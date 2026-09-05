Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров предвыборного списка от «Единой России» одобрил предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о предоставлении льгот на мощные автомобили для многодетных семей, передает ТАСС.

«Многодетным семьям нужна большая, мощная машина. А это дороже существенно, чем, например, какая-нибудь машина, даже пусть она будет семиместная, но которая с небольшим количеством лошадиных сил. И вот дополнительные льготы для семей, которые многодетные у нас, для покупки вот этих мощных автомобилей, возможно ли предусмотреть?» – сказала Мария Львова-Белова.

Российский лидер позитивно оценил данное предложение. Владимир Путин отметил, что новые меры помогут не только гражданам, но и отечественному автопрому.

«Найдет поддержку в министерстве промышленности 100%. Это не только поддержка семьи, но и автопрома, обязательно рассмотрим», - отреагировал президент.

Также Мария Львова-Белова выступила с инициативой снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей на покупку или строительство частного дома по сравнению с квартирами.

«Хорошая идея. Она хорошая и для строительной отрасли. У нас за последние годы объем ИЖС очень вырос – индивидуального жилищного строительства», – отметил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что это станет отличным решением для многодетных семей. Он пообещал дать соответствующее поручение правительству для рассмотрения данного вопроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг расширил программу льготного автокредитования для многодетных семей.

Ранее Владимир Путин призвал также адаптировать общественный транспорт под нужды пассажиров с детьми. До этого депутаты Госдумы запланировали привязку ставок по семейной ипотеке к количеству детей.