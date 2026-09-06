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    6 сентября 2026, 02:01 • Новости дня

    Хегсет объяснил «простую математику» разгрома иранских танкеров

    Хегсет пообещал разгромить все иранские танкеры

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил о готовности американских военных разгромить все нефтяные танкеры Ирана в случае ударов по кораблям США.

    «Все просто: если Иран откроет огонь по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их нефтяные танкеры. Все, что от них требуется, – не стрелять в направлении военно-морских сил США», – написал он в соцсети Х.

    Хегсет добавил, что флот нефтяных танкеров Ирана совершенно беззащитен.

    «У Ирана нет военно-морского флота или военно-воздушных сил. Наши самолеты, корабли и подводные лодки могут разом нанести удар по ним», – добавил военный министр США.

    Он сделал репост сообщения Центрального командования, в котором военные предупреждают Иран о простой математике: «Если вы ударите по двум нашим кораблям, мы уничтожим три ваших».

    Напомним, военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах, а КСИР сообщил об ударах по шести судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров.

    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    3 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине

    Трамп: США намерены взыскать с ЕС выделенные Байденом на помощь Украине деньги

    Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп пообещал заставить европейские страны компенсировать Вашингтону затраты на масштабную военную помощь Киеву.

    Вашингтон намерен взыскать с европейских стран сотни миллиардов долларов, направленных администрацией Джо Байдена на поддержку Киева, передает РИА «Новости». По словам Трампа, европейские союзники должны компенсировать эти затраты.

    «Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Политик добавил, что Европа могла бы самостоятельно оплатить военные поставки, если бы поступила соответствующая просьба. Несмотря на задержку, США все равно потребуют возврата этих средств, отметил он в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский лидер назвал поставки оружия Киеву на 300 млрд долларов причиной истощения арсеналов США.

    Ранее политик возложил на Европейский союз ответственность за оплату стоимости военного оборудования для Украины.

    В конце прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении прямых американских трат на поддержку украинской армии.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    Трамп объявил финансовые итоги чемпионата мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп объявил о 18 млрд долларов в экономике США благодаря состоявшемуся летом чемпионату мира по футболу.

    «Только чемпионат мира по футболу принес нашей экономике более 18 млрд долларов и создал более 160 тыс. рабочих мест! Путешествия и туризм – это рабочие места, инвестиции и миллиарды долларов, поступающие в американские компании и сообщества», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что в США сокращается бюрократическая волокита, модернизируются авиаперевозки и упрощаются визит и ведение бизнеса в США.

    В своем сообщении он также отметил, что в контексте чемпионата американцы проехали почти 300 млрд миль, национальные парки США посетили 78 млн человек и миллионы совершили перелеты.

    Чемпионат мира по футболу проходил в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

    Как писала газета ВХГЛЯД, силовики США арестовали 900 торговцев людьми и спасли 180 человек на ЧМ-2026. УЕФА лишил доверия президента ФИФА после скандала с инвесторами. ФИФА отстранила трех игроков сборной Аргентины по итогам финала ЧМ-2026.

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    4 сентября 2026, 02:07 • Новости дня
    NYP: Оман отклонил предложение Ирана о сборах в Ормузском проливе
    NYP: Оман отклонил предложение Ирана о сборах в Ормузском проливе
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Омана отклонили предложение Ирана о совместном взимании платы за проход коммерческих судов через Ормузский пролив, пишет New York Post.

    Маскат отказался от инициативы Тегерана по введению совместных сервисных сборов с коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Такое решение, по данным издания, позволило избежать конфликта с Белым домом, пишет New York Post.

    Высокопоставленный региональный чиновник сообщил, что Оман не дал согласия на взимание платы за экологические услуги и обеспечение безопасности даже на добровольной основе. Это противоречит заявлению иранского Корпуса стражей исламской революции, сделанному на прошлой неделе.

    Источники, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что отказ от иранского предложения продиктован стремлением поддержать более широкие мирные инициативы в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о переговорах с Маскатом по введению транзитных сборов в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил о приближении этих консультаций к финальной стадии.

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    4 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Трамп сделал пост о статье WP, как США могут помочь Украине с Patriot

    Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензий Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social статью Washington Post, что США могут сделать для Украины, чтобы помочь с ракетами Patriot.

    Эту статью президент США разместил в своей ленте новостей в соцсети Truth Social, добавив ссылку и название статьи «Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot». Каких-либо комментариев или смайлов от себя он не добавил.

    «Я знаю, что президент Дональд Трамп хочет помочь Украине <…>. Но перед ним стоит сложная задача: он должен найти баланс между желанием защитить невинных украинцев и необходимостью использования противоракетных комплексов Patriot в рамках необходимых усилий по разоружению Ирана, а также необходимостью поддерживать достаточные запасы для защиты американских войск и сдерживания противников США по всему миру. В совокупности эти факторы ограничивают возможности Соединенных Штатов по предоставлению помощи Киеву», – пишет в колонке для Washington Post Марк Тиссен, который является научным сотрудником Американского института предпринимательства и бывшим главным спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего.

    Автор объясняет заминку Вашингтона в передаче лицензии Киеву опасениями, что технология попадет в руки неприятеля, и тут же предлагает решение.

    «Есть простое решение: разрешить Украине участвовать в совместном производстве истребителей-перехватчиков Patriot, не обладающих этими передовыми возможностями», – пишет он, предлагая еще несколько решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонные корпорации США противятся  предоставлению лицензии на Patriot украинской стороне. Госсекретарь США Рубио заявил, что лицензия на Patriot не решит проблем Украины с ПВО. Bloomberg считает, что Украину зимой ждет критический дефицит ракет ПВО.

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    5 сентября 2026, 02:45 • Новости дня
    WSJ узнала, как чипы Nvidia помогли США помирить Ереван и Баку

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники переговоров предложили доступ к передовому оборудованию Nvidia на основе искусственного интеллекта, чтобы заключить предварительное соглашение, положившее конец многолетнему конфликту Армении и Азербайджана.

    США использовали обещание поставить чипы Nvidia для посредничества в мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, пишет, а Wall Street Journal.

    «По словам источников, участвовавших в переговорах, американские переговорщики использовали обещание доступа к чипам искусственного интеллекта Nvidia, чтобы помочь заключить предварительное мирное соглашение», – пишет газета о достигнутом в 2025 году соглашении между Арменией и Азербайджаном.

    Включение расширенных разрешений на закупку чипов для армянского проекта дата-центра в качестве стимула для участия страны, о чем ранее не сообщалось, представляет собой один из самых ярких примеров того, что американские чиновники называют чиповой дипломатией, пояснило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Nvidia в начале сентябре купила стартап Hugging Face. Азербайджан в мае снял все ограничения на транзит грузов в Армению. В ответ Ереван разрешил движение турецких грузовиков через свою территорию.

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    4 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Еврокомиссия ответила на слова Трампа о возврате потраченных на Киев денег

    Еврокомиссия: США не требовали вернуть потраченные на Украину деньги

    Tекст: Мария Иванова

    В Брюсселе опровергли получение официальных требований от Вашингтона о компенсации сотен миллиардов долларов, направленных на военную поддержку Украины.

    Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть деньги, потраченные на военную помощь Киеву. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, передает РИА «Новости».

    «Насколько мне известно, мы не получали формального заявления в связи с этим комментарием в соцсети», – подчеркнул представитель европейского ведомства.

    Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что американская сторона потребует от Европы возместить сотни миллиардов долларов. Эти средства были выделены администрацией бывшего главы государства Джо Байдена на военную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал заставить европейские страны компенсировать затраты на военную помощь Киеву.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыронизировал над лидерами Евросоюза из-за этих финансовых требований.

    Месяцем ранее американский лидер назвал поставки оружия на Украину главной причиной дефицита боеприпасов в самих Соединенных Штатах.


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    5 сентября 2026, 06:09 • Новости дня
    Авиадебошира на рейсе American Airlines примотали скотчем к креслу

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажира рейса American Airlines примотали к креслу скотчем за дебош, который он устроил на борту во время полета, выкрикивая непристойные и оскорбительные реплики.

    Предположительно нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета American Airlines, следовавшего из Далласа в Ньюарк, передает TMZ. Мужчина начал кричать об Иисусе и дороге в ад, ударил соседа и повредил его компьютер, толкнул женщину.

    Когда темнокожая стюардесса попыталась успокоить хулигана, он оскорбил ее расистскими и гомофобными высказываниями, после чего экипаж и пассажиры были вынуждены примотать дебошира к креслу скотчем.

    На опубликованных в СМИ кадрах видно, что лентой зафиксированы даже голова и руки мужчины. Со стороны он похож на мумию в пеленах.

    «Третьего сентября рейс 618 American Airlines был перенаправлен в Балтимор из-за неадекватного пассажира. По прибытии правоохранительные органы встретили самолет и помогли снять клиента с рейса», – сообщил представитель авиакомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая транспортные полицейские сняли с рейса в Сургуте пьяного дебошира. Устроивший дебош в июне пассажир рейса Москва – Омск умер на борту самолета. В России решили создать единый реестр авиадебоширов.

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    4 сентября 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о скорой потере значимости Ормузским проливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп считает, что развитие альтернативных маршрутов и новых трубопроводов на Ближнем Востоке лишит Ормузский пролив его прежнего влияния.

    Американский президент Трамп считает, что глобальные торговые пути стремительно меняются и активное строительство инфраструктуры в регионе делает традиционные морские артерии менее востребованными, передает РИА «Новости».

    «Прямо сейчас строятся трубопроводы, строится дорога через Сирию – потрясающий маршрут, который уже фактически открыт. Создается множество альтернатив Ормузскому проливу, который больше никому не будет нужен», – заявил политик в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт отмечал, что поставки нефти из Персидского залива достигли 17 млн баррелей в сутки. Это стало возможным благодаря новым трубопроводам, идущим в обход привычных путей.

    В середине августа Трамп напоминал об открытости пролива для судов на фоне морской блокады Ирана. Сейчас интенсивность движения там резко упала, а крупные танкеры практически покинули маршрут из-за региональной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США похвастался полным контролем над Ормузским проливом, что Иран привычно опроверг и пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями. Кроме того глава Белого дома  обозначил Ормуз как «новую территорию США» на фото.

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    3 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам

    Трамп: США вскоре возобновят продажу американских боеприпасов союзникам

    Трамп заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам
    @ Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время возобновить продажу вооружений странам-партнерам, категорически опровергнув сообщения прессы об истощении военных запасов Вашингтона.

    Американский лидер опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social, передает ТАСС. Политик жестко раскритиковал журналистов за регулярные публикации о нехватке снарядов у Вашингтона. Глава государства обвинил прессу в том, что они «продолжают твердить об отсутствии боеприпасов, что на 100% не соответствует действительности».

    По его словам, страна располагает практически бесконечными резервами вооружений среднего и высокого класса. Трамп подчеркнул, что имеющихся объемов хватит для любого гипотетического конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп возложил ответственность за истощение арсеналов на поставки оружия Украине.

    Из-за дефицита снарядов Министерство обороны США организовало экстренное совещание.

    Для пополнения запасов американские автоконцерны перепрофилируют часть своих мощностей под выпуск ракет.

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    5 сентября 2026, 01:30 • Новости дня
    Страны-участницы МУС заявили об ожидании новых санкций США

    Страны-участницы МУС допустили новые санкции США

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон планирует ввести дополнительные ограничительные меры, среди которых визовые и финансовые санкции, в отношении Международного уголовного суда (МУС) и связанных с ним структур.

    «Такой сценарий ожидают в самом ближайшем будущем», – рассказал дипломатический источник ТАСС.

    Возможные меры включают финансовые блокировки и давление на государства для выхода из Римского статута.

    С осени 2025 года обсуждается вероятность введения рестрикций против МУС. Указ президента США Дональда Трампа от 6 февраля 2025 года разрешает замораживать активы лиц и организаций, оказывающих поддержку суду. Ранее эти нормы уже применялись к палестинским правозащитным объединениям.

    В августе госсекретарь Марко Рубио объявил о санкциях против председателя инстанции Томоко Аканэ и прокурора Абдулая Сейе. Американские власти обвиняют суд в неправомерных действиях против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против руководства Международного уголовного суда, которые объяснили тем, что Аканэ и Сейе  пытались вести расследования вне юрисдикции МУС.

    Рубио объявлял о планах полностью ликвидировать Международный уголовный суд.

    Дмитриев объяснил соболезнования ЕС подсанкционному председателю МУС.

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    4 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Госдепартамент США одобрил продажу авиабомб Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти санкционировали возможную передачу Саудовской Аравии ударных комплексов увеличенной дальности и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 5 млрд долларов.

    «Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже военной техники Королевству Саудовская Аравия в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sale) на закупку управляемых ударных боеприпасов увеличенной дальности (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 5 млрд долларов», – сказано в пресс-релизе ведомства.

    В рамках программы зарубежных военных продаж арабская страна приобретет 5004 комплекта наведения KMU-572 и 5 тыс. систем KMU-556. Пакет также включает 5004 авиационные бомбы массой 227 кг и 5 тыс. снарядов весом 907 кг.

    В поставку войдут системы взрывателей, детекторы целей, запасные части и услуги по технической поддержке. Главным подрядчиком контракта выступит корпорация Boeing.

    Американские чиновники подчеркнули, что реализация соглашения повысит безопасность ключевого партнера вне НАТО в Персидском заливе. Сделка не изменит военный баланс в регионе и не повлияет на боеготовность американских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в конце 2025 года предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов. Также он уведомил Конгресс о передаче Украине ракет ATACMS из Турции. Президент США заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам.

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    5 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах по шести судам в Ормузском проливе

    КСИР заявил об атаке на шесть судов в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об атаках на три танкера и три судна, которые шли по несогласованным в Ормузском проливе маршрутам.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции <...> атаковали три нефтяных танкера, следовавших по несанкционированному маршруту через Ормузский пролив, и три судна, связанных с США», – сказано в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    В КСИР добавили, что любое движение по проливу, которое будет выглядеть подозрительным, они будут атаковать.

    «ВМС Корпуса стражей исламской революции предупреждают все суда, находящиеся в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива: не поддавайтесь на уловки американской армии и избегайте подозрительных действий, связанных с проходом через несанкционированные водные пути, иначе вы станете мишенью», – призвали они.

    В этот же день военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил   о  скорой потере значимости Ормузским проливом.

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    3 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Американские удары привели к гибели трех иранских военных летчиков

    Жертвами ударов США по югу Ирана стали три военных летчика

    Tекст: Мария Иванова

    В результате американских ударов по южным районам исламской республики погибли три военных летчика армии Ирана.

    По меньшей мере три военных летчика армии Ирана погибли в результате ударов США по южным районам исламской республики 1 сентября, передает ТАСС. Двое пилотов служили в военно-морских силах, один – в ВВС Ирана.

    1 сентября Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении серии ударов по целям в Иране. Взрывы прогремели на южном побережье страны, в том числе на острове Кешм и в ряде городов.

    В ответ на эти действия иранская сторона нанесла удары по военным базам США в ОАЭ, Иордании, Ираке и Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация Соединенных Штатов атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции.

    Позже Центральное командование ВС США завершило серию ударов по иранским военным целям. В результате этих массированных атак погибли 18 человек.

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