Путин открыл новую линию метро в Москве

Путин открыл пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро Рублево-Архангельской линии в Москве. Церемония прошла в День города при участии мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

Первый участок новой 17-й линии протяженностью 8,7 километра включает пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшит транспортную доступность для более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, сократив время поездок в центр в два раза.

Пассажирам теперь стали доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую линии и БКЛ. На маршруте курсируют современные российские поезда «Москва-2026» со сквозными проходами, широкими дверями и USB-разъемами.

Ввод следующих участков линии запланирован на 2027 год, а к 2033 году ожидается рост пассажиропотока до 266 тыс. человек в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президенту России Владимиру Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

Ранее глава государства по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии московского метрополитена. До этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской ветке.