Tекст: Дмитрий Зубарев

Политик рассчитывает ежегодно направлять на военные нужды 10 млрд фунтов стерлингов, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». Для увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП она планирует реформировать жилищные выплаты и ввести налог на спецтранспорт для людей с ограниченными возможностями.

Поводом для столь радикальных мер послужил очередной прогноз о якобы неминуемом вооруженном конфликте с Россией в ближайшие четыре года.

При этом президент США Дональд Трамп заверил журналистов в отсутствии у Москвы планов нападать на государства НАТО. Российские власти неоднократно подтверждали эту позицию, подчеркивая, что именно страны Евросоюза активно готовятся к прямому противостоянию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал масштабное увеличение военного бюджета страны до 80 млрд фунтов стерлингов к 2029 году.

Ранее глава правительства объявил о начале подготовки вооруженных сил королевства к возможным боевым действиям.

При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны Евросоюза и НАТО.