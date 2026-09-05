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    5 сентября 2026, 17:34 • Новости дня

    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»

    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой пятеркой предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС.

    На встречу с российским лидером пришли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также Герои России - военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    Кандидаты рассказали о своих поездках и общении с избирателями. По итогам обсуждения поднятых вопросов президент принял решение дать ряд конкретных поручений, уточнили в пресс-службе Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии. Позже Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный перечень кандидатов для участия в голосовании. В конце августа президент России Владимир Путин прибыл на второй этап партийного съезда в Москве.

    4 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    @ Роман Ромишевский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» от имени местных жителей обратилась к президенту с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам России.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета «Победа» озвучил список претендентов. Это Березники, Копейск, Ухта, Черемхово, Бийск, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Первоуральск, Уссурийск, Королев, Саранск, Серов, сообщается в канале партии в Max.

    По словам Якушева, «Единая Россия» участвует в реализации президентской инициативы с момента ее появления. Партия помогает претендующим на звание городам готовить необходимую документацию, организует взаимодействие с жителями и проведение голосований.

    «В ходе работы с людьми мы не только рассматриваем обращения от инициативных групп, трудовых коллективов предприятий, советов ветеранов и общественных организаций, которые поступают в партию, но также проводим мероприятия, которые привлекают внимание жителей к истории городов. Среди представленных городов есть региональные центры, небольшие города, но всех их объединяет большой вклад в победу жителей этих городов», – подчеркнул Якушев.

    Еще одним направлением работы стало создание мемориальной инфраструктуры. В 2026 году при поддержке партии планируется установить шесть стел в городах, уже носящих звание «Город трудовой доблести». Места для них выбирают с учетом мнения жителей, работу координируют с Российским военно-историческим обществом.

    Якушев отметил, что проекты предусматривают не только установку самих памятных знаков, но и развитие окружающих территорий. «Важно, что работа не ограничивается установкой только стел, - вокруг происходит серьезное благоустройство. И получаются общественные комфортные пространства, которые становятся местом притяжения людей, проживающих в этих городах», – отметил секретарь Генсовета партии.

    Кроме того, «Единая Россия» сформировала перечень объектов в Городах трудовой доблести, связанных с историей подвига фронта и тыла. «Сейчас в этом перечне порядка 40 тысяч объектов, расположенных в 49 регионах. Порядка 10 тысяч этих объектов уже приведены в нормативное состояние, и мы эту работу будем продолжать, пока этот перечень полностью не будет отработан», – сообщил Якушев президенту.

    Владимир Путин по итогам обсуждения поручил проработать решения, необходимые для поддержки инициативы о присвоении почетного звания 12 городам. Президент также подчеркнул значение системной работы по сохранению исторической памяти. «Все эти направления должны найти отражение в соответствующих документах, которые продолжили бы нашу работу по поддержке всех тех усилий, которые делает оргкомитет «Победа» по рассматриваемым сегодня направлениям. Так, чтобы ничего не было забыто. Все, что мы сегодня говорили, представляет большую важность и большую ценность для страны, для населения страны, для воспитания молодых людей», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл заседание организационного комитета «Победа». Глава государства назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей.

    Также российский лидер поблагодарил 50 муниципалитетов за установку стел «Город трудовой доблести».

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    5 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин по предложению ЕР присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»

    Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам за героизм их жителей в годы Великой Отечественной войны.

    Президент подписал соответствующий указ, передает РИА «Новости».

    «За значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Березники, городу Бийску, городу Вятские Поляны, городу Йошкар-Оле, городу Копейску, городу Королеву, городу Первоуральску, городу Саранску, городу Серову, городу Уссурийску, городу Ухте, городу Черемхово», – говорится в тексте указа.

    Ранее «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам.

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников раскрывал заслуги этих населенных пунктов.

    Путин назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей государственной политики.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин открыл новую линию метро в Москве

    Путин открыл пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена столицы, который призван улучшить транспортную доступность для полумиллиона москвичей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро Рублево-Архангельской линии в Москве. Церемония прошла в День города при участии мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Первый участок новой 17-й линии протяженностью 8,7 километра включает пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшит транспортную доступность для более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, сократив время поездок в центр в два раза.

    Пассажирам теперь стали доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую линии и БКЛ. На маршруте курсируют современные российские поезда «Москва-2026» со сквозными проходами, широкими дверями и USB-разъемами.

    Ввод следующих участков линии запланирован на 2027 год, а к 2033 году ожидается рост пассажиропотока до 266 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президенту России Владимиру Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Ранее глава государства по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии московского метрополитена. До этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской ветке.

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    5 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин проведет пятого сентября рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Да, такая встреча сегодня запланирована», – сказал Песков ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ анонсировали визит спецпосланников президента США в Москву и Киев.

    Сегодня днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково.

    После визита в российскую столицу американские делегаты отправятся на Украину.

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    5 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    @ Фотослужба Президента Российской Федерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», Герой РФ Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

    Президент России Владимир Путин одобрил просьбу военкора ГТРК, одного из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного позволить тяжелораненым бойцам участвовать в обороне региональных объектов от атак дронов. Инициатива касается военнослужащих, получивших тяжелые ранения и признанных негодными к строевой службе, пишет ТАСС.

    «Просят бойцы, которые получили ранения, категорию «Д» – понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи – люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников», – заявил Евгений Поддубный.

    Военкор добавил, что речь идет об исключительных случаях для защиты родных городов и предприятий. Он подчеркнул, что такие добровольцы не будут отправляться на передовую, но смогут принести пользу в тылу. В ответ на это обращение российский лидер кратко поддержал идею журналиста.

    «Жень, поддерживаю», - сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Ранее военкор анонсировал создание новой системы противовоздушной обороны против украинских беспилотников. До этого президент России подписал закон о возможности военной службы для граждан с неснятой судимостью.

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    4 сентября 2026, 19:42 • Новости дня
    Путин восхитился героизмом советских солдат в Курильской десантной операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал Курильскую десантную операцию последних дней Второй мировой войны героической историей, о которой пока мало знают в стране.

    Глава государства обратил внимание на недостаточную осведомленность граждан о событиях на Дальнем Востоке в конце Второй мировой войны, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе подведения итогов очередного заседания оргкомитета «Победа».

    «Вот сейчас мы говорили про Дальний Восток, про последнюю операцию десантную. Мало кто знает в стране, что там происходило. Это очень интересная героическая история последних дней Великой Отечественной войны, где люди уже после окончания войны в европейской части, после того, как сокрушили нацизм германский, жертвовали своей жизнью, амбразуру закрывали своим телом для того, чтобы обеспечить успех операции и так далее», – сказал президент.

    Путин подчеркнул исключительный героизм советских солдат. Бойцы отдавали жизни ради успеха операции даже после окончательного разгрома нацистской Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство обороны опубликовало исторические снимки Курильской десантной операции.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил президенту о строительстве памятного комплекса на острове Шумшу.

    В прошлом году глава государства направил поздравление по случаю восьмидесятилетия этого сражения.

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    4 сентября 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и меры по предотвращению подростковой преступности, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось после возвращения главы государства в Москву из Владивостока.

    На Дальнем Востоке российский лидер принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее сообщил о планах проведения данного заседания. В апреле текущего года глава государства затрагивал с членами Совбеза тему усиления мер по борьбе с преступностью. В прошлом году российский лидер обсуждал с участниками органа противодействие вовлечению молодежи в противоправную деятельность.

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    5 сентября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста

    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России 3 сентября

    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Известный певец Михаил Шуфутинский удостоился звания народного артиста, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства подписал соответствующий указ 3 сентября, передает ТАСС.

    Согласно документу, высокая награда присуждена музыканту за значительный вклад в искусство.

    Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года. Исполнитель окончил дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального училища имени Ипполитова-Иванова. Там он получил специальности дирижера, хормейстера, а также преподавателя музыки и пения.

    В прошлом году Шуфутинский назвал 3 сентября настоящим народным праздником.

    В июне 2026 года президент России присвоил звание народного артиста актеру Владимиру Конкину.

    В марте глава государства удостоил аналогичного звания Владимира Вдовиченкова.

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    5 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Песков призвал дождаться итогов встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кремль сообщит об итогах встречи президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффым и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Встреча с президентом (Владимиром Путиным) действительно состоится, будет беседа. Как правило, до этого они были достаточно продолжительными. Давайте дождемся, мы обязательно вас проинформируем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее представитель Кремля анонсировал рабочую встречу Путина с американскими делегатами.

    Кортеж переговорщиков из США направился из аэропорта Внуково в центр Москвы.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера миротворцами.

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    5 сентября 2026, 17:17 • Новости дня
    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот»

    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот» на МЦД-4

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленный столичный вокзал «Серп и Молот» на четвертом центральном диаметре.

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии московского городского вокзала «Серп и Молот» по видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА «Новости». Событие приурочено ко Дню города, который отмечается в Москве 5 и 6 сентября. В этом году столице исполняется 879 лет.

    После комплексной реконструкции станция стала полноценным городским вокзалом площадью более 7,3 тыс. квадратных метров. Объект включает две современные платформы, оборудованные навесами на всю длину, а также новый пассажирский конкорс и южный вестибюль. Дизайн нового здания отсылает к историческому заводу «Серп и Молот».

    Транспортным узлом ежедневно пользуются до 70 тыс. человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток увеличится на 40% и превысит 100 тыс. человек в сутки. Власти столицы также планируют перенести платформу «Москва-Товарная», чтобы поезда МЦД-2 могли останавливаться на «Серпе и Молоте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в День города президент открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо». До этого по видеосвязи российский лидер запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    Кроме того, Владимир Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда Российской Федерации.

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    5 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    Путин открыл обновленный стадион «Торпедо» в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в День города открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо», вместимость которого увеличилась до 15 тысяч зрителей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии обновленного столичного стадиона «Торпедо». Торжественная церемония состоялась в День города Москвы, на ней также присутствовал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

    Комплексная реконструкция превратила историческую арену имени Эдуарда Стрельцова, построенную в 1959 году, в современный спортивный объект. Теперь стадион соответствует высшей категории УЕФА и первой категории РФС, что позволяет проводить соревнования всероссийского и международного уровня. Вместимость центральной арены увеличилась на 1,6 тыс. мест и достигла 15 тыс. зрителей.

    Архитектурный облик стадиона отсылает к индустриальному прошлому района и автозаводу ЗИЛ. Основное здание выполнено в форме гигантской стальной шестеренки, а символика футбольного клуба интегрирована в конструкцию: планировка стилобата скрывает огромную букву «Т», еще одна установлена на крыше.

    Помимо главной арены, построены три тренировочных поля с искусственным газоном высшего стандарта. Обновленный спорткомплекс сможет принимать до одного миллиона посетителей ежегодно, а в режиме концертов вместит 20 тыс. человек. Также завершено благоустройство нового участка Симоновской набережной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Позже российский лидер по видеосвязи запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    А накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных.

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    5 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин открыл третью очередь парка «Остров Мечты» в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства дистанционно принял участие в запуске третьей очереди развлекательного комплекса «Остров Мечты» в Нагатинском Затоне столицы.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе третьей очереди столичного парка развлечений «Остров Мечты», отметив впечатляющую пропускную способность комплекса. В церемонии, приуроченной ко Дню города Москвы, также участвовал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

    «Почти 1,5 млн человек за месяц – это, конечно, впечатляет. Я вас поздравляю, я помню, как вы рассказывали о планах развития. Здорово, что все получается в Москве», – сказал Владимир Путин во время церемонии.

    Новая территория представляет собой открытый парк экстремальных аттракционов площадью 200 тыс. квадратных метров. Пространство разделено на пять тематических зон, включая «Рыбацкую бухту» с парящим мостом длиной 451 метр и благоустроенной набережной. В рамках озеленения там высадили около 10 тыс. деревьев и кустарников, а протяженность прогулочных маршрутов превысила пять километров.

    Гостям доступно более 20 механических аттракционов, некоторые из которых уникальны для России и Европы. Среди них 68-метровая башня падения «Свободный полет», водный спуск «Путь воды» и экстремальные катальные горы.

    После расширения «Остров Мечты» стал крупнейшим парком России по количеству тематических зон ( всего их 15), и вошел в пятерку мировых лидеров по числу механических аттракционов. Общая площадь застройки составила 850 тыс. квадратных метров, а ежедневная пропускная способность выросла в три раза, достигнув 45 тыс. посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Позже российский лидер по видеосвязи запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    Также президент открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо», вместимость которого увеличилась до 15 тысяч зрителей.

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    5 сентября 2026, 15:03 • Новости дня
    Путин оценил вклад Москвы в технологический суверенитет России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль науки и промышленности Москвы в достижении технологического суверенитета страны во время выступления в «Зарядье».

    «Наука и промышленность столицы взяли на себя значимую роль в обеспечении технологического суверенитета страны», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин выступил в московском концертном зале «Зарядье» на торжественном мероприятии, посвященном 879-летию столицы.

    Он обратил внимание на достижения столичных предприятий в текущем году.

    В Москве открылись уникальные производства компонентов для отечественных систем связи и электроники. Кроме того, начат выпуск новых видов медицинских изделий и лекарств. День города в этом году празднуется 5 и 6 сентября.

    В прошлом году Путин назвал Москву флагманом движения России вперед.

    Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул востребованность высокотехнологичных решений московских компаний по всей стране.

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    5 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем города Москвы

    Путин поздравил россиян с Днем Москвы и назвал команду Собянина мотором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы и всех граждан страны с 879-летием Москвы, посетив праздничный концерт в «Зарядье».

    Глава государства в субботу посетил концертный зал «Зарядье», где прошло торжественное мероприятие по случаю праздника, передает РИА «Новости». В этом году столице исполнилось 879 лет, а празднования проходят пятого и шестого сентября.

    «По традиции в начале сентября мы отмечаем день Москвы. Поздравляю с этим праздником москвичей и всех граждан нашей большой страны», – обратился к присутствующим президент.

    Российский лидер также высоко оценил работу столичных властей. Он назвал мэра Сергея Собянина и его команду главным мотором масштабных инициатив и важнейших проектов развития, поблагодарив всех, кто вкладывает в это свои таланты и труд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал участие главы государства в праздничных мероприятиях. В субботу Владимир Путин присвоил мэру столицы Сергею Собянину звание Героя Труда. Сам градоначальник в видеообращении поблагодарил жителей города за вклад в приближение победы.

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    5 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин рассказал о сильном впечатлении от увиденных мощей Дмитрия Донского
    Путин рассказал о сильном впечатлении от увиденных мощей Дмитрия Донского
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин признался, что мощи святого князя Дмитрия Донского произвели на него неожиданно сильное впечатление во время визита в храм.

    Президент России Владимир Путин в ходе праздничных торжеств в честь Дня города в Москве рассказал о впечатлении, которое произвели на него мощи святого князя Дмитрия Донского, передает РИА «Новости».

    «Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все идет отсюда и все здесь. Здесь наши корни», – сказал Путин.

    Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг князя. Исследования подтвердили принадлежность останков именно ему. Позже у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а затем в соборе молился сам Владимир Путин.

    Несколько фрагментов мощей были помещены в ковчеги для верующих. Святыня будет доступна для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ковчег с частицей мощей святого пронесут по центральным улицам Москвы 6 сентября во время крестного хода.

    Патриарх Кирилл назвал обретение останков великого князя особым знамением и знаком духовной поддержки. А ученые выявили на черепе полководца зажившую боевую травму.

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