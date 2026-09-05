Семья Купченковых переехала в Псков из-за дискриминации русскоязычных в Эстонии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Семья Купченковых, переехавшая в Россию из Эстонии, рассказала о дискриминации в прибалтийской стране. Маргарита и Кирилл Купченковы покинули Евросоюз и обосновались в Псковской области из-за враждебного отношения к русским и постоянных отказов в обслуживании.

Супруги рассказали RT, что столкнулись с серьезными трудностями во время проживания в прибалтийской республике. «Начали в русских школах запрещать, закрывать предметы русского языка, потом переводить в русских школах предметы на эстонский язык... Перестали обслуживать в магазинах. Очень часто могли высадить из такси», – поделилась Маргарита Купченкова.

Из-за нарастающей русофобии пара решила перебраться в Россию. Они приобрели дом в Псковской области и успешно трудоустроились. Женщина устроилась в перинатальный центр специалистом по связям с общественностью, а ее муж стал сетевым администратором.

На новом месте переселенцы отметили высокий уровень сервиса, превосходящий европейский. Они вспомнили, что коммунальные платежи в Эстонии достигали 960 евро. При этом оформление документов в России заняло всего несколько часов, против нескольких дней на Западе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в детских садах Латвии появились требования к русскоязычным детям говорить исключительно на латышском языке.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о крупных штрафах в Прибалтике для родителей за русскую речь школьников на переменах. А министерство иностранных дел России обвинило Литву, Латвию и Эстонию в угрозах массовой депортации русскоязычных жителей.