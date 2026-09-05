Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль

Кортеж с американскими делегатами приехал на территорию резиденции главы государства, передает ТАСС. Гостей сопровождает специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально анонсировал этот контакт. Он сообщал, что 5 сентября Владимир Путин проведет запланированную встречу с находящимися в Москве переговорщиками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.
Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России утром в субботу. Перед визитом в Кремль американские делегаты провели деловой обед с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.