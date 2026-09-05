Путин открыл третью очередь парка «Остров Мечты» в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе третьей очереди столичного парка развлечений «Остров Мечты», отметив впечатляющую пропускную способность комплекса. В церемонии, приуроченной ко Дню города Москвы, также участвовал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Почти 1,5 млн человек за месяц – это, конечно, впечатляет. Я вас поздравляю, я помню, как вы рассказывали о планах развития. Здорово, что все получается в Москве», – сказал Владимир Путин во время церемонии.

Новая территория представляет собой открытый парк экстремальных аттракционов площадью 200 тыс. квадратных метров. Пространство разделено на пять тематических зон, включая «Рыбацкую бухту» с парящим мостом длиной 451 метр и благоустроенной набережной. В рамках озеленения там высадили около 10 тыс. деревьев и кустарников, а протяженность прогулочных маршрутов превысила пять километров.

Гостям доступно более 20 механических аттракционов, некоторые из которых уникальны для России и Европы. Среди них 68-метровая башня падения «Свободный полет», водный спуск «Путь воды» и экстремальные катальные горы.

После расширения «Остров Мечты» стал крупнейшим парком России по количеству тематических зон ( всего их 15), и вошел в пятерку мировых лидеров по числу механических аттракционов. Общая площадь застройки составила 850 тыс. квадратных метров, а ежедневная пропускная способность выросла в три раза, достигнув 45 тыс. посетителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Позже российский лидер по видеосвязи запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

Также президент открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо», вместимость которого увеличилась до 15 тысяч зрителей.