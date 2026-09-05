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    На Западе отметили неспособность Европы на затяжную войну с Россией
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    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    5 сентября 2026, 20:19 • Новости дня

    Словакия призвала страны Запада наладить прямую коммуникацию с Россией

    Президент Словакии Пеллегрини призвал Запад к прямому диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Словакии Петер Пеллегрини выступил за активизацию усилий Запада по налаживанию прямых коммуникаций с Россией.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал страны Запада усилить работу по установлению прямого диалога с Россией ради дипломатического решения конфликта.

    «Думаю, что мы должны активизировать попытки прямую коммуникацию с Россией, конечно, вместе с Украиной, чтобы мы попытались восстановить дипломатический путь решения этого военного конфликта», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер отметил, что поддержка Киева европейскими странами направлена на создание условий для равноправных переговоров с Москвой. При этом отказ от дипломатических усилий грозит постепенным расширением конфликта за пределы украинской территории, подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Петер Пеллегрини заявил о поиске Евросоюзом компромиссного переговорщика для контактов с Россией.

    Весной главы Словакии, Австрии и Чехии поддержали идею запуска прямого диалога между Брюсселем и Москвой. Зимой словацкий премьер-министр Роберт Фицо указал на важность прямого общения западных стран с российским руководством.

    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    5 сентября 2026, 04:26 • Новости дня
    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21

    В Росавиации назвали конец сертификации самолета МС-21

    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процесс сертификации нового российского пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить к середине 2027 года, глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Этот самолет, он действительно должен завершить все процедуры сертификации до середины следующего года», – отметил он в беседе с «НЬЮМ ТАСС».

    МС-21 представляет собой российский проект ближне-среднемагистрального лайнера. Ожидается, что новая машина придет на смену самолетам Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке, а также станет полноценной альтернативой зарубежным аналогам.

    Ядров добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с дружественными странами по продаже МС-21.

    «Но в первую очередь, наверное, логичнее было бы обеспечить тот спрос на воздушные суда, который есть у наших отечественных авиакомпаний, для того, чтобы обеспечивать связность России», – сказал он.

    Глава Росавиации отметил, что МС-21 все процедуры сертификации завершит до середины 2027 года.

    Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока на благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпромторге назвали сроки передачи новейших самолетов Ил-114-300. Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21. Мантуров сообщил о начале поставок самолетов Ил-114-300.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей

    Морское рыбоводство предложило зарплаты выше 900 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    За первые пять месяцев 2026 года средний доход специалистов в сфере морского пастбищного рыбоводства превысил отметку в 971 тыс. рублей, указано в данных Росстата.

    Анализ статистических данных показал, что разведение рыбы оказалось самым прибыльным направлением для российских работников, передает РИА «Новости».

    В период с января по май сотрудникам крупных и средних предприятий этой сферы платили в среднем 971,4 тыс. рублей ежемесячно.

    В число лидеров по уровню доходов вошли управляющие пенсионными фондами со средним заработком 827,1 тыс. рублей.

    Специалисты компаний по управлению ценными бумагами получали около 737,5 тыс. рублей. Также высокие оклады зафиксированы в области аренды и лизинга медицинских приборов, где показатель зарплат достиг 728,9 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии. При подсчете учитываются доходы абсолютно всех сотрудников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выявили российские регионы с самыми высокими зарплатами. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.

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    4 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Захарова назвала цель провокации с дроном в аэропорту Лейпцига

    МИД: Провокация в аэропорту Лейпцига нацелена на срыв выборов в Госдуму в ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент с беспилотником в немецком Лейпциге задумывался ради вмешательства в голосование российских граждан.

    Инцидент в немецком аэропорту планировался для препятствования работе избирательных участков, заявила Захарова, передает ТАСС. Дипломатическое ведомство расценивает произошедшее как целенаправленную акцию против демократических процедур.

    «Наши граждане, которые находятся за рубежом, всегда имели и имеют возможность проголосовать. Площадки для голосования организуются в наших загранучреждениях, работу избирательных комиссий обеспечивают российские дипломаты», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

    По словам представителя МИД, злоумышленники рассчитывали нанести удар именно по процессу выборов депутатов Государственной думы, которые проводятся для россиян на территории Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига как спланированную провокацию.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши Берлина со страхом перед растущей популярностью оппозиции.

    Президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ тяжелым экономическим положением в стране.

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    5 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев

    Украинские беженцы начали массово покидать Польшу ради Германии и Чехии

    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беженцы массово покидают Польшу, выбирая для дальнейшего проживания Германию и Чехию на фоне сокращения числа лиц с временной защитой, отмечают местные СМИ.

    Польшу стремительно покидают граждане Украины, перебираясь в соседние европейские страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «Число граждан Украины, пользующихся временной защитой в Польше, продолжает сокращаться: часть украинских беженцев покидает страну и переезжает, в частности, в Чехию и Германию», – говорится в сообщении.

    Только в июле 2026 года количество украинцев со статусом временной защиты в Польше снизилось на 8,1 тыс. человек, составив 953,1 тыс. Месяцем ранее отток составил около 6,3 тыс. человек. При этом Чехия становится одним из главных направлений для переезда из Польши.

    Германия по-прежнему лидирует в ЕС по количеству принятых украинцев: в июне там находилось около 1,29 млн беженцев. В Чехии этот показатель составил 381 тыс. человек. Значительное число украинских граждан также проживает в Испании (272,3 тыс.), Румынии (219,4 тыс.) и Словакии (149 тыс.). Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар отмечал рост числа нападений на соотечественников в Польше на 30%.

    Напомним, что ранее статистическое агентство Еврокомиссии также зафиксировало массовый выезд украинцев с польской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переселенцы в этой стране столкнулись с растущей неприязнью со стороны местного населения. Также сообщалось, что растущие потоки мигрантов из Польши создают дополнительные трудности для социальной системы Германии.

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    5 сентября 2026, 04:40 • Новости дня
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководство двух прибалтийских стран обсуждает возможность полного прекращения транзита российской сельскохозяйственной продукции из-за ожидаемого резкого роста поставок.

    Латвия и Литва готовятся ввести жесткие ограничения на транзит сельхозпродукции из России, так как Москва перенаправила часть экспорта через балтийские порты, преимущественно латвийские, после атак на российскую инфраструктуру, передают «Вести» со ссылкой на Reuters.

    Источники прогнозируют значительное увеличение объемов транспортировки в октябре. На фоне этих ожиданий латвийское правительство намерено обсудить полное эмбарго на провоз продукции. Вильнюс не уточнил характер возможных ограничений.

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что инфраструктура страны не должна использоваться для экспорта российского зерна, пишет портал Delfi. На этой неделе Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном (LGPP) объявила, что в Клайпедском порту осуществляется перевалка российского зерна.

    Глава Клайпедского государственного портового управления Алгис Латакас заявил, что за первые восемь месяцев 2026 года из Клайпедского порта было перевезено 47 тыс. тонн зерна российского происхождения. В основном это кукуруза, доставленная по железной дороге из Калининградской области в Клайпеду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские депутаты в августа предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград. Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград. Спецслужбы Латвии пришли с обысками в русские книжные магазины.

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    5 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO ответит на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная организация гражданской авиации (ICAO) пообещала ответить на срочное послание России об украинских угрозах безопасности воздушных судов.

    Штаб-квартира Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале подтвердила получение официального письма от Москвы. В документе поднимается вопрос об украинских угрозах безопасности воздушного транспорта.

    «Мы можем подтвердить получение письма», – заявили ТАСС в штаб-квартире ICAO.

    В организации заверили, что ответ на послание будет предоставлен в надлежащие сроки.

    Ранее МИД России сообщил об отправке срочного обращения генеральному секретарю ICAO Хуану Карлосу Саласару. Российская сторона призвала организацию принять конкретные меры для прекращения действий Украины, которые создают опасность для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия.

    Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с предупреждением о том, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.

    Росавиация выпустила уведомление о нелегитимности документов Украины по российскому воздушному пространству. Авиаэксперт Гусаров заявил, что угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании.

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    4 сентября 2026, 22:35 • Новости дня
    Дипломат Заболоцкая ответила в ГА ООН на вопрос о принадлежности Крыма

    Заболоцкая ответила в ГА ООН на вопрос о принадлежности Крыма

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе Генассамблеи ООН «Исправить карту», в большей мере посвященной Африке, беседа сдвинулась в сторону Крыма и заместителю постпреда России при ООН Марии Заболоцкой пришлось скорректировать дискуссию.

    Заболоцкая прокомментировала выступления ряда делегаций, которые решили обратиться к территории России, не являющейся предметом обсуждения, поскольку тема заседания была посвящена резолюции «Исправить карту: восстановление баланса в глобальном картографическом отображении и содействие справедливому изображению регионов мира, прежде всего Африки».

    «Эти территории, о которых упомянули указанные делегации, – это часть Российской Федерации, и эти территории были частью Российской Федерации столетиями. Их народы выразили свое желание вернуться в Россию на свободных референдумах. Таким образом, было реализовано право на самоопределение и они стали частью России в полном соответствии с Уставом ООН», – приводит ее слова постпредство России при ООН.

    Дипломат отдельно обратилась к представителю Британии, отметив, что страна-колониальная держава не первый и не второй раз не признает территориальные реалии, которые сложились в результате применения права на самоопределение.

    «Но со временем позиция их меняется, и они признают то, что является фактом. Поэтому хотелось бы на их языке ответить: «Never say never», – завершила выступление Заболоцкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА. Юрист: заявил, что Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море. Глава крымского парламента Константинов заявил о неспособности Украины признать статус Крыма.

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    5 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России

    Синоптик Леус: Лето 2026 года стало самым теплым в России с 1891 года

    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус зафиксировал рекордные летние температуры на территории страны, вызванную блокирующим антициклоном над Уралом и Сибирью.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедший летний сезон побил все температурные рекорды с начала регулярных наблюдений в России. Об аномальной жаре синоптик рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, лето 2026 года оказалось самым теплым с 1891 года. При этом высокие температуры распределились по территории страны неравномерно.

    В Москве и Петербурге положительная аномалия составила всего 0,7 и 0,6 градуса соответственно. «На европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме», – подчеркнул Михаил Леус.

    Одновременно с этим температурные показатели били многолетние максимумы на Урале и в Сибири. Местами воздух прогревался до значений, которые значительно превышали стандартные климатические нормы.

    Метеорологи объясняют такую разницу смещением траекторий движения воздушных масс. Жаркий антициклон долгое время блокировал Урал и Сибирь, препятствуя прохождению холодного арктического воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июнь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в России. При этом, август вошел в двадцатку самых жарких месяцев в Москве с 1893 года. А сам Леус в конце лета опроверг информацию о приходе метеорологической осени в столицу.

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    5 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    Мирошник оценил заявления Зеленского о дроне в здании СБУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу, 4 сентября, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о попадании якобы российского дрона в здание Службы безопасности Украины (СБУ), а точнее, в кабинет ее руководителя в Киеве, что прокомментировал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «По только что сделанному заявлению Зеленского, он придерживается версии, что прилет дрона прямо в окно первого руководителя службы, это результат удара «русского дрона», а не разборка условно подчиненных ему силовых ведомств. Зеленский из двух зол предпочел выбрать меньшее!» – написал посол в Telegram-канале.

    Говоря о разборках украинских силовиков, Мирошник имел в виду перестрелку спецназовцев украинских силовых ведомств, которую они устроили 2 сентября в Киеве из-за контроля над мошенническими кол-центрами. Сотрудникам СБУ и ГУР предъявили обвинения после перестрелки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве. Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент удара по зданию СБУ. Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве.


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    4 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Экс-министру связи Никифорову заочно предъявили обвинение по делу «Финико»

    Экс-министру связи Никифорову предъявили обвинение по делу «Финико»

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшему министру связи Николаю Никифорову заочно предъявили обвинения в создании финансовой пирамиды «Финико», ущерб от которой оценивается в 5 млрд рублей.

    Бывшему главе Минкомсвязи Николаю Никифорову вменяют организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере, сообщает газета «Коммерсант».

    Следствие считает его одним из создателей финансовой пирамиды «Финико», обещавшей вкладчикам доходность до 25% годовых.

    «МВД уже предъявило ему обвинение в организации ОПС и особо крупном мошенничестве. Правда, сделано это было заочно, поскольку экс-чиновник, который когда-то был самым молодым министром в истории России, находится за границей», – пишет газета.

    Потерпевшими по делу признаны около 8 тыс. человек, а общий ущерб оценивается примерно в 5 млрд рублей. Как пишет издание, собранные средства могли выводиться за рубеж через компанию «Иннополис архитект», совладельцем которой является экс-министр.

    Второго совладельца компании, дизайнера Азата Тухватуллина, Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО 1 сентября. Никифоров, возглавлявший министерство с 2012 по 2018 год, преимущественно проживает в ОАЭ. Заочное обвинение может стать поводом для объявления его в федеральный и международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года Турция депортировала в Россию соосновательницу финансовой пирамиды «Финико».

    В декабре 2025 года власти ОАЭ передали российским правоохранителям еще одного создателя этой криминальной структуры.

    В мае 2024 года суд в Казани приговорил участницу проекта Лилию Нуриеву к 4,5 годам колонии.

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    4 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    Стало известно о планах девелопера ПИК провести делистинг акций

    Девелопер ПИК запланировал провести делистинг акций

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров девелоперской компании ПИК планирует рассмотреть вопрос об уходе с биржи на предстоящем общем собрании акционеров.

    Руководство одного из крупнейших отечественных застройщиков ПИК проведет заседание 7 сентября. На повестку вынесут вопрос об определении стоимости выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, передает РИА «Новости».

    «Вынесение на общее собрание акционеров публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик» вопроса, связанного с делистингом акций… и (или) эмиссионных ценных бумаг…, конвертируемых в его акции», – говорится в официальном заявлении девелопера.

    Также стало известно, что компания «Недвижимые активы», контролирующая 98% акций застройщика, уже направила уведомление о праве требовать выкуп оставшихся бумаг.

    Стоимость одной акции установлена на уровне 551 рубля 40 копеек. Группа ПИК работает на российском рынке недвижимости с 1994 года.

    По данным РБК, акции компании ПИК снижались на 4,66%, до 548,3 рубля за бумагу, после сообщения о возможном делистинге (исключении ценных бумаг из списка торговых инструментов биржи), согласно данным торгов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ в марте оштрафовал девелопера ПИК за нарушение корпоративных процедур. В сентябре 2025 года ФАС завела дело на группу лиц ПИК из-за ограничений связи.

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    4 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона ужесточили обвинение

    Участников покушения на митрополита Тихона обвинили в госизмене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следствие утяжелило обвинение подозреваемым в покушении на митрополита Тихона Денису Поповичу и Никите Иванковичу (оба внесены в перечень террористов в России), добавив статьи о помощи противнику и государственной измене.

    Следователи ужесточили обвинение фигурантам уголовного дела об участии в покушении на митрополита Тихона Денису Поповичу и клирику Никите Иванковичу. В столичном суде ТАСС сообщили, что Поповичу дополнительно инкриминировали помощь противнику, а Иванковичу – государственную измену.

    Оба фигуранта, внесенные в реестр террористов, были задержаны в феврале 2025 года. Их подозревают в причастности к подготовке покушения на митрополита Тихона. По данным следствия, обвиняемые были завербованы украинскими спецслужбами в середине 2024 года.

    Фигурантам дела грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении планировавших убийство митрополита Тихона фигурантов.

    В ходе судебных заседаний подозреваемые отказались признавать свою вину. Основной целью готовившегося теракта ФСБ назвала срыв мирных переговоров между Россией и США.

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    4 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкие силовики арестовали в Аланье россиянина Марата Дрейзина, которого разыскивали по линии Интерпола за мошенничество и покушение на незаконный оборот наркотиков.

    Операцию по поимке беглеца провели в пятницу сотрудники Управления безопасности Антальи совместно с местной прокуратурой, передает ТАСС. В настоящий момент мужчина доставлен в полицейский участок для проведения следственных действий и оформления документов, необходимых для последующей экстрадиции.

    Известно, что Марат Дрейзин находился в международном розыске. На него был выписан красный бюллетень Интерпола по обвинению в мошенничестве.

    Кроме того, информация о розыске фигуранта с 2021 года размещена на сайте Главного следственного управления СК по Петербургу. В России ему заочно предъявлено обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков.

    В мае турецкие правоохранители арестовали россиянина в Анталье из-за конфликта с местным жителем.

    В прошлом году силовики Турции задержали разыскиваемого по линии Интерпола гражданина России.

    В конце августа российское МВД объявило в розыск проректора МГИМО по делу о мошенничестве.

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