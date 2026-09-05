Путин заявил о пополнении флота тремя новыми атомными ледоколами к 2030 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин во время запуска проекта «Восток ойл» по видеосвязи сообщил о планах масштабного обновления ледокольного флота, передает ТАСС.

«Для круглогодичной навигации по трансарктическому транспортному коридору создаются новые ледоколы и суда ледового пласта. Уже к 2030 году отечественный ледокольный флот пополнят три серийных универсальных атомных ледокола проекта «Арктика» и сверхмощный атомный ледокол «Россия»», – заявил глава государства.

Помимо строительства ледоколов, в стране активно развивают грузовой и аварийно-спасательный флот, а также спутниковую группировку. Идет модернизация логистической инфраструктуры портов на Балтийском, Баренцевом и Карском морях, а также на Тихом океане. В планах значится интеграция арктических морских терминалов с железнодорожными и внутренними водными путями.

Глава государства добавил, что расширение возможностей для северного завоза и каботажных перевозок позволит наладить бесперебойные поставки грузов из центральной части страны, Урала и Сибири, а также обратный поток импортных товаров. Россия продолжит формировать современное логистическое пространство в арктических и дальневосточных регионах, уделяя особое внимание созданию комфортных условий для жизни людей в северных городах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о планах сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору круглогодичной.

Ранее глава государства поручил правительству подготовить предложения по созданию флота для обеспечения северного завоза. Также российский лидер сообщил о завершении строительства уникального атомного ледокола «Лидер» к 2030 году.