидер опубликовал сгенерированное нейросетью видео ракетной атаки на этот остров.

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    3 сентября 2026, 09:39 • Новости дня
    Иранские военные нанесли удар по американской базе в Кувейте

    Press TV: Иранские ракеты поразили ключевой объект базы США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Военные объекты Соединенных Штатов на территории Кувейта подверглись массированной атаке иранских ракет и беспилотников, в результате чего поражен ключевой инфраструктурный узел.

    Иранские вооруженные силы атаковали американские военные объекты на территории Кувейта с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Ключевой объект на американской базе в Кувейте был поражен, в воздух поднялись столбы дыма», – говорится в сообщении иранского телеканала Press TV.

    Ранее представители армии Кувейта заявляли об активной работе национальных средств противовоздушной обороны. Военные сообщили, что их системы успешно отражают ракетные и беспилотные атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля элитные части иранских вооруженных сил атаковали американскую авиабазу Али ас-Салем в Кувейте.

    Несколькими днями ранее армия Исламской Республики задействовала дроны для ударов по трем военным объектам Вашингтона.

    Представители Корпуса стражей исламской революции отчитались о ликвидации зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    5 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу военные США заявили, что поразили три иранских нефтяных танкера, в том числе один у острова Харк, главного нефтяного терминала страны, после того, как Иран выпустил ракеты по двум военным кораблям ВМС США.

    Центральное командование (CENTCOM) США, которое курирует операции на Ближнем Востоке, заявило, что его американские удары вывели из строя нефтевоз у побережья острова Харк и еще один у острова Джаск, а также уничтожили третий в Оманском заливе.

    «После тщетных атак Ирана CENTCOM навсегда вывел из строя танкеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для перевозки сырой нефти у побережья острова Харк и близ Джаска. Американские военные также полностью уничтожили порожнее судно для перевозки сырой нефти в Оманском заливе», – сказано в сообщении американских военных в соцсети Х.

    Центральное командование выразило мнение, что иранские танкеры с сырой нефтью являются частью многомиллиардной теневой сети, которая финансирует КСИР и его региональных доверенных лиц, но у Ирана нет средств, чтобы защитить их.

    «Если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесем еще более высокий экономический урон, уничтожив три ваших. Мы без колебаний встанем на защиту американских войск и, если потребуется, уничтожим ограниченный и незащищенный нефтяной флот Ирана», – заявил командующий адмирал Брэд Купер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил о  скорой потере значимости Ормузским проливом.

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    6 сентября 2026, 02:01 • Новости дня
    Хегсет объяснил «простую математику» разгрома иранских танкеров

    Хегсет пообещал разгромить все иранские танкеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил о готовности американских военных разгромить все нефтяные танкеры Ирана в случае ударов по кораблям США.

    «Все просто: если Иран откроет огонь по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их нефтяные танкеры. Все, что от них требуется, – не стрелять в направлении военно-морских сил США», – написал он в соцсети Х.

    Хегсет добавил, что флот нефтяных танкеров Ирана совершенно беззащитен.

    «У Ирана нет военно-морского флота или военно-воздушных сил. Наши самолеты, корабли и подводные лодки могут разом нанести удар по ним», – добавил военный министр США.

    Он сделал репост сообщения Центрального командования, в котором военные предупреждают Иран о простой математике: «Если вы ударите по двум нашим кораблям, мы уничтожим три ваших».

    Напомним, военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах, а КСИР сообщил об ударах по шести судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров.

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