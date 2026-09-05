  • Новость часаУшаков: Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева
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    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    5 сентября 2026, 21:48 • Новости дня

    Уиткофф пообещал вспоминать на пенсии встречи с Путиным в Кремле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что общение с президентом России Владимиром Путиным останется одним из самых ярких воспоминаний после его выхода на пенсию.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф признался, что на пенсии будет с теплотой вспоминать свои встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Благодарю вас, господин президент, за то, что вы принимаете нас сегодня здесь. Мы ждали этой встречи сегодня, сидели вместе с Джаредом, Кириллом, потом к нам присоединился Юрий и мы все говорили о том, что когда мы все уйдем на пенсию, у нас останутся эти замечательные истории и воспоминания. И общение с вами будет одним из самых памятных», – сказал он в начале переговоров с российским лидером.

    С российской стороны в переговорах приняли участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с американскими делегатами.

    Днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково. Вечером Владимир Путин принял посланников США в Представительском кабинете Сенатского дворца.

    5 сентября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой пятеркой предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС.

    На встречу с российским лидером пришли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также Герои России - военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    Кандидаты рассказали о своих поездках и общении с избирателями. По итогам обсуждения поднятых вопросов президент принял решение дать ряд конкретных поручений, уточнили в пресс-службе Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии. Позже Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный перечень кандидатов для участия в голосовании. В конце августа президент России Владимир Путин прибыл на второй этап партийного съезда в Москве.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин опроверг договоренности о широком перемирии на три дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства прояснил ситуацию вокруг остановки боевых действий в зоне спецоперации.

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил об отсутствии договоренностей с Киевом касательно масштабного прекращения огня, передает ТАСС.

    «Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на три дня, но об этом мы с ними никогда не договаривались», – подчеркнул российский лидер.

    При этом он заверил американских представителей в готовности обеспечить безопасность переговорного процесса. По словам главы государства, интенсивность атак по территории России, включая Москву, заметно снизилась с полуночи 5 сентября.

    «Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила, на порядок снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе по Москве», - отметил президент и добавил, что предложение о временной приостановке ударов по Киеву поступило через каналы спецслужб и дипломатических ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Позже президент России Владимир Путин поручил прекратить атаки по украинской столице на трое суток. Ранее президент США Дональд Трамп направил своих спецпосланников в обе страны для представления мирного плана.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин открыл новую линию метро в Москве

    Путин открыл пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена столицы, который призван улучшить транспортную доступность для полумиллиона москвичей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро Рублево-Архангельской линии в Москве. Церемония прошла в День города при участии мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Первый участок новой 17-й линии протяженностью 8,7 километра включает пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшит транспортную доступность для более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, сократив время поездок в центр в два раза.

    Пассажирам теперь стали доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую линии и БКЛ. На маршруте курсируют современные российские поезда «Москва-2026» со сквозными проходами, широкими дверями и USB-разъемами.

    Ввод следующих участков линии запланирован на 2027 год, а к 2033 году ожидается рост пассажиропотока до 266 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президенту России Владимиру Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Ранее глава государства по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии московского метрополитена. До этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской ветке.

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    5 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин по предложению ЕР присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам за героизм их жителей в годы Великой Отечественной войны.

    Президент подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости».

    «За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Березники, городу Бийску, городу Вятские Поляны, городу Йошкар-Оле, городу Копейску, городу Королеву, городу Первоуральску, городу Саранску, городу Серову, городу Уссурийску, городу Ухте, городу Черемхово», – говорится в тексте указа.

    Ранее «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам.

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников раскрывал заслуги этих населенных пунктов.

    Путин назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей государственной политики.

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    5 сентября 2026, 20:23 • Новости дня
    Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине

    Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине Кушнера и Виткоффа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин проводит встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения украинского урегулирования.

    Переговоры российского лидера с американскими посланниками стартовали в субботу вечером в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля. Владимир Путин тепло поприветствовал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пожав им руки, а также передал слова благодарности и наилучшие пожелания Дональду Трампу, передает ТАСС.

    «Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – отметил президент России в начале встречи.

    Путин встречается с Уиткоффом уже в восьмой раз, а Кушнер участвует в обсуждениях украинского урегулирования в третий раз. Предыдущая встреча состоялась 22 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта.

    Днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково. В воскресенье представители Соединенных Штатов посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (13)
    5 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    @ Фотослужба Президента Российской Федерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», Герой РФ Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

    Президент России Владимир Путин одобрил просьбу военкора ГТРК, одного из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного позволить тяжелораненым бойцам участвовать в обороне региональных объектов от атак дронов. Инициатива касается военнослужащих, получивших тяжелые ранения и признанных негодными к строевой службе, пишет ТАСС.

    «Просят бойцы, которые получили ранения, категорию «Д» – понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи – люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников», – заявил Евгений Поддубный.

    Военкор добавил, что речь идет об исключительных случаях для защиты родных городов и предприятий. Он подчеркнул, что такие добровольцы не будут отправляться на передовую, но смогут принести пользу в тылу. В ответ на это обращение российский лидер кратко поддержал идею журналиста.

    «Жень, поддерживаю», - сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Ранее военкор анонсировал создание новой системы противовоздушной обороны против украинских беспилотников. До этого президент России подписал закон о возможности военной службы для граждан с неснятой судимостью.

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    5 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    Американский самолет пересек границу России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Воздушное судно из Соединенных Штатов оказалось над территорией страны, передает РИА «Новости». Согласно информации сервиса Flightradar, самолет Boeing C-32A пересек российскую границу примерно в 11.40 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о поездке Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

    Осведомленный источник подтвердил планы американских переговорщиков посетить Москву и Киев.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал визит этих дипломатов в обозримом будущем.

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    5 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин проведет пятого сентября рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Да, такая встреча сегодня запланирована», – сказал Песков ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ анонсировали визит спецпосланников президента США в Москву и Киев.

    Сегодня днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково.

    После визита в российскую столицу американские делегаты отправятся на Украину.

    Комментарии (11)
    5 сентября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста

    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России 3 сентября

    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известный певец Михаил Шуфутинский удостоился звания народного артиста, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства подписал соответствующий указ 3 сентября, передает ТАСС.

    Согласно документу, высокая награда присуждена музыканту за значительный вклад в искусство.

    Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года. Исполнитель окончил дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального училища имени Ипполитова-Иванова. Там он получил специальности дирижера, хормейстера, а также преподавателя музыки и пения.

    В прошлом году Шуфутинский назвал 3 сентября настоящим народным праздником.

    В июне 2026 года президент России присвоил звание народного артиста актеру Владимиру Конкину.

    В марте глава государства удостоил аналогичного звания Владимира Вдовиченкова.

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 19:37 • Новости дня
    Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль

    Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приехали в Кремль для переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Кортеж с американскими делегатами приехал на территорию резиденции главы государства, передает ТАСС. Гостей сопровождает специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально анонсировал этот контакт. Он сообщал, что 5 сентября Владимир Путин проведет запланированную встречу с находящимися в Москве переговорщиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.

    Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России утром в субботу. Перед визитом в Кремль американские делегаты провели деловой обед с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Комментарии (2)
    6 сентября 2026, 00:35 • Новости дня
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева

    Ушаков: Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о Киеве

    Ушаков: Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обратили внимание на слова российского лидера о сущности киевского режима, представители которого перезахороняют нацистских преступников, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Стоит отметить, что американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание, а именно – что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников», – приводит слова Ушакова пресс-служба Кремля.

    Состоявшиеся переговоры, которые длились 3 часа 10 минут, как уточнил Ушаков, не ограничились темой украинского кризиса.

    «Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты», – отметил помощник президента.

    Он подчеркнул, что стороны договорились продолжать контакты на высшем уровне и в контексте украинского конфликта и поисков его решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал  обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    Через почти три часа переговоры завершились.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшее воскресенье в украинской столице ожидается визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский анонсировал приезд в украинскую столицу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, передает ТАСС.

    Визит представителей Соединенных Штатов намечен на воскресенье, 6 сентября.

    «План дипломатических мер на завтра в Киеве с участием американской команды утвержден. Ждем Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и готовы к содержательному разговору», – сообщил глава киевского режима.

    Напомним, президент России Владимир Путин 5 сентября намерен провести рабочую встречу с американскими посланниками.

    Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев встретил делегатов в столичном аэропорту Внуково.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Дмитриев назвал Уиткоффа и Кушнера миротворцами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев после принятия в столичном аэропорту Внуково спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера назвал их миротворцами.

    «Добро пожаловать в Москву, миротворцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер!» – написал Кирилл Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.

    Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России утром в субботу.

    Кортеж американских переговорщиков вместе с Кириллом Дмитриевым выехал из аэропорта Внуково в центр столицы.

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