  • Новость часаУшаков: Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева
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    6 сентября 2026, 01:45 • Новости дня

    Кинолог назвал худшую тактику спасения от агрессивной собаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Кинолог и основатель новосибирского центра «Барс» Анатолий Котенко назвал бегство худшей тактикой при нападении собаки, отметив, что наибольшую опасность представляют молча атакующие животные.

    «Если собака уверенная, она бежит целеустремленно, очень стремительно и молча – вот такая собака бежит кусать. Такую собаку сложно неопытному человеку заблокировать через давление. Если она бежит не очень быстро и лает, то это слабая собака, можно просто остановиться, стоять, не двигаться, она будет облаивать, но не укусит», – пояснил кинолог ТАСС.

    В момент опасности рекомендуется остановиться, повернуться к животному лицом и замереть. Такая реакция заставляет собаку держать дистанцию. Крики и размахивание руками могут быть восприняты как вызов и спровоцировать нападение.

    Кинолог сообщил также о слабой эффективности ультразвуковых отпугивателей: около 85% собак на них не реагируют, а некоторые становятся агрессивнее. Гораздо надежнее использовать электрошокеры, отпугивающие животных звуком искры.


    5 сентября 2026, 04:26 • Новости дня
    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21

    В Росавиации назвали конец сертификации самолета МС-21

    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процесс сертификации нового российского пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить к середине 2027 года, глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Этот самолет, он действительно должен завершить все процедуры сертификации до середины следующего года», – отметил он в беседе с «НЬЮМ ТАСС».

    МС-21 представляет собой российский проект ближне-среднемагистрального лайнера. Ожидается, что новая машина придет на смену самолетам Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке, а также станет полноценной альтернативой зарубежным аналогам.

    Ядров добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с дружественными странами по продаже МС-21.

    «Но в первую очередь, наверное, логичнее было бы обеспечить тот спрос на воздушные суда, который есть у наших отечественных авиакомпаний, для того, чтобы обеспечивать связность России», – сказал он.

    Глава Росавиации отметил, что МС-21 все процедуры сертификации завершит до середины 2027 года.

    Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока на благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпромторге назвали сроки передачи новейших самолетов Ил-114-300. Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21. Мантуров сообщил о начале поставок самолетов Ил-114-300.

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    5 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей

    Морское рыбоводство предложило зарплаты выше 900 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    За первые пять месяцев 2026 года средний доход специалистов в сфере морского пастбищного рыбоводства превысил отметку в 971 тыс. рублей, указано в данных Росстата.

    Анализ статистических данных показал, что разведение рыбы оказалось самым прибыльным направлением для российских работников, передает РИА «Новости».

    В период с января по май сотрудникам крупных и средних предприятий этой сферы платили в среднем 971,4 тыс. рублей ежемесячно.

    В число лидеров по уровню доходов вошли управляющие пенсионными фондами со средним заработком 827,1 тыс. рублей.

    Специалисты компаний по управлению ценными бумагами получали около 737,5 тыс. рублей. Также высокие оклады зафиксированы в области аренды и лизинга медицинских приборов, где показатель зарплат достиг 728,9 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии. При подсчете учитываются доходы абсолютно всех сотрудников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выявили российские регионы с самыми высокими зарплатами. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    5 сентября 2026, 04:40 • Новости дня
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководство двух прибалтийских стран обсуждает возможность полного прекращения транзита российской сельскохозяйственной продукции из-за ожидаемого резкого роста поставок.

    Латвия и Литва готовятся ввести жесткие ограничения на транзит сельхозпродукции из России, так как Москва перенаправила часть экспорта через балтийские порты, преимущественно латвийские, после атак на российскую инфраструктуру, передают «Вести» со ссылкой на Reuters.

    Источники прогнозируют значительное увеличение объемов транспортировки в октябре. На фоне этих ожиданий латвийское правительство намерено обсудить полное эмбарго на провоз продукции. Вильнюс не уточнил характер возможных ограничений.

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что инфраструктура страны не должна использоваться для экспорта российского зерна, пишет портал Delfi. На этой неделе Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном (LGPP) объявила, что в Клайпедском порту осуществляется перевалка российского зерна.

    Глава Клайпедского государственного портового управления Алгис Латакас заявил, что за первые восемь месяцев 2026 года из Клайпедского порта было перевезено 47 тыс. тонн зерна российского происхождения. В основном это кукуруза, доставленная по железной дороге из Калининградской области в Клайпеду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские депутаты в августа предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград. Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград. Спецслужбы Латвии пришли с обысками в русские книжные магазины.

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России

    Синоптик Леус: Лето 2026 года стало самым теплым в России с 1891 года

    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус зафиксировал рекордные летние температуры на территории страны, вызванную блокирующим антициклоном над Уралом и Сибирью.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедший летний сезон побил все температурные рекорды с начала регулярных наблюдений в России. Об аномальной жаре синоптик рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, лето 2026 года оказалось самым теплым с 1891 года. При этом высокие температуры распределились по территории страны неравномерно.

    В Москве и Петербурге положительная аномалия составила всего 0,7 и 0,6 градуса соответственно. «На европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме», – подчеркнул Михаил Леус.

    Одновременно с этим температурные показатели били многолетние максимумы на Урале и в Сибири. Местами воздух прогревался до значений, которые значительно превышали стандартные климатические нормы.

    Метеорологи объясняют такую разницу смещением траекторий движения воздушных масс. Жаркий антициклон долгое время блокировал Урал и Сибирь, препятствуя прохождению холодного арктического воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июнь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в России. При этом, август вошел в двадцатку самых жарких месяцев в Москве с 1893 года. А сам Леус в конце лета опроверг информацию о приходе метеорологической осени в столицу.

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    5 сентября 2026, 02:30 • Новости дня
    В Сбербанке раскрыли схему вовлечения в отмывание украденных денег

    В Сбербанке раскрыли сценарий вовлечения в дропперство

    Tекст: Катерина Туманова

    Аферисты начали использовать схему с ложными зачислениями средств для превращения граждан в соучастников преступлений, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    Злоумышленники переводят жертве средства, а затем просят вернуть их на другие реквизиты.

    «Есть сценарий, при котором человека вовлекают в дропперство, маскируя все происходящее под «ошибочный перевод»: деньги просят вернуть на другие реквизиты», – рассказал он РИА «Новости».

    Для защиты клиентов в банковском приложении предусмотрена специальная функция. Она позволяет одним нажатием отправить сумму обратно строго на счет изначального отправителя.

    Дропперство представляет собой участие в незаконном обороте чужих финансов. Чаще всего аферисты предлагают подросткам легкий заработок за оформление карт или передачу доступа к счетам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ установил алгоритм отказа от поступления мошеннических переводов. МВД сообщило о постепенном исчезновении дропперства в России.

    Газета ВЗГЛЯД составила путеводитель по дропперству: кто такие дропперы, как работают схемы с банковскими картами и какая ответственность грозит.

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    5 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Такаити призвала Россию пожалеть чувства японцев и убрать памятник в Хабаровске

    Такаити призвала Россию убрать памятник в Хабаровске

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Санаэ Такаити назвала ситуацию с изображением ассоциирующейся с Японией хризантемы (эмблема японских императоров) на мемориале в российском Хабаровске затрагивающей чувства японского народа и призвала Россию убрать памятник.

    «Хризантемовый герб широко известен как символ Японии, и установка памятника, изображающего его разрушение, абсолютно неприемлема. Это вопрос, затрагивающий чувства японского народа. Правительство Японии решительно потребовало от российской стороны отменить установку и демонтировать памятник», – написала она в соцсети Х.

    Такаити добавила, что Япония продолжит настоятельно призывать российскую сторону к демонтажу монумента.

    Напомним, 4 сентября в Хабаровске состоялось открытие бронзового памятника, посвященного победе над Японией, на котором изображена сцена разрушения советским солдатом пограничного столба с оттиском хризантемового герба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Ткаченко назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске. Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке».

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    5 сентября 2026, 05:40 • Новости дня
    Десятки челябинских пар получили выплаты за длительность брака

    Десятки челябинских пар получили крупные выплаты за долгий брак

    Tекст: Катерина Туманова

    В Челябинской области более 40 супружеских пар, отметивших 70-летие совместной жизни, получили единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

    Более 40 супружеских пар из Челябинской области, проживших в браке 70 лет, получили с 2024 года выплаты в размере 150 тыс. рублей, передает РИА «Новости». В 26 российских регионах предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни.

    Одни из самых крупных выплат предоставляются в Челябинской области. Там к знаку отличия «Семейное счастье» за 50, 60 и 70 лет совместной жизни прилагается выплата в 50, 100 или 150 тыс. рублей соответственно. На нее могут претендовать пары, прожившие в регионе не менее 15 лет и имеющие поощрения.

    «С начала реализации закона Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области «Семейное счастье» и по состоянию на 1 сентября 2026 года знаком награждены 43 супружеские пары, прожившие 70 лет совместной жизни. Все пары получили выплаты в размере 150 тыс. рублей», – рассказала представитель министерства социальных отношений региона.

    В 2026 году 70-летний юбилей отметили десять семейных пар. Они проживают в Челябинском, Миасском, Верхнеуфалейском, Озерском, Южноуральском городских округах, а также в Чесменском и Коркинском муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сексолог объяснил, почему браки с разницей в возрасте более 10 лет стали нормой. Ученые выявили связь между генетикой и неудачами в личной жизни. Британские ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин.

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    5 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Кардиолог Утин назвал ходьбу лучшим видом физической активности

    Tекст: Катерина Туманова

    Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, лектор Российского общества «Знание» Алексей Утин назвал ходьбу самым доступным и полезным видом физической активности для поддержания здоровья сердца.

    «Если выбирать, что лучше – бег или плавание, то я все же скажу, что идеальный вид физической активности – ходьба. Объясню почему: для того, чтобы ходить и чтобы дать небольшую нагрузку на сердце, нужна только пара кроссовок. И все, больше ничего не нужно. Ни справка, ни шапочка в бассейн, ни специальные беговые кроссовки. Просто встал и пошел, и у тебя не будет никаких отговорок, потому что в физической активности главное – регулярность», – сказал Утин ТАСС.

    Врач рекомендовал начинать изменение образа жизни с ежедневной получасовой прогулки, постепенно добавляя полезные привычки. Он также посоветовал проходить одну остановку пешком, парковать машину дальше от входа и пользоваться лестницей вместо лифта.

    Кроме того, кардиолог подчеркнул важность силовых тренировок, особенно после 40 лет, для предотвращения потери мышечной массы и остеопороза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач назвала лучшую ежедневную тренировку для здоровья сердца. Кардиолог указал на критический возраст для отказа от курения. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии Драпкина отметила  решающее влияние регулярной ходьбы на долголетие человека.

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    5 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Словакия призвала страны Запада наладить прямую коммуникацию с Россией

    Президент Словакии Пеллегрини призвал Запад к прямому диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Словакии Петер Пеллегрини выступил за активизацию усилий Запада по налаживанию прямых коммуникаций с Россией.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал страны Запада усилить работу по установлению прямого диалога с Россией ради дипломатического решения конфликта.

    «Думаю, что мы должны активизировать попытки прямую коммуникацию с Россией, конечно, вместе с Украиной, чтобы мы попытались восстановить дипломатический путь решения этого военного конфликта», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер отметил, что поддержка Киева европейскими странами направлена на создание условий для равноправных переговоров с Москвой. При этом отказ от дипломатических усилий грозит постепенным расширением конфликта за пределы украинской территории, подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Петер Пеллегрини заявил о поиске Евросоюзом компромиссного переговорщика для контактов с Россией.

    Весной главы Словакии, Австрии и Чехии поддержали идею запуска прямого диалога между Брюсселем и Москвой. Зимой словацкий премьер-министр Роберт Фицо указал на важность прямого общения западных стран с российским руководством.

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    5 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» узнали об «уроках уважения» к ВСУ в сумских школах

    ВС России: В сумских школах стали проводить «уроки уважения» к ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали, как в школах Сумской области учеников начали учить уважению к служащим в ВСУ.

    «В Сумской области отдельным боевикам 225 ошп, приближенным к командованию, поставлена задача ходить по местным школам и учить детей уважительному отношению к военнослужащим ВСУ. Директоров школ заставляют отменять уроки ради подобных мероприятий», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе «Северяне» с тяжелыми боями продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и Толстодубово.

    В районе Лозовой на Харьковском направлении «Северянами» уничтожен крупный командный пункт ВСУ корпусного звена, подтверждены потери среди старшего офицерского состава.

    На Волчанском направлении продолжается уничтожение противника в «Волчанском котле». Есть продвижения в районе Малой Волчьей.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 135 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о нарастающем темпе продвижения войск в зоне СВО. Марочко сообщил, что Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ.  Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России.

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    5 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Диетолог объяснила, чем опасен прием пищи перед экраном

    Врачи предупредили о переедании во время еды у экрана

    Tекст: Катерина Туманова

    Прием пищи во время использования гаджетов или работы за компьютером приводит к перееданию и набору лишнего веса, сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

    Привычка есть перед экраном мешает организму вовремя подавать сигналы о насыщении. По словам эксперта, в таких ситуациях человек хуже чувствует вкус продуктов и получает меньше удовольствия от еды.

    «Дело в том, что, когда человек отвлекается от приема пищи, переключается вниманием, он хуже улавливает сигналы своего организма о наступлении сытости, может пропустить эти сигналы и, соответственно, переесть – это один момент», – объяснила Круглова радио Sputnik.

    Специалист отметила, что после подобной трапезы часто возникает желание съесть что-то сладкое или с ярко выраженным вкусом. Это, в свою очередь, также провоцирует переедание.

    Врач подчеркнула, что разовые случаи приема пищи за компьютером не нанесут серьезного вреда. Однако если это становится привычкой, риск набора лишнего веса значительно возрастает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Мартюшев-Поклад перечислил причины регулярного переедания. Врач предупредила об опасности ежедневного употребления пива после работы. Ученые из Тюмени нашли основную причину опасных перееданий.

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    5 сентября 2026, 07:20 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана россиян с заменой электросчетчиков

    Мошенники стали обманывать россиян с заменой электросчетчиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники начали массово похищать деньги и личные данные россиян, развешивая на подъездах фальшивые объявления о замене приборов учета электроэнергии, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

    «В настоящее время граждане столкнулись со лжеобъявлениями от представителей энергосбыта. Они размещают на подъездных досках объявлений информацию, что в доме происходит замена приборов учета электроэнергии, и чтобы оставить заявку на замену – необходимо связаться по телефону, по смс, в мессенджере. При связи со лжесотрудником энергосбыта жильца просят подтвердить свою личность, а также номер квартиры путем авторизации через портал «Госуслуги», – рассказал он ТАСС.

    Машаров пояснил, что, получив доступ к аккаунту, преступники сообщают о принятии заявки на замену счетчика. Вскоре жертве звонит другой мошенник, представляясь сотрудником «Госуслуг» или правоохранительных органов. Он заявляет о взломе аккаунта и призывает перевести деньги на «безопасный» счет для их спасения.

    Для убедительности мошенники часто наносят на фейковые объявления логотипы реальных компаний.

    Эксперт рекомендует проверять информацию, спрашивая у звонящих номер заявки или прибора учета. Настоящие сотрудники энергосбыта обладают этими данными, не звонят через мессенджеры и никогда не запрашивают коды авторизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Храпунова назвала популярные схемы мошенничества в сфере ЖКХ. Мошенники придумали схему обмана с поверкой счетчиков у дачников, а также начали пугать россиян отключением газа.

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    5 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    Нигер поблагодарил Россию за помощь при попытке мятежа в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь правительства Нигера Сумана Бубакар выразил признательность дружественным странам за поддержку в восстановлении порядка после недавних волнений в конце августа.

    Официальный представитель африканского государства отметил значительный вклад Москвы в урегулирование кризиса. По его словам, поддержка партнеров сыграла решающую роль в сохранении стабильности.

    «Правительство страны благодарит дружественные страны, в частности страны Альянса государств Сахеля, Алжир и Российскую Федерацию, которые продемонстрировали с самого начала этих событий солидарность в отношении народа Нигера и его институтов», – передает РИА «Новости» заявление спикера в эфире телеканала RTN.

    Господин Бубакар  добавил, что спровоцировали ситуацию в стране Франция и ее лидер Эмануэль Макрон.

    «Эта операция с международными последствиями была спровоцирована и поддержана широкой сетью… во главе которой находится французский режим господина Макрона, – добавил представитель правительства Нигера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Нигера Ниамее в ночь на 29 августа 2026 года произошли вооруженные столкновения со стрельбой и взрывами. Мятежники 30 августа попытались попасть в отель с российскими дипломатами в Нигере. Африканский корпус России помог войскам Нигера подавить мятеж.

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