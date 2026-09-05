Авиация МЧС России справилась с природным пожаром на горе Трем в Сербии

Авиация МЧС России боролась с пожаром на горе Трем в Сербии

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня работы велись на вершине горы Трем в горном массиве Сува Планина на юго-востоке Сербии. Авиация МЧС России за шесть вылетов сбросила на очаги возгорания 252 т воды», – сказано в сообщении.

За время операции экипаж самолета Ил-76 выполнил 46 вылетов, сбросив на горящие леса 1932 т воды, добавили в ведомстве.

Там уточнили, что благодаря профессионализму российских летчиков удалось ликвидировать основные очаги природного пожара и пресечь распространение огня на населенные пункты Сербии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский Ил-76 19 августа прибыл в Сербию для борьбы с природными пожарами. Экипаж Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара, затем спецборт МЧС направили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

Сербия поблагодарила Россию за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров.