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    5 сентября 2026, 22:08 • Новости дня

    Военные США заявили о трех подбитых ими иранских танкерах

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу военные США заявили, что поразили три иранских нефтяных танкера, в том числе один у острова Харк, главного нефтяного терминала страны, после того, как Иран выпустил ракеты по двум военным кораблям ВМС США.

    Центральное командование (CENTCOM) США, которое курирует операции на Ближнем Востоке, заявило, что его американские удары вывели из строя нефтевоз у побережья острова Харк и еще один у острова Джаск, а также уничтожили третий в Оманском заливе.

    «После тщетных атак Ирана CENTCOM навсегда вывел из строя танкеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для перевозки сырой нефти у побережья острова Харк и близ Джаска. Американские военные также полностью уничтожили порожнее судно для перевозки сырой нефти в Оманском заливе», – сказано в сообщении американских военных в соцсети Х.

    Центральное командование выразило мнение, что иранские танкеры с сырой нефтью являются частью многомиллиардной теневой сети, которая финансирует КСИР и его региональных доверенных лиц, но у Ирана нет средств, чтобы защитить их.

    «Если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесем еще более высокий экономический урон, уничтожив три ваших. Мы без колебаний встанем на защиту американских войск и, если потребуется, уничтожим ограниченный и незащищенный нефтяной флот Ирана», – заявил командующий адмирал Брэд Купер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 2 сентября атаковали иранские танкеры в рамках новой политики сдерживания. Президент США прежде допускал возможность нанесения ограниченных ударов для защиты нефтяных танкеров. Он также заявил о  скорой потере значимости Ормузским проливом.

    5 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»

    Команда «Амур» одержала победу в финале третьего сезона игры «Зарница 2.0»

    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»
    @ Движние первых

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгоградской области финальным боем завершился третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Победу одержала армия «Амур», а прямую трансляцию финала игры наблюдали около полутора миллионов зрителей.

    Армия «Амур» одержала победу в большой военно-тактической игре третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Финальный бой прошел между двумя армиями – «Кама» и «Амур» в Волгоградской области на полигоне острова Зелёный в Волжском.

    В поединке сошлись две группировки старшей возрастной категории по 240 человек в каждой. По легенде, по итогам подготовки в населённом пункте «Заря» были найдены координаты замаскированного Центра управления беспилотными системами условного противника. Объект работал автоматически и автономно. Чтобы получить нужную информацию, участникам предстояло провести комплекс разведывательных мероприятий. Задача каждой из двух армий – захватить и удерживать ключевые точки на протяжении 30 минут.

    Успех зависел от слаженности действий при штурме замаскированного центра управления беспилотниками. Управлял итоговым состязанием командующий игрой, кавалер трёх орденов Мужества, гвардии майор, участник президентской кадровой программы «Время героев» Владимир Михайловский.

    С окончанием испытаний участников поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием игры. Неслучайно финал общероссийской игры «Зарница», которая проводится по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, проходит здесь, на легендарной героической земле Сталинграда. Мы смотрели, как вы боролись сегодня, и я могу вам точно сказать, что ваши деды и прадеды гордились бы вами. Не зря девиз игры «Зарница 2.0» – «Здесь рождается характер». Вы показали, что у вас есть характер победителей и, как говорил наш президент, ген победителей», – заявил он.

    Все желающие могли наблюдать за событиями финального боя в прямом эфире в группе Движения Первых ВКонтакте, а также на портале Смотрим.ру. Всего к прямой трансляции финала игры присоединились около полутора миллионов зрителей. Кроме того, в третьем сезоне игры «Зарница 2.0» зрители получили возможность присоединиться к акции «Тыл фронту». Для этого им нужно было проголосовать за свою армию, написав в комментариях к трансляции соответствующий хештег.

    Это позволило «Каме» и «Амуру» получить преимущество в материально-техническом обеспечении во время решающего боя. Например, право использовать мощные дроны для поражения противника или возможность ввести дополнительных участников в тыл соперника. В итоге флаг армии «Амур» подняли на главном здании населённого пункта «Заря».

    Командующий состязанием Владимир Михайловский отметил, что проект объединяет молодежь со всей страны и закаляет характер участников. По его словам, подростки осваивают современные технологии, учатся управлять дронами и принимать решения в нестандартных ситуациях.

    В 2026 году проект охватил свыше 3,2 млн школьников и студентов колледжей. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин подчеркнул целеустремленность финалистов, назвав их настоящими воинами и будущим России. Торжественное награждение призеров пройдет 6 сентября в Волгограде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Подмосковье завершился седьмой окружной этап этой военно-патриотической игры. Участник программы «Время Героев» Владимир Михайловский назвал проект настоящей школой жизни для молодежи.

    А ветераны спецоперации на Украине поделились своим боевым опытом с участниками соревнований.

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    5 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    В зоне СВО ударами ракет ВС России ликвидированы два старших офицера ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе проведения спецоперации российские военные уничтожили майора Ивана Макарова и подполковника Богдана Дзиверина точными ракетными ударами по объектам в Харьковской и Полтавской областях.

    Российские вооруженные силы нанесли точные удары по объектам противника, в результате чего были убиты двое высокопоставленных украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    «Начальник-инженер информационно-коммуникационного узла майор Иван Макаров ликвидирован в результате точного ракетного удара по Лозовой Харьковской области. Подполковник Богдан Дзиверин убит в результате ракетного удара по складу зенитно-ракетного вооружения в селе Щербаны Полтавской области», – рассказал источник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские военные ликвидировали майора ВСУ на краматорском направлении.

    Несколькими днями ранее бойцы уничтожили 23-летнего украинского капитана. В начале того же месяца Вооруженные силы РФ устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса противника.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    5 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    Трамп объявил финансовые итоги чемпионата мира по футболу

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп объявил о 18 млрд долларов в экономике США благодаря состоявшемуся летом чемпионату мира по футболу.

    «Только чемпионат мира по футболу принес нашей экономике более 18 млрд долларов и создал более 160 тыс. рабочих мест! Путешествия и туризм – это рабочие места, инвестиции и миллиарды долларов, поступающие в американские компании и сообщества», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что в США сокращается бюрократическая волокита, модернизируются авиаперевозки и упрощаются визит и ведение бизнеса в США.

    В своем сообщении он также отметил, что в контексте чемпионата американцы проехали почти 300 млрд миль, национальные парки США посетили 78 млн человек и миллионы совершили перелеты.

    Чемпионат мира по футболу проходил в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

    Как писала газета ВХГЛЯД, силовики США арестовали 900 торговцев людьми и спасли 180 человек на ЧМ-2026. УЕФА лишил доверия президента ФИФА после скандала с инвесторами. ФИФА отстранила трех игроков сборной Аргентины по итогам финала ЧМ-2026.

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    5 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    @ Фотослужба Президента Российской Федерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», Герой РФ Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

    Президент России Владимир Путин одобрил просьбу военкора ГТРК, одного из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного позволить тяжелораненым бойцам участвовать в обороне региональных объектов от атак дронов. Инициатива касается военнослужащих, получивших тяжелые ранения и признанных негодными к строевой службе, пишет ТАСС.

    «Просят бойцы, которые получили ранения, категорию «Д» – понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи – люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников», – заявил Евгений Поддубный.

    Военкор добавил, что речь идет об исключительных случаях для защиты родных городов и предприятий. Он подчеркнул, что такие добровольцы не будут отправляться на передовую, но смогут принести пользу в тылу. В ответ на это обращение российский лидер кратко поддержал идею журналиста.

    «Жень, поддерживаю», - сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Ранее военкор анонсировал создание новой системы противовоздушной обороны против украинских беспилотников. До этого президент России подписал закон о возможности военной службы для граждан с неснятой судимостью.

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    5 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поддержал идею введения должности единого командира для координации противовоздушной обороны в стране при защите от беспилотников.

    Президент России Владимир Путин выступил за назначение единого командира для противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». «Мне кажется, нужен не координационный орган – нужен командир. Чтобы был единоначальник», – ответил Путин на соответствующее предложение.

    Инициативу озвучил военный корреспондент Евгений Поддубный во время встречи главы государства с лидерами списка партии «Единая Россия». Журналист поделился опытом создания ситуационного центра в Курской области.

    По словам Поддубного, этот центр обеспечил оперативное взаимодействие всех структур, отвечающих за оборону неба. Он предложил масштабировать данную практику на другие регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал укрепление системы противовоздушной обороны главным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру. Военкор Евгений Поддубный рассказал о создании в России инновационной системы ПВО на основе эшелонированных мобильных групп. Журналист предложил дублировать сигналы об опасности по радиосвязи для жителей приграничной зоны Курской области.

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    5 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    @ David Parry/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Консервативной партии Британии Кеми Баденок призвала сократить социальную поддержку ради поиска дополнительных средств на оборону страны.

    Политик рассчитывает ежегодно направлять на военные нужды 10 млрд фунтов стерлингов, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». Для увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП она планирует реформировать жилищные выплаты и ввести налог на спецтранспорт для людей с ограниченными возможностями.

    Поводом для столь радикальных мер послужил очередной прогноз о якобы неминуемом вооруженном конфликте с Россией в ближайшие четыре года.

    При этом президент США Дональд Трамп заверил журналистов в отсутствии у Москвы планов нападать на государства НАТО. Российские власти неоднократно подтверждали эту позицию, подчеркивая, что именно страны Евросоюза активно готовятся к прямому противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал масштабное увеличение военного бюджета страны до 80 млрд фунтов стерлингов к 2029 году.

    Ранее глава правительства объявил о начале подготовки вооруженных сил королевства к возможным боевым действиям.

    При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны Евросоюза и НАТО.

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    5 сентября 2026, 16:38 • Новости дня
    ВС России поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники атаковали несколько морских судов с военными грузами в портах Черноморск и Одесса.

    Вооруженные силы России нанесли удары по судам, задействованным в перевозке военных грузов. В Министерстве обороны уточнили, что атаки были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань».

    «Кадры объективного контроля поражения морских судов, использовавшихся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ в портах Черноморск и Одесса. Расчетами реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4 сикер» в порту Черноморск были поражены два судна типа «сухогруз» и один типа «контейнеровоз». Также на рейде порта Одесса реактивной «Геранью» был поражен еще один сухогруз противника», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в порту Черноморска.

    Несколькими днями ранее российские войска поразили три сухогруза и два морских танкера в Одессе. А в июле армия России нанесла успешные удары по пяти перевозившим снабжение для украинских войск кораблям.

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 02:45 • Новости дня
    WSJ узнала, как чипы Nvidia помогли США помирить Ереван и Баку

    Tекст: Катерина Туманова

    Участники переговоров предложили доступ к передовому оборудованию Nvidia на основе искусственного интеллекта, чтобы заключить предварительное соглашение, положившее конец многолетнему конфликту Армении и Азербайджана.

    США использовали обещание поставить чипы Nvidia для посредничества в мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, пишет, а Wall Street Journal.

    «По словам источников, участвовавших в переговорах, американские переговорщики использовали обещание доступа к чипам искусственного интеллекта Nvidia, чтобы помочь заключить предварительное мирное соглашение», – пишет газета о достигнутом в 2025 году соглашении между Арменией и Азербайджаном.

    Включение расширенных разрешений на закупку чипов для армянского проекта дата-центра в качестве стимула для участия страны, о чем ранее не сообщалось, представляет собой один из самых ярких примеров того, что американские чиновники называют чиповой дипломатией, пояснило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Nvidia в начале сентябре купила стартап Hugging Face. Азербайджан в мае снял все ограничения на транзит грузов в Армению. В ответ Ереван разрешил движение турецких грузовиков через свою территорию.

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    5 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили завод боеприпасов в Борисполе

    ВС России ударили по заводу боеприпасов в Борисполе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники нанесли точный удар по заводу в Киевской области, который производил боеприпасы и взрывчатку для украинских силовых структур.

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию «Блэк Аммо» в Киевской области, сообщает Минобороны. Завод специализировался на выпуске боеприпасов для украинских силовиков.

    «В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в населенном пункте Борисполь Киевской области поражено промышленное предприятие ООО «Блэк Аммо», специализирующееся на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские военные атаковали киевский комбинат со взрывчатыми веществами для беспилотников.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы поразили логистический комплекс с комплектующими для дронов в Борисполе. А в начале августа армия России уничтожила мощности по сборке ракет в Киевской области.

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    5 сентября 2026, 06:09 • Новости дня
    Авиадебошира на рейсе American Airlines примотали скотчем к креслу

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажира рейса American Airlines примотали к креслу скотчем за дебош, который он устроил на борту во время полета, выкрикивая непристойные и оскорбительные реплики.

    Предположительно нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета American Airlines, следовавшего из Далласа в Ньюарк, передает TMZ. Мужчина начал кричать об Иисусе и дороге в ад, ударил соседа и повредил его компьютер, толкнул женщину.

    Когда темнокожая стюардесса попыталась успокоить хулигана, он оскорбил ее расистскими и гомофобными высказываниями, после чего экипаж и пассажиры были вынуждены примотать дебошира к креслу скотчем.

    На опубликованных в СМИ кадрах видно, что лентой зафиксированы даже голова и руки мужчины. Со стороны он похож на мумию в пеленах.

    «Третьего сентября рейс 618 American Airlines был перенаправлен в Балтимор из-за неадекватного пассажира. По прибытии правоохранительные органы встретили самолет и помогли снять клиента с рейса», – сообщил представитель авиакомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая транспортные полицейские сняли с рейса в Сургуте пьяного дебошира. Устроивший дебош в июне пассажир рейса Москва – Омск умер на борту самолета. В России решили создать единый реестр авиадебоширов.

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    5 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    Российская РЛС научилась находить дроны размером с ноутбук

    В России разработали РЛС для обнаружения малых беспилотников на дистанции семи километров.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая радиолокационная станция (РЛС) «Alfa сверхдальность» производства российского опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Альфа» может обнаружить беспилотник размером с ноутбук на расстоянии 7 км, рассказал главный технический специалист ОКБ.

    Главный технический специалист опытно-конструкторского бюро рассказал о возможностях разработки, передает ТАСС.

    «Наша новейшая РЛС «Alfa сверхдальность» может зафиксировать семидюймовый беспилотник на расстоянии порядка 7 км. Такая цель по размеру сопоставима с ноутбуком. Если летающий объект большего размера, то дистанция обнаружения увеличивается до 30 км», – заявил эксперт.

    Представитель компании добавил, что комплекс представляет собой профессиональное решение для контроля воздушного пространства на больших расстояниях. Он также уточнил, что оборудование можно устанавливать на стационарных мачтах, крышах зданий или автомобилях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в России началось производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для отслеживания малых беспилотников.

    Месяцем ранее специалисты завершили испытания детектора дронов «Набат v3» с радиусом действия до двух километров.

    В июле на выставке в Казани разработчики представили инновационную радиоэлектронную станцию «Гадалка» с дальностью обнаружения целей до 50 км.

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    5 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» узнали об «уроках уважения» к ВСУ в сумских школах

    ВС России: В сумских школах стали проводить «уроки уважения» к ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали, как в школах Сумской области учеников начали учить уважению к служащим в ВСУ.

    «В Сумской области отдельным боевикам 225 ошп, приближенным к командованию, поставлена задача ходить по местным школам и учить детей уважительному отношению к военнослужащим ВСУ. Директоров школ заставляют отменять уроки ради подобных мероприятий», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе «Северяне» с тяжелыми боями продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и Толстодубово.

    В районе Лозовой на Харьковском направлении «Северянами» уничтожен крупный командный пункт ВСУ корпусного звена, подтверждены потери среди старшего офицерского состава.

    На Волчанском направлении продолжается уничтожение противника в «Волчанском котле». Есть продвижения в районе Малой Волчьей.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 135 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о нарастающем темпе продвижения войск в зоне СВО. Марочко сообщил, что Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ.  Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России.

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    5 сентября 2026, 05:55 • Новости дня
    Марочко: Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ

    ВС России выдавили из Новогришина боевиков ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новогришино на добропольском участке фронта в ДНР, заставив противника отступить с занимаемых позиций, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По моей информации, украинские боевики полностью выбиты из Новогришина – населенный пункт превратился в так называемую серую зону», – рассказал он ТАСС.

    Кроме того, есть данные, что бойцы ВС России закрепились на юго-восточных окраинах села Доброполье, продвигаются и зачищают данный населенный пункт.

    «В целом могу сказать, что наши военнослужащие довольно-таки серьезно нарастили темпы наступления на добропольском участке: уже расширена зона контроля в районе населенного пункта Краснополье», – добавил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России после Матяшево в конце августа начали бои за Новогришино. Минобороны сообщало, что освобождение Матяшева открыло путь на Добропольском направлении. Боевики ВСУ бросились прочь из Новогришина под натиском ВС России.

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    Главное
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