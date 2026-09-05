Сын Младича: Отцу в тюрьме Гааги давали фентанил перед смертью

Дарко Младич сообщил о тайном применении фентанила к отцу в Гааге

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу незадолго до смерти в гаагской тюрьме давали сильный наркотический препарат - фентанил. По словам сына генерала, Дарко Младича, это произошло после того, как его отец перенес два инсульта, причем семью уведомили о таком решении не сразу. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Мы не осознавали этого, он был не в состоянии нам об этом рассказать, потому что уже после второго инсульта он больше не мог говорить, что фактически подтвердили и наши, и их врачи... Только когда нас уведомили, что ему начали давать фентанил, мы тогда стали глубже это исследовать и увидели, что фактически происходит процесс убийства», – заявил Дарко.

Сын генерала отметил, что медики объясняли использование фентанила необходимостью купировать сильные боли у онкологических больных в терминальной стадии. Однако, как подчеркнул Дарко Младич, его отец не жаловался на физические страдания, а говорил лишь о душевной боли из-за переживаемой несправедливости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича в конце августа подтвердил информацию о кончине отца в гаагской тюрьме.

Позже посол Боснии и Герцеговины в Белграде Александар Враньеш рассказал о лишении генерала медицинских препаратов после отказа от эвтаназии. Накануне родственники покойного обвинили врачей трибунала в намеренном применении слишком сильных опиатов.