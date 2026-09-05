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    5 сентября 2026, 11:56 • Новости дня

    Белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения

    Белорусские военные прибыли на полигон Ашулук для участия в учениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные из Белоруссии приехали на российский полигон Ашулук для участия во втором этапе масштабных оперативно-тактических учений с боевой стрельбой, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

    Военнослужащие из соседней республики прибыли на российский полигон Ашулук для участия во втором этапе оперативно-тактических учений, передает ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

    «Белорусские военные ВВС и войск ПВО прибыли на российский полигон Ашулук для участия во втором этапе оперативно-тактического учения с боевой стрельбой. В том числе – 115-го зенитного ракетного полка и 8-й радиотехнической бригады, которые ранее прибыли железнодорожным транспортом», – говорится в заявлении.

    По данным оборонного ведомства, солдаты уже разместились в полевом лагере. Там подготовлены палатки для проживания, полевая кухня, столовая, медицинский пункт, комната досуга и информирования, а также спортивный городок.

    В ближайшие дни участникам предстоит принять технику, подготовить ее к боевому применению и сдать зачеты на допуск к стрельбе. Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали, что оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и войск ПВО проходят с 25 августа по 10 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Белоруссии анонсировало проведение масштабных маневров на российских тренировочных базах. Президент России Владимир Путин назвал целью системных совместных тренировок надежную защиту граждан от потенциальных угроз. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов весной доложил о готовности союзных войск к выполнению учебно-боевых задач.

    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    @ David Parry/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Консервативной партии Британии Кеми Баденок призвала сократить социальную поддержку ради поиска дополнительных средств на оборону страны.

    Политик рассчитывает ежегодно направлять на военные нужды 10 млрд фунтов стерлингов, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». Для увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП она планирует реформировать жилищные выплаты и ввести налог на спецтранспорт для людей с ограниченными возможностями.

    Поводом для столь радикальных мер послужил очередной прогноз о якобы неминуемом вооруженном конфликте с Россией в ближайшие четыре года.

    При этом президент США Дональд Трамп заверил журналистов в отсутствии у Москвы планов нападать на государства НАТО. Российские власти неоднократно подтверждали эту позицию, подчеркивая, что именно страны Евросоюза активно готовятся к прямому противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал масштабное увеличение военного бюджета страны до 80 млрд фунтов стерлингов к 2029 году.

    Ранее глава правительства объявил о начале подготовки вооруженных сил королевства к возможным боевым действиям.

    При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны Евросоюза и НАТО.

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    5 сентября 2026, 16:38 • Новости дня
    ВС России поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники атаковали несколько морских судов с военными грузами в портах Черноморск и Одесса.

    Вооруженные силы России нанесли удары по судам, задействованным в перевозке военных грузов. В Министерстве обороны уточнили, что атаки были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань».

    «Кадры объективного контроля поражения морских судов, использовавшихся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ в портах Черноморск и Одесса. Расчетами реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4 сикер» в порту Черноморск были поражены два судна типа «сухогруз» и один типа «контейнеровоз». Также на рейде порта Одесса реактивной «Геранью» был поражен еще один сухогруз противника», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в порту Черноморска.

    Несколькими днями ранее российские войска поразили три сухогруза и два морских танкера в Одессе. А в июле армия России нанесла успешные удары по пяти перевозившим снабжение для украинских войск кораблям.

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    4 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Трамп сделал пост о статье WP, как США могут помочь Украине с Patriot

    Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензий Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social статью Washington Post, что США могут сделать для Украины, чтобы помочь с ракетами Patriot.

    Эту статью президент США разместил в своей ленте новостей в соцсети Truth Social, добавив ссылку и название статьи «Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot». Каких-либо комментариев или смайлов от себя он не добавил.

    «Я знаю, что президент Дональд Трамп хочет помочь Украине <…>. Но перед ним стоит сложная задача: он должен найти баланс между желанием защитить невинных украинцев и необходимостью использования противоракетных комплексов Patriot в рамках необходимых усилий по разоружению Ирана, а также необходимостью поддерживать достаточные запасы для защиты американских войск и сдерживания противников США по всему миру. В совокупности эти факторы ограничивают возможности Соединенных Штатов по предоставлению помощи Киеву», – пишет в колонке для Washington Post Марк Тиссен, который является научным сотрудником Американского института предпринимательства и бывшим главным спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего.

    Автор объясняет заминку Вашингтона в передаче лицензии Киеву опасениями, что технология попадет в руки неприятеля, и тут же предлагает решение.

    «Есть простое решение: разрешить Украине участвовать в совместном производстве истребителей-перехватчиков Patriot, не обладающих этими передовыми возможностями», – пишет он, предлагая еще несколько решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонные корпорации США противятся  предоставлению лицензии на Patriot украинской стороне. Госсекретарь США Рубио заявил, что лицензия на Patriot не решит проблем Украины с ПВО. Bloomberg считает, что Украину зимой ждет критический дефицит ракет ПВО.

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    5 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    @ Фотослужба Президента Российской Федерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», Герой РФ Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

    Президент России Владимир Путин одобрил просьбу военкора ГТРК, одного из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного позволить тяжелораненым бойцам участвовать в обороне региональных объектов от атак дронов. Инициатива касается военнослужащих, получивших тяжелые ранения и признанных негодными к строевой службе, пишет ТАСС.

    «Просят бойцы, которые получили ранения, категорию «Д» – понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи – люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников», – заявил Евгений Поддубный.

    Военкор добавил, что речь идет об исключительных случаях для защиты родных городов и предприятий. Он подчеркнул, что такие добровольцы не будут отправляться на передовую, но смогут принести пользу в тылу. В ответ на это обращение российский лидер кратко поддержал идею журналиста.

    «Жень, поддерживаю», - сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Ранее военкор анонсировал создание новой системы противовоздушной обороны против украинских беспилотников. До этого президент России подписал закон о возможности военной службы для граждан с неснятой судимостью.

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    4 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Армия Ирана потребовала от США возместить ущерб и покинуть Ближний Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Соединенных Штатов должны возместить ущерб странам Ближнего Востока и вывести свои войска из региона для обеспечения безопасности, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    Вашингтону следует компенсировать ущерб, нанесенный странам Ближнего Востока в результате военных действий, и вывести войска, подчеркнул Акраминия, передает ТАСС. «Разумное решение для США – признать реальности, возместить издержки и покинуть регион. Это обеспечит безопасность в регионе и приблизит американский народ к благополучию», – отметил военный.

    По его словам, все текущие проблемы американских войск и трудности граждан США связаны с ошибочными действиями Вашингтона, который совершил агрессию против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США Дональд Трамп отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от пятимесячного противостояния.

    В ответ советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного и длительного военного противостояния с Вашингтоном.

    Ранее Иран потребовал от Соединенных Штатов выплатить компенсации за нанесенный ущерб и полностью вывести войска из зоны Персидского залива.

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    5 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    Российская РЛС научилась находить дроны размером с ноутбук

    В России разработали РЛС для обнаружения малых беспилотников на дистанции семи километров.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая радиолокационная станция (РЛС) «Alfa сверхдальность» производства российского опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Альфа» может обнаружить беспилотник размером с ноутбук на расстоянии 7 км, рассказал главный технический специалист ОКБ.

    Главный технический специалист опытно-конструкторского бюро рассказал о возможностях разработки, передает ТАСС.

    «Наша новейшая РЛС «Alfa сверхдальность» может зафиксировать семидюймовый беспилотник на расстоянии порядка 7 км. Такая цель по размеру сопоставима с ноутбуком. Если летающий объект большего размера, то дистанция обнаружения увеличивается до 30 км», – заявил эксперт.

    Представитель компании добавил, что комплекс представляет собой профессиональное решение для контроля воздушного пространства на больших расстояниях. Он также уточнил, что оборудование можно устанавливать на стационарных мачтах, крышах зданий или автомобилях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в России началось производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для отслеживания малых беспилотников.

    Месяцем ранее специалисты завершили испытания детектора дронов «Набат v3» с радиусом действия до двух километров.

    В июле на выставке в Казани разработчики представили инновационную радиоэлектронную станцию «Гадалка» с дальностью обнаружения целей до 50 км.

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    5 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» узнали об «уроках уважения» к ВСУ в сумских школах

    ВС России: В сумских школах стали проводить «уроки уважения» к ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали, как в школах Сумской области учеников начали учить уважению к служащим в ВСУ.

    «В Сумской области отдельным боевикам 225 ошп, приближенным к командованию, поставлена задача ходить по местным школам и учить детей уважительному отношению к военнослужащим ВСУ. Директоров школ заставляют отменять уроки ради подобных мероприятий», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе «Северяне» с тяжелыми боями продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и Толстодубово.

    В районе Лозовой на Харьковском направлении «Северянами» уничтожен крупный командный пункт ВСУ корпусного звена, подтверждены потери среди старшего офицерского состава.

    На Волчанском направлении продолжается уничтожение противника в «Волчанском котле». Есть продвижения в районе Малой Волчьей.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 135 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о нарастающем темпе продвижения войск в зоне СВО. Марочко сообщил, что Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ.  Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России.

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    4 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Госдепартамент США одобрил продажу авиабомб Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти санкционировали возможную передачу Саудовской Аравии ударных комплексов увеличенной дальности и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 5 млрд долларов.

    «Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже военной техники Королевству Саудовская Аравия в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sale) на закупку управляемых ударных боеприпасов увеличенной дальности (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 5 млрд долларов», – сказано в пресс-релизе ведомства.

    В рамках программы зарубежных военных продаж арабская страна приобретет 5004 комплекта наведения KMU-572 и 5 тыс. систем KMU-556. Пакет также включает 5004 авиационные бомбы массой 227 кг и 5 тыс. снарядов весом 907 кг.

    В поставку войдут системы взрывателей, детекторы целей, запасные части и услуги по технической поддержке. Главным подрядчиком контракта выступит корпорация Boeing.

    Американские чиновники подчеркнули, что реализация соглашения повысит безопасность ключевого партнера вне НАТО в Персидском заливе. Сделка не изменит военный баланс в регионе и не повлияет на боеготовность американских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в конце 2025 года предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов. Также он уведомил Конгресс о передаче Украине ракет ATACMS из Турции. Президент США заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам.

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    4 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Системы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Системы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие Министерства обороны успешно ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов при попытке атаковать столичный регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны предотвратили налет вражеских дронов, сообщил Собянин в своем канале в Max. Военные ликвидировали девять аппаратов на подлете к столице.

    В настоящее время на местах падения обломков находятся сотрудники экстренных служб. Специалисты проводят необходимые оперативные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня силы противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне российские военные отразили массированную атаку 17 дронов на столицу. В середине августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 13 летевших к городу беспилотников.

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    5 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    NYT: Полсотни военных США прошли проверку на полиграфе из-за утечек

    NYT: Военных США прошли проверять на полиграфе из-за утечек

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 50 человек прошли проверку на полиграфе, что является беспрецедентным масштабом расследования, проводимого на фоне сообщений в СМИ о войне с Ираном и сокращении запасов боеприпасов у американских военных.

    «По словам официальных лиц, осведомленных о ситуации, следователи правительства США предприняли беспрецедентную меру, подвергнув около 50 членов Объединенного штаба вооруженных сил США проверке на полиграфе в связи с утечками информации в СМИ, в том числе о том, как война с Ираном привела к нехватке важнейших боеприпасов», – пишет «New York Times» (NYT).

    Следователи опросили офицеров и гражданских служащих Объединенного штаба о том, разглашали ли они секретную информацию представителям прессы, а также предоставляли ли они информацию о сокращении боеприпасов в США.

    Проверка на полиграфе была проведена в августе после шквала новостных сообщений о сокращении запасов важнейших боеприпасов, включая ракеты большой дальности и истребители Patriot.

    По словам осведомленных людей, демонстрация силы могла быть направленной не только на тех, кто поделился информацией, но и на запугивание тех, кто мог бы сделать подобное в будущем.

    В Объединенном штабе работают от 1,5 тыс. до 2 тыс. офицеров и должностных лиц, которые координируют операции, политику и планы ведения войны с командующими боевыми действиями по всему миру.

    В заявлении представитель Пентагона Шон Парнелл сказал, что ведомство «не комментирует внутренние кадровые или следственные вопросы, но относится ко всем утечкам секретной информации, касающейся национальной безопасности, крайне серьезно и проводит соответствующие расследования».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило, что нехватка у США ракет наносит ущерб Киеву. Президент США ответил отказом на просьбу Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных боеприпасов. Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США.

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    5 сентября 2026, 05:55 • Новости дня
    Марочко: Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ

    ВС России выдавили из Новогришина боевиков ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новогришино на добропольском участке фронта в ДНР, заставив противника отступить с занимаемых позиций, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По моей информации, украинские боевики полностью выбиты из Новогришина – населенный пункт превратился в так называемую серую зону», – рассказал он ТАСС.

    Кроме того, есть данные, что бойцы ВС России закрепились на юго-восточных окраинах села Доброполье, продвигаются и зачищают данный населенный пункт.

    «В целом могу сказать, что наши военнослужащие довольно-таки серьезно нарастили темпы наступления на добропольском участке: уже расширена зона контроля в районе населенного пункта Краснополье», – добавил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России после Матяшево в конце августа начали бои за Новогришино. Минобороны сообщало, что освобождение Матяшева открыло путь на Добропольском направлении. Боевики ВСУ бросились прочь из Новогришина под натиском ВС России.

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    5 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    Удар российского беспилотника уничтожил склад «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский беспилотник уничтожил склад дронов и взрывчатки украинского подразделения «Птицы Мадьяра», спрятанный среди жилых домов в Херсоне.

    Российские войска нанесли точный удар беспилотником по складу с дронами и боеприпасами, который украинские военные разместили в жилом массиве подконтрольного им Херсона. Расчет войск беспилотных систем 18-й армии группировки «Днепр» выявил и ликвидировал объект украинского подразделения «Птицы Мадьяра».

    Боец с позывным «Механик» рассказал РИА «Новости» подробности операции. По его словам, противник намеренно прятал вооружение среди гражданской застройки.

    «Украинские террористы разместили взрывчатку и поражающие элементы в непосредственной близости от жилых домов, прикрываясь таким образом мирными жителями. В результате филигранно точного удара склад «Птиц Мадьяра» был полностью уничтожен, но никто из местных мирных жителей при этом не пострадал», – заявил военный. Видеозапись объективного контроля с разведывательного коптера подтверждает успешное выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа текущего года российские военные также уничтожили замаскированный цех по сборке беспилотников подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне.

    Немногим ранее авиация нанесла сокрушительный удар бомбами ФАБ-500 по подземной базе этих операторов. А в июне артиллеристы Южной группировки войск ликвидировали специалистов данного вражеского формирования на территории Донецкой Народной Республики.

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    5 сентября 2026, 14:20 • Новости дня
    Белоусов проверил готовность Новосибирского командного училища к учебному году

    Андрей Белоусов проинспектировал новые казармы Новосибирского военного училища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность Новосибирского высшего военного командного училища к началу учебного года, сообщили в Минобороны России.

    «По поручению министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на территории военного городка Новосибирского высшего военного командного училища специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России с опережением сроков возведены две новые современные пятиэтажные казармы на 600 человек каждая», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

    В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава ведомства лично осмотрел новые жилые объекты, которые уже приняли курсантов. Ранее, в июле 2025 года, министр подверг критике условия проживания учащихся в палатках и поручил оперативно построить современное жилье. Кроме того, завершен капитальный ремонт казармы на 480 мест, а в 2027 году планируется обновить еще две казармы на 960 человек.

    Начальник училища полковник Дмитрий Гурьев доложил о поступлении более 270 единиц современной техники. В их числе авто- и бронемашины, мотоциклы, тактические вездеходы, а также свыше 220 беспилотников и робототехнических комплексов. В учебном корпусе министру показали 11 новых аудиторий, оборудованных тренажерами и классами для изучения БПЛА.

    Глава оборонного ведомства также присвоил училищу почетное наименование «гвардейское» и прикрепил Георгиевскую ленту к боевому знамени. Он принял участие в церемонии приведения курсантов к присяге и возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября Андрей Белоусов прикрепил Георгиевскую ленту к знамени Московского высшего общевойскового командного училища. В этот же день глава Минобороны заявил о выходе системы военного образования на качественно новый уровень. В середине августа министр вручил Георгиевскую знаменную ленту гвардейцам группировки войск «Восток».

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