Белоусов проверил готовность Новосибирского командного училища к учебному году

Андрей Белоусов проинспектировал новые казармы Новосибирского военного училища

Tекст: Дмитрий Зубарев

«По поручению министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на территории военного городка Новосибирского высшего военного командного училища специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России с опережением сроков возведены две новые современные пятиэтажные казармы на 600 человек каждая», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава ведомства лично осмотрел новые жилые объекты, которые уже приняли курсантов. Ранее, в июле 2025 года, министр подверг критике условия проживания учащихся в палатках и поручил оперативно построить современное жилье. Кроме того, завершен капитальный ремонт казармы на 480 мест, а в 2027 году планируется обновить еще две казармы на 960 человек.

Начальник училища полковник Дмитрий Гурьев доложил о поступлении более 270 единиц современной техники. В их числе авто- и бронемашины, мотоциклы, тактические вездеходы, а также свыше 220 беспилотников и робототехнических комплексов. В учебном корпусе министру показали 11 новых аудиторий, оборудованных тренажерами и классами для изучения БПЛА.

Глава оборонного ведомства также присвоил училищу почетное наименование «гвардейское» и прикрепил Георгиевскую ленту к боевому знамени. Он принял участие в церемонии приведения курсантов к присяге и возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября Андрей Белоусов прикрепил Георгиевскую ленту к знамени Московского высшего общевойскового командного училища. В этот же день глава Минобороны заявил о выходе системы военного образования на качественно новый уровень. В середине августа министр вручил Георгиевскую знаменную ленту гвардейцам группировки войск «Восток».