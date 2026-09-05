Американский самолет пересек границу России

Поведение Клингбайля, который демонстративно не стал фотографироваться с Силуановым на встрече G20, вызвало недовольство в США, передает РИА «Новости» со ссылкой Bloomberg.
«Глава Минфина Скотт Бессент выразил разочарование по поводу бескомпромиссной и открыто конфронтационной позиции Клингбайля по отношению к своему российскому коллеге», – говорится в статье.
Немецкий политик отказался присоединиться к традиционной общей фотографии участников G20 вместе с Силуановым, и его поддержали другие европейские участники. Отмечается, что этот инцидент отражает все более напряженные отношения между Европой и США.
Европейские политики и чиновники выразили недовольство визитом Силуанова на мероприятия G20. Со своей стороны, Бессент напомнил тем, у кого остался неприятный осадок от недавних переговоров, что ладить надо со всеми. Он добавил, что украинский конфликт невозможно урегулировать без взаимодействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, присутствие Антона Силуанова на заседании G20 стало полной неожиданностью для представителей европейских стран.
Американская сторона высоко оценила прошедшие переговоры министров финансов двух государств.
Скотт Бессент назвал взаимодействие с Москвой абсолютно необходимым для урегулирования конфликта.