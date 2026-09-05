Путин открыл обновленный стадион «Торпедо» в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии обновленного столичного стадиона «Торпедо». Торжественная церемония состоялась в День города Москвы, на ней также присутствовал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Комплексная реконструкция превратила историческую арену имени Эдуарда Стрельцова, построенную в 1959 году, в современный спортивный объект. Теперь стадион соответствует высшей категории УЕФА и первой категории РФС, что позволяет проводить соревнования всероссийского и международного уровня. Вместимость центральной арены увеличилась на 1,6 тыс. мест и достигла 15 тыс. зрителей.

Архитектурный облик стадиона отсылает к индустриальному прошлому района и автозаводу ЗИЛ. Основное здание выполнено в форме гигантской стальной шестеренки, а символика футбольного клуба интегрирована в конструкцию: планировка стилобата скрывает огромную букву «Т», еще одна установлена на крыше.

Помимо главной арены, построены три тренировочных поля с искусственным газоном высшего стандарта. Обновленный спорткомплекс сможет принимать до одного миллиона посетителей ежегодно, а в режиме концертов вместит 20 тыс. человек. Также завершено благоустройство нового участка Симоновской набережной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Позже российский лидер по видеосвязи запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

А накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных.