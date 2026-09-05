  • Новость часаАмериканские переговорщики Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    Эксперт назвал остановку «Каметстали» ударом по военной машине Украины
    ВС России поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска
    Эксперт: Запрет транзита российского зерна ударит по самой Прибалтике
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    5 сентября 2026, 19:37 • Новости дня

    Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль

    Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приехали в Кремль для переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Кортеж с американскими делегатами приехал на территорию резиденции главы государства, передает ТАСС. Гостей сопровождает специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально анонсировал этот контакт. Он сообщал, что 5 сентября Владимир Путин проведет запланированную встречу с находящимися в Москве переговорщиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.

    Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России утром в субботу. Перед визитом в Кремль американские делегаты провели деловой обед с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (6)
    3 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    США разочаровал отказ вице-канцлера Германии фотографироваться с Силуановым

    Bloomberg: США разочаровал отказ Клингбайля фотографироваться с Силуановым

    Tекст: Ольга Иванова

    Демонстративный отказ вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля фотографироваться с главой Минфина России Антоном Силуановым на саммите G20 вызвал резкое недовольство американских властей, пишет Bloomberg.

    Поведение Клингбайля, который демонстративно не стал фотографироваться с Силуановым на встрече G20, вызвало недовольство в США, передает РИА «Новости» со ссылкой Bloomberg.

    «Глава Минфина Скотт Бессент выразил разочарование по поводу бескомпромиссной и открыто конфронтационной позиции Клингбайля по отношению к своему российскому коллеге», – говорится в статье.

    Немецкий политик отказался присоединиться к традиционной общей фотографии участников G20 вместе с Силуановым, и его поддержали другие европейские участники. Отмечается, что этот инцидент отражает все более напряженные отношения между Европой и США.

    Европейские политики и чиновники выразили недовольство визитом Силуанова на мероприятия G20. Со своей стороны, Бессент напомнил тем, у кого остался неприятный осадок от недавних переговоров, что ладить надо со всеми. Он добавил, что украинский конфликт невозможно урегулировать без взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, присутствие Антона Силуанова на заседании G20 стало полной неожиданностью для представителей европейских стран.

    Американская сторона высоко оценила прошедшие переговоры министров финансов двух государств.

    Скотт Бессент назвал взаимодействие с Москвой абсолютно необходимым для урегулирования конфликта.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    Американский самолет пересек границу России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Воздушное судно из Соединенных Штатов оказалось над территорией страны, передает РИА «Новости». Согласно информации сервиса Flightradar, самолет Boeing C-32A пересек российскую границу примерно в 11.40 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о поездке Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

    Осведомленный источник подтвердил планы американских переговорщиков посетить Москву и Киев.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал визит этих дипломатов в обозримом будущем.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин проведет пятого сентября рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Да, такая встреча сегодня запланирована», – сказал Песков ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ анонсировали визит спецпосланников президента США в Москву и Киев.

    Сегодня днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково.

    После визита в российскую столицу американские делегаты отправятся на Украину.

    Комментарии (11)
    4 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву на выходных
    Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву на выходных
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев 5-6 сентября, пишет портал Axios.

    «Спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны», – сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, передает РИА «Новости».

    Журналисты ранее обратились в Белый дом с просьбой подтвердить возможный визит дипломатов в Россию и на Украину, однако ответа пока не последовало.

    Напомним, осведомленный источник подтвердил планы американских переговорщиков посетить российскую и украинскую столицы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о приостановке украинских атак на время визита делегации.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (9)
    4 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Конгресс США не захотел рассматривать антироссийские санкции до выборов

    Bloomberg: Законопроект о санкциях против России застрял в Конгрессе США

    Конгресс США не захотел рассматривать антироссийские санкции до выборов
    @ Mehmet Eser/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Проект санкций против России, одобренный Сенатом, столкнулся с серьезным сопротивлением в Палате представителей Конгресса США, сообщает Bloomberg со ссылкой на спикера палаты Майка Джонсона.

    Вероятность его принятия до ноябрьских выборов крайне мала из-за опасений, что документ расширит тарифные полномочия администрации президента США и приведет к росту цен на нефть, передает Bloomberg.

    Джонсон выразил сомнение в голосовании по инициативе до промежуточных выборов. По его словам, законодатели планируют провести в Вашингтоне всего несколько рабочих дней в течение ближайших двух месяцев. Ведущие демократы в комитетах по иностранным делам и налогам выступают против документа, что указывает на широкие разногласия. Беспокойство по поводу инициативы выражают и некоторые группы республиканцев.

    «Мы все верим в санкции против России, но вам нужна правильная формула, если вы принимаете законопроект», – заявил Джонсон. Он добавил, что законодатели пытаются проработать этот вопрос и убедиться в возможности создания документа, который сможет пройти все голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские сенаторы одобрили законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

    Позже документ столкнулся с серьезным сопротивлением в Палате представителей.

    Американские демократы испугались предоставления Белому дому чрезмерно широких полномочий для введения пошлин.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США

    Путин рассказал о большом количестве друзей России в США

    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил о наличии у Москвы множества друзей в Соединенных Штатах.

    «У нас много друзей из Соединенных Штатов», – заявил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), передает РИА «Новости».

    В качестве одного из примеров российский лидер привел присутствовавшего на мероприятии американского актера Стивена Сигала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    А американский актер полностью исключил вероятность капитуляции России перед Североатлантическим альянсом.

    Ранее российский президент отметил заинтересованность многих компаний США в возобновлении сотрудничества с Москвой.

    Комментарии (2)
    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    NYT: США призвали Москву и Киев остановить удары на время визита Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты обратились к России и Украине с просьбой приостановить взаимные удары на период возможного приезда спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пишет The New York Times (NYT).

    По информации NYT, Вашингтон попытался добиться временного перемирия между Москвой и Киевом для обеспечения безопасности американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера, передает РИА «Новости».

    «По словам официальных лиц, переговоры об этой поездке шли неделями. Соединенные Штаты настаивали, чтобы украинская сторона на время пребывания обоих в России приостановила атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны, а российская сторона аналогичным образом прекратила ракетные удары по Киеву», – сообщает американское издание.

    Напомним, портал Axios анонсировал визит американских спецпосланников в Москву и Киев 5-6 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о временной приостановке украинских атак.

    Владимир Зеленский подтвердил прибытие делегатов в украинскую столицу в предстоящее воскресенье.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Песков: США могут потребовать от Киева прекратить атаки во время визита Уиткоффа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон может потребовать от Киева приостановить атаки на время визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков допустил вероятность подобного требования со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    По его словам, американская администрация может настоять на временном прекращении украинских атак на период визита американской делегации.

    «Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

    Дмитрий Песков также категорически исключил возможность заключения каких-либо прямых соглашений между Москвой и Киевом по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали рабочие поездки в Москву и Киев.

    Ранее СМИ анонсировали скорый совместный визит спецпосланников в Россию и на Украину.

    Помощник президента России Юрий Ушаков официально подтвердил информацию о приезде американской делегации.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    США сняли антироссийские санкции со швейцарской компании DuLac Capital

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское министерство финансов вывело из-под действия антироссийских санкций швейцарскую компанию по управлению активами DuLac Capital.

    Вместе с головной организацией из черного списка были исключены ее филиалы, расположенные в Москве и Петербурге, передает ТАСС. Причины такого шага финансовое ведомство не уточнило.

    DuLac Capital и ее российские подразделения находились под американскими рестрикциями с мая 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американский Минфин исключил из санкционных списков сына Владимира Потанина Ивана и нескольких бывших банкиров.

    В апреле ведомство сняло ограничения с бывшего министра финансов России Михаила Задорнова.

    Месяцем ранее Вашингтон вывел из-под антироссийских санкций три турецкие и эмиратские компании.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Дмитриев назвал Уиткоффа и Кушнера миротворцами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев после принятия в столичном аэропорту Внуково спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера назвал их миротворцами.

    «Добро пожаловать в Москву, миротворцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер!» – написал Кирилл Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.

    Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России утром в субботу.

    Кортеж американских переговорщиков вместе с Кириллом Дмитриевым выехал из аэропорта Внуково в центр столицы.

    Комментарии (6)
    4 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    Песков не стал анонсировать даты визита Уиткоффа и Кушнера

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался называть точные сроки приезда спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    «Не стал бы ничего анонсировать, но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможном визите американских представителей, передает РИА «Новости».

    Между тем Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что американские переговорщики могут посетить Киев уже 6 сентября. При этом отмечалось, что окончательная дата поездки на Украину пока не утверждена, а консультации по этому вопросу продолжаются. Белый дом не предоставил официальных комментариев относительно планов Уиткоффа и Кушнера.

    Ранее Песков назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Помощник президента России Юрий Ушаков указал на необходимость тщательной проработки подобных международных контактов.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер решили в ближайшие дни приехать в Москву и Киев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время совершить рабочие поездки в российскую и украинскую столицы, сообщил источник.

    Уиткофф и Кушнер в ближайшее время планируют посетить Москву и Киев, передает ТАСС.

    «Да, это так», – заявил источник, отвечая на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют совершить совместную поездку в российскую и украинскую столицы.

    Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американскими переговорщиками.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об ожидании визита делегатов в Москву.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2026, 11:11 • Новости дня
    Путин оценил настрой Трампа на конструктивную работу

    Путин: Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен на позитивную и конструктивную работу.

    «Президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и, вижу, настроен на такую позитивную и конструктивную работу», – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за полноформатное восстановление отношений с Вашингтоном. Однако он отметил, что этот процесс зависит не только от России, но и от американской стороны.

    Кроме того, президент добавил, что контакты с администрацией США продолжаются в настоящее время. Он выразил надежду на то, что это взаимодействие будет поддерживаться и в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле лидеры двух стран провели четвертый за год телефонный разговор.

    Дональд Трамп ранее сообщал об очень хороших отношениях с Владимиром Путиным.

    Российская сторона подтверждала заинтересованность в полномасштабном восстановлении двусторонних связей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков сообщил о приостановке ударов по Киеву на трое суток
    Генпрокурор Украины бесследно исчез после масштабных обысков
    Власти Турции запланировали передать Босфорские мосты в частное управление
    Путин открыл новую линию метро в Москве
    Эксперты спрогнозировали резкий скачок цен на продукты на Украине
    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста
    Мошенники заставили сироту совершить диверсию ради встречи с погибшей матерью