Уиткофф и Кушнер замечены на деловом обеде с Дмитриевым

Представители США Уиткофф и Кушнер встретились с главой РФПИ в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели деловой обед в одном из московских ресторанов с спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет 5 сентября встречу с находящимися в Москве американскими делегатами. Ожидается, что после Москвы переговорщики отправятся в Киев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп направил спецпосланников в Москву для представления мирного плана.

Ранее в субботу кортеж американских переговорщиков вместе с Кириллом Дмитриевым выехал из аэропорта Внуково в центр столицы. Спецпредставитель президента России назвал прибывших дипломатов миротворцами.