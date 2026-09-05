Американский самолет пересек границу России

Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем

Самолет-разведчик ВВС США пропал с радаров в районе Баренцева моря

Tекст: Денис Тельманов

Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США пропал с радаров после патрулирования севернее Мурманска, передает РИА «Новости».

Американский Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с базы британских ВВС «Милденхолл» на юго-востоке Британии около 12.30 мск. Пролетев недалеко от берега Норвегии, борт оказался в Баренцевом море примерно в 15.50 мск.

Затем воздушное судно начало движение на запад. В 16.40 мск самолет исчез с радаров, находясь примерно в 400 километрах севернее российской границы. Предполагается, что инцидент произошел из-за отключения трекеров, обеспечивающих геолокацию.

Пункт назначения американского самолета в сервисах отслеживания полетов не указан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду два британских самолета-разведчика совершили полет вдоль российских границ.

Неделей ранее посол России в Осло Николай Корчунов резко раскритиковал предоставление норвежских баз для авиации НАТО.

В марте 2024 года российский истребитель МиГ-31 отогнал пару американских бомбардировщиков от границы над Баренцевым морем.