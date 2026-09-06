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    6 сентября 2026, 01:15 • Новости дня

    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о появлении серьезных уязвимостей в позициях ВСУ, что позволило российским подразделениям успешно продвигаться на славянско-краматорском направлении.

    Острый дефицит солдат не позволяет украинскому командованию надежно закрыть слабые участки фронта в Донецкой Народной Республике, поэтому российские военные активно применяют эту ситуацию для развития наступления, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие буквально просачиваются вдоль оборонительной линии противника на славянско-краматорском направлении: у противника есть бреши в оборонительной линии», – сообщил он.

    Марочко добавил, что Киев теряет контроль над стратегическими высотами.

    Подобные проблемы в рядах противника открывают дорогу для одновременного удара по Славянску и Краматорску. Руководство ВСУ в спешке пытается стабилизировать фронт.

    Четвертого сентября российские бойцы освободили село Никаноровка,  расположенное на возвышенности, которая должна была остановить наступление на Краматорск, но теперь полностью контролируется армией России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России. Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска.

    5 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»

    Команда «Амур» одержала победу в финале третьего сезона игры «Зарница 2.0»

    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»
    @ Движние первых

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгоградской области финальным боем завершился третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Победу одержала армия «Амур», а прямую трансляцию финала игры наблюдали около полутора миллионов зрителей.

    Армия «Амур» одержала победу в большой военно-тактической игре третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Финальный бой прошел между двумя армиями – «Кама» и «Амур» в Волгоградской области на полигоне острова Зелёный в Волжском.

    В поединке сошлись две группировки старшей возрастной категории по 240 человек в каждой. По легенде, по итогам подготовки в населённом пункте «Заря» были найдены координаты замаскированного Центра управления беспилотными системами условного противника. Объект работал автоматически и автономно. Чтобы получить нужную информацию, участникам предстояло провести комплекс разведывательных мероприятий. Задача каждой из двух армий – захватить и удерживать ключевые точки на протяжении 30 минут.

    Успех зависел от слаженности действий при штурме замаскированного центра управления беспилотниками. Управлял итоговым состязанием командующий игрой, кавалер трёх орденов Мужества, гвардии майор, участник президентской кадровой программы «Время героев» Владимир Михайловский.

    С окончанием испытаний участников поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием игры. Неслучайно финал общероссийской игры «Зарница», которая проводится по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, проходит здесь, на легендарной героической земле Сталинграда. Мы смотрели, как вы боролись сегодня, и я могу вам точно сказать, что ваши деды и прадеды гордились бы вами. Не зря девиз игры «Зарница 2.0» – «Здесь рождается характер». Вы показали, что у вас есть характер победителей и, как говорил наш президент, ген победителей», – заявил он.

    Все желающие могли наблюдать за событиями финального боя в прямом эфире в группе Движения Первых ВКонтакте, а также на портале Смотрим.ру. Всего к прямой трансляции финала игры присоединились около полутора миллионов зрителей. Кроме того, в третьем сезоне игры «Зарница 2.0» зрители получили возможность присоединиться к акции «Тыл фронту». Для этого им нужно было проголосовать за свою армию, написав в комментариях к трансляции соответствующий хештег.

    Это позволило «Каме» и «Амуру» получить преимущество в материально-техническом обеспечении во время решающего боя. Например, право использовать мощные дроны для поражения противника или возможность ввести дополнительных участников в тыл соперника. В итоге флаг армии «Амур» подняли на главном здании населённого пункта «Заря».

    Командующий состязанием Владимир Михайловский отметил, что проект объединяет молодежь со всей страны и закаляет характер участников. По его словам, подростки осваивают современные технологии, учатся управлять дронами и принимать решения в нестандартных ситуациях.

    В 2026 году проект охватил свыше 3,2 млн школьников и студентов колледжей. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин подчеркнул целеустремленность финалистов, назвав их настоящими воинами и будущим России. Торжественное награждение призеров пройдет 6 сентября в Волгограде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Подмосковье завершился седьмой окружной этап этой военно-патриотической игры. Участник программы «Время Героев» Владимир Михайловский назвал проект настоящей школой жизни для молодежи.

    А ветераны спецоперации на Украине поделились своим боевым опытом с участниками соревнований.

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    5 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства прояснил ситуацию вокруг остановки боевых действий в зоне спецоперации.

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил об отсутствии договоренностей с Киевом касательно масштабного прекращения огня, передает ТАСС.

    «Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались», – подчеркнул российский лидер.

    При этом он заверил американских представителей в готовности обеспечить безопасность переговорного процесса. По словам главы государства, интенсивность атак по территории России, включая Москву, заметно снизилась с полуночи 5 сентября.

    «Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе по Москве», - отметил президент и добавил, что предложение о временной приостановке ударов по Киеву поступило через каналы спецслужб и дипломатических ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Позже президент России Владимир Путин поручил прекратить атаки по украинской столице на трое суток. Ранее президент США Дональд Трамп направил своих спецпосланников в обе страны для представления мирного плана.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    5 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей

    Морское рыбоводство предложило зарплаты выше 900 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    За первые пять месяцев 2026 года средний доход специалистов в сфере морского пастбищного рыбоводства превысил отметку в 971 тыс. рублей, указано в данных Росстата.

    Анализ статистических данных показал, что разведение рыбы оказалось самым прибыльным направлением для российских работников, передает РИА «Новости».

    В период с января по май сотрудникам крупных и средних предприятий этой сферы платили в среднем 971,4 тыс. рублей ежемесячно.

    В число лидеров по уровню доходов вошли управляющие пенсионными фондами со средним заработком 827,1 тыс. рублей.

    Специалисты компаний по управлению ценными бумагами получали около 737,5 тыс. рублей. Также высокие оклады зафиксированы в области аренды и лизинга медицинских приборов, где показатель зарплат достиг 728,9 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии. При подсчете учитываются доходы абсолютно всех сотрудников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выявили российские регионы с самыми высокими зарплатами. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.

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    5 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    В зоне СВО ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе проведения спецоперации российские военные уничтожили майора Ивана Макарова и подполковника Богдана Дзиверина точными ракетными ударами по объектам в Харьковской и Полтавской областях.

    Российские вооруженные силы нанесли точные удары по объектам противника, в результате чего были убиты двое высокопоставленных украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    «Начальник-инженер информационно-коммуникационного узла майор Иван Макаров ликвидирован в результате точного ракетного удара по Лозовой Харьковской области. Подполковник Богдан Дзиверин убит в результате ракетного удара по складу зенитно-ракетного вооружения в селе Щербаны Полтавской области», – рассказал источник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские военные ликвидировали майора ВСУ на краматорском направлении.

    Несколькими днями ранее бойцы уничтожили 23-летнего украинского капитана. В начале того же месяца Вооруженные силы РФ устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса противника.

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    5 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев

    Украинские беженцы начали массово покидать Польшу ради Германии и Чехии

    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беженцы массово покидают Польшу, выбирая для дальнейшего проживания Германию и Чехию на фоне сокращения числа лиц с временной защитой, отмечают местные СМИ.

    Польшу стремительно покидают граждане Украины, перебираясь в соседние европейские страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «Число граждан Украины, пользующихся временной защитой в Польше, продолжает сокращаться: часть украинских беженцев покидает страну и переезжает, в частности, в Чехию и Германию», – говорится в сообщении.

    Только в июле 2026 года количество украинцев со статусом временной защиты в Польше снизилось на 8,1 тыс. человек, составив 953,1 тыс. Месяцем ранее отток составил около 6,3 тыс. человек. При этом Чехия становится одним из главных направлений для переезда из Польши.

    Германия по-прежнему лидирует в ЕС по количеству принятых украинцев: в июне там находилось около 1,29 млн беженцев. В Чехии этот показатель составил 381 тыс. человек. Значительное число украинских граждан также проживает в Испании (272,3 тыс.), Румынии (219,4 тыс.) и Словакии (149 тыс.). Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар отмечал рост числа нападений на соотечественников в Польше на 30%.

    Напомним, что ранее статистическое агентство Еврокомиссии также зафиксировало массовый выезд украинцев с польской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переселенцы в этой стране столкнулись с растущей неприязнью со стороны местного населения. Также сообщалось, что растущие потоки мигрантов из Польши создают дополнительные трудности для социальной системы Германии.

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    5 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Пораженный ударом ВС России украинский комбинат «Каметсталь» остановил работу

    Украинский комбинат «Каметсталь» остановил доменные печи после удара ВС России

    Пораженный ударом ВС России украинский комбинат «Каметсталь» остановил работу
    @ magomedov_mus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Металлургический комбинат «Днепродзержинск» («Каметсталь»), пораженный ударом Вооруженных сил России, приостановил работу, пишет издание «Страна».

    Украинский металлургический комбинат «Каметсталь», расположенный в Днепропетровской области, полностью остановил работу после удара Вооруженных сил России, передает ТАСС. На предприятии, ранее известном как «Днепродзержинск», прекратили функционировать две доменные печи.

    Утром Министерство обороны России отчиталось о поражении комбината «Каметсталь» и Днепровского металлургического завода. В ведомстве подчеркнули, что оба предприятия «являются крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины».

    Видео с последствиями удара по украинскому металлургическому комбинату «Каметсталь» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли групповой удар по металлургическим комбинатам «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод». Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за атак Вооруженных сил России. В прошлом году министр обороны Андрей Белоусов сообщил о повреждении инфраструктуры 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

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    5 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    @ Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Потери украинского бизнеса в ходе боевых действий могут оказаться катастрофическими, а целые отрасли экономики рискуют оказаться на грани полного уничтожения, отмечает местная пресса.

    Ущерб украинской экономике в ходе боевых действий не следует рассматривать исключительно как побочное последствие конфликта, пишет RT со ссылкой на «Страна.ua».

    «Такая логика предельно губительна для Украины. Целые отрасли могут оказаться на грани уничтожения», – говорится в материале издания.

    Эксперты полагают, что в подобной ситуации страна станет еще сильнее зависеть от поступления средств из внешних источников. Отмечается, что любой сбой в международной поддержке отразится на способности Киева продолжать боевые действия. Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщал, что в стране сгорело порядка 90% складов торговых сетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские войска уничтожили около 100 тысяч квадратных метров украинских складских площадей. Местные эксперты спрогнозировали серьезный дефицит товаров из-за разрушения холодильных терминалов.

    А в конце прошлого месяца жители крупных городов столкнулись с нехваткой базовых продуктов питания.

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    5 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    @ Фотослужба Президента Российской Федерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», Герой РФ Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

    Президент России Владимир Путин одобрил просьбу военкора ГТРК, одного из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного позволить тяжелораненым бойцам участвовать в обороне региональных объектов от атак дронов. Инициатива касается военнослужащих, получивших тяжелые ранения и признанных негодными к строевой службе, пишет ТАСС.

    «Просят бойцы, которые получили ранения, категорию «Д» – понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи – люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников», – заявил Евгений Поддубный.

    Военкор добавил, что речь идет об исключительных случаях для защиты родных городов и предприятий. Он подчеркнул, что такие добровольцы не будут отправляться на передовую, но смогут принести пользу в тылу. В ответ на это обращение российский лидер кратко поддержал идею журналиста.

    «Жень, поддерживаю», - сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Ранее военкор анонсировал создание новой системы противовоздушной обороны против украинских беспилотников. До этого президент России подписал закон о возможности военной службы для граждан с неснятой судимостью.

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    5 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поддержал идею введения должности единого командира для координации противовоздушной обороны в стране при защите от беспилотников.

    Президент России Владимир Путин выступил за назначение единого командира для противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». «Мне кажется, нужен не координационный орган – нужен командир. Чтобы был единоначальник», – ответил Путин на соответствующее предложение.

    Инициативу озвучил военный корреспондент Евгений Поддубный во время встречи главы государства с лидерами списка партии «Единая Россия». Журналист поделился опытом создания ситуационного центра в Курской области.

    По словам Поддубного, этот центр обеспечил оперативное взаимодействие всех структур, отвечающих за оборону неба. Он предложил масштабировать данную практику на другие регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал укрепление системы противовоздушной обороны главным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру. Военкор Евгений Поддубный рассказал о создании в России инновационной системы ПВО на основе эшелонированных мобильных групп. Журналист предложил дублировать сигналы об опасности по радиосвязи для жителей приграничной зоны Курской области.

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    5 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин проведет пятого сентября рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Да, такая встреча сегодня запланирована», – сказал Песков ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ анонсировали визит спецпосланников президента США в Москву и Киев.

    Сегодня днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково.

    После визита в российскую столицу американские делегаты отправятся на Украину.

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    5 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР

    Минобороны: Разрушение логистики ВСУ позволило освободить Куртовку

    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные смогли установить контроль над населенным пунктом Куртовка в ДНР благодаря грамотной тактике разрушения логистики и обороны противника, сообщило Минобороны.

    «Разведчики «Южной» группировки войск во взаимодействии с операторами ударных БПЛА предварительно разрушили логистические маршруты противника в районе населенного пункта и сделали невозможной доставку боеприпасов и материальных средств обороняющимся боевикам», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Затем расчеты войск беспилотных систем и артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение оборонительным рубежам украинской армии. Это создало благоприятные условия для наступления штурмовых отрядов и освобождения Куртовки.

    В министерстве добавили, что подразделения «Южной» группировки продолжают освобождать территорию ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль населенный пункт Куртовка в Донецкой народной республике.

    Накануне армия России освободила населенные пункты Грузское и Никаноровка в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил о неснижающихся темпах наступления на всех направлениях.

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    5 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    Пропавшего генпрокурора Украины нашли в элитной клинике

    Пропавшего генпрокурора Украины Кравченко нашли в элитной клинике Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пропавшего накануне генерального прокурора Украины Руслана Кравченко нашли в одной из частных клиник на территории элитного жилого комплекса в центре Киева.

    Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко нашли в одной из частных клиник, расположенной на территории элитного жилого комплекса в центре Киева, сообщает РИА«Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

    Днем ранее, 4 сентября, издание «Украинская правда» опубликовало информацию о проведении обысков у руководителя надзорного ведомства. Однако в офисе генпрокурора эти сведения категорически опровергли.

    После появления сообщений об обысках Кравченко перестал выходить на связь. По информации средств массовой информации, его точное местонахождение оставалось неизвестным на протяжении почти суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко перестал выходить на связь после визита в правительственный квартал Киева.

    Накануне сотрудники НАБУ провели масштабную спецоперацию в здании надзорного ведомства. Правоохранители заподозрили высокопоставленных сотрудников прокуратуры в покровительстве мошенническим кол-центрам.

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    5 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    @ David Parry/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Консервативной партии Британии Кеми Баденок призвала сократить социальную поддержку ради поиска дополнительных средств на оборону страны.

    Политик рассчитывает ежегодно направлять на военные нужды 10 млрд фунтов стерлингов, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». Для увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП она планирует реформировать жилищные выплаты и ввести налог на спецтранспорт для людей с ограниченными возможностями.

    Поводом для столь радикальных мер послужил очередной прогноз о якобы неминуемом вооруженном конфликте с Россией в ближайшие четыре года.

    При этом президент США Дональд Трамп заверил журналистов в отсутствии у Москвы планов нападать на государства НАТО. Российские власти неоднократно подтверждали эту позицию, подчеркивая, что именно страны Евросоюза активно готовятся к прямому противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал масштабное увеличение военного бюджета страны до 80 млрд фунтов стерлингов к 2029 году.

    Ранее глава правительства объявил о начале подготовки вооруженных сил королевства к возможным боевым действиям.

    При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны Евросоюза и НАТО.

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    5 сентября 2026, 08:17 • Новости дня
    Российские войска ударили по металлургическим заводам и логистике ВСУ

    ВС России нанесли высокоточные удары по заводам и складам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные атаковали металлургические заводы на Украине, обеспечивающие военно-промышленный комплекс страны, а также уничтожили сухогруз с вооружением в порту Черноморска, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистики Украины, передает Минобороны в MAX. В Днепропетровской области целями стали металлургические комбинаты «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод», которые обеспечивают украинскую оборонную промышленность металлопродукцией.

    В Николаевской и Одесской областях поражены логистические центры, где хранилось военное имущество, а также электроподстанция «Николаевская». В порту Черноморска уничтожено судно-сухогруз с вооружением и снаряжением для украинских войск. Удары наносились как по промышленным, так и по транспортным узлам.

    Накануне вечером в Киевской области был поражен логистический центр «Святопетровский» и две площадки с топливом на аэродроме Гостомель. Кроме того, в городе Бровары уничтожен центр радио- и радиотехнической разведки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны сообщило об уничтожении логистического объекта ВСУ в Николаеве.

    В тот же день российские войска поразили два сухогруза с западным вооружением в портах Одесской области.

    Несколькими днями ранее армия России атаковала логистические центры хранения военных грузов в Киевской области.

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