Политолог: Путин отметил роль москвичей в развитии города

«Президент никогда не ограничивается формальным протоколом, когда речь заходит о ключевых для страны вопросах. Это видно по его глубокому вниманию к развитию Дальнего Востока, по умению выделять направления, значимые для всей России. В День города он показал такое же понимание роли Москвы – не как административной столицы с набором ведомств, а как цивилизационного ядра, колыбели российского мировоззрения», – считает политолог Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.
Эксперт пояснил, что Москва – это не просто город, где находится правительство. «Это историческое сердце, от Московского царства до наших дней. Президент осознает этот масштаб: он говорит о духе Москвы, о ее роли в становлении, укреплении и развитии государства. Поэтому слова о вечности Москвы и России – не пафос, а констатация глубинной связи: пока живет этот город, живет и страна», – добавил спикер.
Отдельного внимания, по мнению Асафова, заслуживает то, как президент оценил успехи столицы. «Глава государства высоко отозвался о работе команды мэра Сергея Собянина, удостоенного звания Героя Труда, но сразу подчеркнул: главный двигатель изменений – энергия самих москвичей. Это не риторический жест, а принципиальная позиция», – сказал политолог.
Собеседник напомнил, что в Конституции России закреплен социальный характер государства, но для президента «это не сухие юридические формулировки». «Россия – это прежде всего люди. Не технологии и не самые прогрессивные идеи двигают страну вперед, а солидарный труд всех поколений, единое понимание будущего и сплочение в созидательной работе. Москва – лучший город Земли – стала такой именно потому, что ее жители оказались способны на такую солидарность», – считает политолог.
Пример московской школьницы Екатерины Малковой, набравшей 500 баллов на ЕГЭ, президент привел неслучайно. По мнению Асафова, кадровый подход главы государства прослеживается во всех сферах: от управления регионами до бизнеса и органов власти. «Для Владимира Путина развитие талантов каждого человека – национальная цель, закрепленная в 309-м указе. И начинается это развитие с самого раннего возраста», – подчеркнул эксперт.
Успех Малковой, продолжил политолог, впечатляющий, даже беспрецедентный: «Президент показывает этим примером: при усердии, желании и смелости возможно все. Инвестиции в молодежь, в ее таланты – это и есть главный залог того, что все поставленные задачи будут решены. Такими примерами президент демонстрирует свое видение развития и страны, и каждого человека».
Спикер добавил, что выступление главы государства в День города стало емким манифестом: опора на цивилизационное наследие, ставка на людей и их солидарный труд, вера в молодое поколение. «Эти три сигнала и есть ответ на внешние вызовы – ответ не сиюминутный, а рассчитанный на вечность», – подытожил Асафов.
В субботу президент России Владимир Путин прибыл в концертный зал «Зарядье» и поучаствовал в торжественном мероприятии по случаю 879-й годовщины основания Москвы. Глава государства поздравил москвичей с Днем города. «Для каждого из нас Москва – это символ российской государственности, нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений», – сказал президент.
Глава государства заявил, что «сохранение истории и открытость ко всему новому, забота о каждом москвиче и готовность прийти на помощь жителям других регионов делают Москву сильной и в то же время человечной, гостеприимной, душой и локомотивом развития всей России».
Путин с удовольствием отметил выдающееся достижение московской школьницы Екатерины Малковой, которая при сдаче единого государственного экзамена впервые в истории получила максимальный результат по пяти дисциплинам сразу. «Поздравляю с успехом теперь уже студентку легендарного Физтеха и ее близких. И конечно же, отмечу работу всей системы московского образования», – сказал президент.
По его словам, столица стала «одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров мира, лучшим, динамичным городом планеты». «Пользуясь возможностью, хотел бы сказать москвичам огромное спасибо. Вместе с вами, вместе со всеми гражданами страны мы преодолеем любые трудности и вызовы. Все они временные, проходящие, а Москва, Россия – вечны», – подчеркнул Путин.