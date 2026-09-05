Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России

Анонсировано резкое ухудшение погоды в Москве на выходных

Росгидрометцентр: Москву накроют сильные дожди с грозами в выходные

Tекст: Тимур Шайдуллин

Непогода придет в Москву ранним утром в субботу. Осадки начнутся около шести часов утра и продлятся ровно сутки, передает телеканал 360. Представители столичного главка МЧС обратились к жителям с предупреждением. «Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и днем 5 сентября в Москве ожидается местами сильный дождь, в дневные часы с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду», – заявили спасатели.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков пояснил, что дожди вызваны прохождением циклона севернее столичного региона. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в середине дня в субботу и утром в воскресенье.

Специалист добавил, что холодный атмосферный фронт придет со стороны Баренцева моря. В начале следующей недели температура воздуха окажется на два-три градуса ниже климатической нормы. Самыми холодными станут ночи на вторник и среду, когда столбики термометров опустятся до отметки плюс четыре градуса.

К середине недели атмосферное давление начнет расти, а ветер сменит направление на западное и юго-западное. Воздух прогреется до 23 градусов тепла, вернувшись к нормальным осенним значениям. Эксперт порекомендовал горожанам одеваться теплее и обязательно брать с собой зонты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве, которое пришло на смену августовскому похолоданию.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе. Отметим, что ранее синоптики обещали аномально теплый сентябрь в Москве.