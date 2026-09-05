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    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    Эксперт назвал остановку «Каметстали» ударом по военной машине Украины
    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР
    Эксперт: Запрет транзита российского зерна ударит по самой Прибалтике
    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России
    5 сентября 2026, 10:02 • Новости дня

    Сход селя в Китае привел к гибели человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В восточной части Китая мощный селевой поток унес жизнь одного человека, еще 11 жителей числятся пропавшими без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Стихийное бедствие в провинции Цзянси произошло из-за продолжительных проливных дождей, вызванных тайфуном «Саудель», передает РИА «Новости» со ссылкой на телевидение.

    Сель сошел в поселке Гаопин уезда Суйчуань около 04.00 по местному времени.

    «К настоящему времени один человек погиб, еще 11 числятся пропавшими без вести», – сообщили в эфире канала. Мощный поток полностью разрушил восемь жилых строений, еще четыре дома получили незначительные повреждения.

    На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, работают экстренные службы. Местных жителей из пострадавших районов оперативно эвакуируют в безопасные места.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа на китайско-непальской границе из-за схода селя пропали двое граждан России. Позже власти КНР сообщили о потере связи с 261 иностранцем в зоне стихийного бедствия. В начале сентября 26 россиян успешно эвакуировались из Тибета в Непал.

    5 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России

    Мэр Москвы Сергей Собянин удостоен звания Героя Труда Российской Федерации

    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации мэру Москвы Сергею Собянину за решение социально-экономических вопросов города.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День города мэр столицы поблагодарил москвичей за упорный труд.

    В мае текущего года президент удостоил звания Героя Труда пятерых россиян.

    В конце прошлого года аналогичную награду получил глава компании «Транснефть» Николай Токарев.

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    4 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    @ Роман Ромишевский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» от имени местных жителей обратилась к президенту с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам России.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета «Победа» озвучил список претендентов. Это Березники, Копейск, Ухта, Черемхово, Бийск, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Первоуральск, Уссурийск, Королев, Саранск, Серов, сообщается в канале партии в Max.

    По словам Якушева, «Единая Россия» участвует в реализации президентской инициативы с момента ее появления. Партия помогает претендующим на звание городам готовить необходимую документацию, организует взаимодействие с жителями и проведение голосований.

    «В ходе работы с людьми мы не только рассматриваем обращения от инициативных групп, трудовых коллективов предприятий, советов ветеранов и общественных организаций, которые поступают в партию, но также проводим мероприятия, которые привлекают внимание жителей к истории городов. Среди представленных городов есть региональные центры, небольшие города, но всех их объединяет большой вклад в победу жителей этих городов», – подчеркнул Якушев.

    Еще одним направлением работы стало создание мемориальной инфраструктуры. В 2026 году при поддержке партии планируется установить шесть стел в городах, уже носящих звание «Город трудовой доблести». Места для них выбирают с учетом мнения жителей, работу координируют с Российским военно-историческим обществом.

    Якушев отметил, что проекты предусматривают не только установку самих памятных знаков, но и развитие окружающих территорий. «Важно, что работа не ограничивается установкой только стел, - вокруг происходит серьезное благоустройство. И получаются общественные комфортные пространства, которые становятся местом притяжения людей, проживающих в этих городах», – отметил секретарь Генсовета партии.

    Кроме того, «Единая Россия» сформировала перечень объектов в Городах трудовой доблести, связанных с историей подвига фронта и тыла. «Сейчас в этом перечне порядка 40 тысяч объектов, расположенных в 49 регионах. Порядка 10 тысяч этих объектов уже приведены в нормативное состояние, и мы эту работу будем продолжать, пока этот перечень полностью не будет отработан», – сообщил Якушев президенту.

    Владимир Путин по итогам обсуждения поручил проработать решения, необходимые для поддержки инициативы о присвоении почетного звания 12 городам. Президент также подчеркнул значение системной работы по сохранению исторической памяти. «Все эти направления должны найти отражение в соответствующих документах, которые продолжили бы нашу работу по поддержке всех тех усилий, которые делает оргкомитет «Победа» по рассматриваемым сегодня направлениям. Так, чтобы ничего не было забыто. Все, что мы сегодня говорили, представляет большую важность и большую ценность для страны, для населения страны, для воспитания молодых людей», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл заседание организационного комитета «Победа». Глава государства назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей.

    Также российский лидер поблагодарил 50 муниципалитетов за установку стел «Город трудовой доблести».

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    4 сентября 2026, 21:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел

    Биолог Гниненко оценил угрозу глобальной катастрофы из-за исчезновения пчел

    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Угроза массового вымирания пчел еще недавно считалась одной из серьезных глобальных проблем, но в последние годы о ней говорят значительно реже. Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, от чего действительно умирали пчелы и удалось ли человечеству избежать связанной с их исчезновением экологической катастрофы.

    «Каждая проблема прежде всего требует вдумчивого анализа причин ее появления. Ажиотаж из-за нескольких фактов, особенно если они поданы эффектно, но не вполне достоверно, не ведет к продуктивному решению проблемы. Проблемы с пчелами, которые еще несколько лет назад причисляли к глобальным, во многом из этого числа», – говорит Гниненко.

    Он подчеркивает, что рассуждения о массовой гибели пчел небеспочвенны в тех случаях, когда насекомые попадают под обработку полей или садов пестицидами. Однако происходит это зачастую потому, что пчеловоды и фермеры не согласовывают свои действия.

    «Если четко координировать необходимые обработки растений и вывоз пасек на цветущие гречишные, подсолнечниковые и другие поля и не допускать пчел на них во время обработки, то и гибели этих насекомых не будет», – пояснил эксперт.

    По его словам, однозначно определить, почему сегодня эта проблема не имеет такой огласки, как раньше, сложно. Однако одним из важных факторов могло стать улучшение взаимодействия между фермерами и пчеловодами.

    «Мне кажется, очень важно, что улучшилось взаимопонимание между фермерами и пчеловодами. Если строго следовать всем известным правилам, то гибель пчел от пестицидов будет минимальной. А если следовать только своим потребностям, не обращая внимания на других, тогда пчелы и будут главной жертвой», – считает собеседник.

    Он полагает, что люди постепенно учатся вести хозяйство так, чтобы учитывать интересы друг друга, что позволяет уменьшать потери. Кроме того, появляются новые пестициды и технологии их применения, повышающие безопасность.

    «Уверен, что ничего страшного не произойдет. Люди научатся и растения защищать, и пчелам вреда не приносить. Жаль, если для этого потребуется много времени: тогда могут быть потери как у пчеловодов, так и у фермеров. Труд обоих нужен людям, поэтому надо активно искать взаимопонимание», – заключил Гниненко.

    Ранее прокуратура Красноярского края привлекла к ответственности руководителей трех сельхозпредприятий за нарушения при обработке полей химикатами. Инцидент произошел в июле в Большемуртинско-Сухобузимском округе, где погибло более 20 млн пчел, а от пострадавших пчеловодов поступило 22 заявления. Проверка хозяйств показала, что аграрии превышали допустимые дозировки пестицидов и распыляли их днем в период активного сбора нектара.

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    4 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    США единственными в ООН отвергли новую карту мира

    США проголосовали против резолюции ООН в поддержку карты Equal Earth

    США единственными в ООН отвергли новую карту мира
    @ Strebe/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон выступил против принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку картографической проекции Equal Earth, назвав инициативу частью широкой идеологической повестки.

    Соединенные Штаты стали единственной страной, проголосовавшей против проекта резолюции в поддержку картографической проекции Equal Earth, передает ТАСС. Эта проекция точнее передает реальные размеры Африки и других регионов мира.

    За документ проголосовали 164 государства. При этом шесть стран воздержались, среди них Украина, Молдавия, Грузия, Сербия, Литва и Эстония.

    Перед голосованием американский представитель призвала полностью отклонить документ. Она заявила, что Вашингтон рассматривает инициативу как часть более широкой «идеологической повестки», а не нейтральную попытку исправить искажения.

    Кроме того, по мнению американской стороны, подобные резолюции отвлекают организацию от вопросов международного мира и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американская делегация впервые проголосовала против западной поправки к российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

    Позже Вашингтон воздержался при принятии антироссийского документа Генеральной Ассамблеи ООН. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин призвал повысить эффективность работы всемирной организации.

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    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    4 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Венгрия отозвала посла из Москвы

    МИД Венгрии отозвал посла из Москвы Норберта Конкоя без назначения замены

    Венгрия отозвала посла из Москвы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия отозвала своего посла из Москвы Норберта Конкоя, временно возложив руководство дипмиссией на Габора Гергича.

    Министерство иностранных дел Венгрии отозвало из Москвы посла Норберта Конкоя, однако нового руководителя дипломатического представительства пока не назначило, передает РИА «Новости». Сейчас дипмиссией руководит временный поверенный Габор Гергич.

    Указ об освобождении Норберта Конкоя от должности был опубликован в «Правительственном вестнике» 31 июля. Этим же документом была оформлена отставка руководителей 22 посольств и трех постоянных представительств Венгрии.

    В мае глава МИД Венгрии Анита Орбан заявляла, что новое правительство страны будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией, основанным на взаимоуважении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое правительство Венгрии официально признало Россию угрозой для глобальной безопасности.

    Глава венгерского министерства обороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал резкое ограничение дипломатических контактов с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел Анита Орбан объяснила смену посла в Польше изменением политического курса страны.

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    4 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре германской столицы состоялась масштабная акция протеста в защиту культурного учреждения, собравшая значительно больше участников, чем планировалось изначально.

    Несколько сотен протестующих собрались у здания учреждения на улице Фридрихштрассе, передает ТАСС. «Мосты вместо стен», – под таким девизом организовала мероприятие партия BSW.

    Изначально планировалось участие 200 граждан, однако после официального решения властей Германии о закрытии культурного центра количество активистов резко увеличилось.

    Демонстранты принесли национальные триколоры двух стран и знамена с изображением голубя мира. Собравшиеся держали плакаты с призывами убрать руки от России, прекратить поставки оружия на Украину и обеспечить поражение НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине из-за инцидента с беспилотником.

    В ответ глава МИД России Сергей Лавров анонсировал прекращение работы отделений Института Гете. Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Гизе исключил возможность судебного оспаривания данного шага.

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    5 сентября 2026, 08:38 • Новости дня
    В США признали законным убийство водителя из-за парковочного места

    Во Флориде отказались судить застрелившую мужчину на парковке американку

    В США признали законным убийство водителя из-за парковочного места
    @ Edward A. Ornelas/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранители не будут предъявлять обвинения женщине, которая застрелила водителя на парковке гипермаркета во Флориде из-за спора о свободном месте, сообщили в прокуратуре округа Бровард.

    Прокуратура округа Бровард не станет предъявлять обвинения участнице конфликта, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 30 июня в окрестностях города Форт-Лодердейл. Мелисса Пейн и Барт Дигульельмо не смогли поделить место для стоянки автомобилей.

    Мужчина припарковался в другой зоне, но затем вернулся разобраться с оппоненткой. По словам очевидцев, Барт Дигульельмо угрожал разбить машину и расправиться с владелицей. Девушка достала пистолет и потребовала отойти, однако американец продолжил приближаться.

    На видеозаписях зафиксировано, как американка выстрелила нападавшему в живот. «Мелисса Пейн на парковке Walmart была в общественном месте и имела на это право, она не осужденный преступник и могла владеть оружием. Поэтому она не нарушала закон, применяя смертоносную силу, так как имела основания бояться смерти», – сообщили следователи.

    Правоохранители подчеркнули, что законы штата разрешают открыто носить огнестрельное оружие. Защита собственной жизни считается фундаментальным правом согласно местной конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы освободили от уголовного преследования застрелившего нападавшего у московского храма мужчину.

    Ранее Верховный суд России оправдал применившего травматический пистолет для самообороны жителя Нижегородской области.

    В прошлом году вооруженный мужчина в ОАЭ после дорожного конфликта застрелил трех женщин.

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    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    4 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

    Депутат Гончаренко: НАБУ начало следственные действия в офисе Зеленского

    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины начали следственные мероприятия в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в реестр экстремистов и террористов).

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проведение следственных мероприятий в офисе Зеленского, передает ТАСС. «НАБУ проводит следственные действия в офисе (Зеленского)», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

    Иные подробности происходящего на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники НАБУ также обыскали офис генпрокурора Украины.

    Ранее силовики пришли с обысками к заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Ирине Мудрой. Позже Высший антикоррупционный суд отправил бывшую чиновницу под стражу на 60 суток.

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    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    5 сентября 2026, 13:23 • Новости дня
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке

    Итальянский политик Ванначчи высмеял обвинения в связях с Россией

    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итальянский политик и генерал в отставке Роберто Ванначчи ответил на обвинения в связях с Россией, опубликовав фотографию в советской шапке-ушанке и с рюмкой водки.

    Итальянский политик и генерал в отставке Роберто Ванначчи высмеял обвинения газеты Financial Times в том, что он является «троянским конем Кремля», передает «Страна.ua». Издание утверждало, что его позиция может помешать переизбранию премьер-министра Джорджи Мелони.

    «Я с дрожью в руке узнал из вашей статьи, что являюсь маньчжурским кандидатом, направленным Российской Федерацией жаловаться на непосильные цены на бензин в моей стране», – написал Ванначчи в ответ на публикацию.

    Ванначчи опубликовал фотографию, на которой он запечатлен в советской ушанке и с рюмкой водки. Он отметил, что недовольство стоимостью топлива разделяют миллионы итальянцев, которые не отчитываются перед Лубянкой.

    Политик также выразил недоумение тем, что несогласие с позицией Брюсселя приравнивается к нелояльности Западу. По данным Financial Times, Ванначчи выступает за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, а его партия Futuro Nazionale пользуется поддержкой около 7,6% избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянская оппозиционная партия Futuro Nazionale внесла в парламент резолюцию об отказе от военной помощи Украине. В августе Европейский союз запустил процедуру оценки соблюдения европейских ценностей данным политическим объединением. Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони побила рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на своем посту.

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    4 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации

    Минобороны: Белоусов напутствовал убывающего на СВО замкомандующего ТОФ Клименко

    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов передал добрые пожелания генерал-майору Вадиму Клименко, отправляющемуся для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

    Глава военного ведомства попросил передать приветствия всем военнослужащим, находящимся на передовой. Российское министерство обороны опубликовало в Max соответствующие кадры проводов заместителя командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам.

    «Удачи вам, ребятам всем благодарности, привет», – сказал Белоусов. Он также выразил слова напутствия всем бойцам, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал во Владивостоке сдачу новых многоквартирных домов для военнослужащих Тихоокеанского флота.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм бойцов морской пехоты данного объединения.

    Глава государства с борта крейсера «Варяг» проверил масштабные учения по защите дальневосточных рубежей.

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    5 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции

    Эксперты: Отказ США от проекта Equal Earth связан с территориальными претензиями Вашингтона

    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    @ Pascal Deloche/Godong/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дискуссия вокруг, казалось бы, сугубо технического вопроса – принятия Генассамблеей ООН картографической проекции Equal Earth – неожиданно обнажила глубинные механизмы американской внешней политики, это голосование стало маркером сразу нескольких тревожных для Вашингтона процессов, рассказали эксперты газете ВЗГЛЯД. США оказались единственной страной, которая выступила против принятия резолюции Генассамблеи ООН в поддержку новой картографической проекции.

    «Ситуация с проекцией Equal Earth лишний раз подтверждает: наука, особенно в западном прочтении, давно перестала быть нейтральной сферой. Она встроена в систему обслуживания интересов правящего класса. Те, кто поддерживает существующую повестку, получают гранты, публикации, доступ в медиа. Те, кто занимает альтернативную позицию, оказываются аутсайдерами. Поэтому попытки Вашингтона подать свой отказ как борьбу с «идеологической повесткой» выглядят лукавством: идеологизирована именно американская наука, работающая на сохранение статус-кво», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    За нежеланием менять картографическую проекцию стоят конкретные геополитические и экономические интересы. По словам эксперта, это прежде всего Арктика.

    «Разворачивается серьезная битва за арктические акватории: помимо колоссальных природных ресурсов, это контроль над спутниковыми группировками, баллистикой ракет через Северный полюс, стратегическими маршрутами. США активно пытаются воспрепятствовать развитию российского Северного морского пути, лоббируя идею о том, что ряд проливов не относится к акватории России, а является международным. Пересмотр карт в любом виде для Вашингтона опасен, потому что география – это не только суша или море. Это недра, полезные ископаемые, контроль над пространством и в конечном счете – возможность диктовать условия», – пояснил спикер.

    Селезнев отметил, что американцы всегда действуют избирательно: когда им выгодно, они объявляют свою позицию «прописной истиной» и «незыблемым законом». «Когда же возникает риск, что международное решение ограничит их свободу маневра, они его блокируют. Характерно, что Вашингтон до сих пор не присоединился к целому ряду международных соглашений, включая морские. Логика гегемона проста: любые международные договоренности для него не указ, если они мешают диктовать волю другим», – добавил собеседник.

    По мнению политолога, нельзя игнорировать и тот факт, что инициативу продвигал Африканский союз. «Противостояние Глобального Севера и Глобального Юга никуда не делось – более того, оно нарастает. В основе западной политики лежит ограниченное мышление, унаследованное от Томаса Мальтуса и его современной версии – «теории золотого миллиарда»: ресурсов на всех не хватит, численность населения планеты нужно сокращать. Отсюда войны, эпидемии (с учетом всей истории с биолабораториями), голод и искусственное поддержание нестабильности», – рассуждает эксперт.

    Африка сегодня все больше осознает свою субъектность. Континент находится в фокусе внимания мировых держав благодаря колоссальным природным богатствам и относительной легкости их добычи. По словам Селезнева, африканские лидеры все чаще демонстрируют самостоятельность, и это безумно раздражает Запад, привыкший за столетия колониализма и рабовладения к односторонней эксплуатации.

    «Когда Африка идет вразрез с линией Вашингтона, гегемон огрызается и пытается поставить ее на место. Но Африка уже не та, что была десятилетия назад.

    Регион интересен всем – и Западу, и Китаю, и России, для которой сейчас происходит своего рода «второе пришествие» на континент: слишком многое было построено в советскую эпоху и слишком многое мы тогда оставили», – сказал Селезнев.

    Отдельного внимания заслуживает упоминание Вашингтоном «вопросов репараций». «Сама постановка вопроса удивляет. Американцы никогда никому репарации не платили и платить не собираются. Их логика всегда была обратной: с кого-то потребовать, отжать по полной, а потом объявить, что «так и было». Поэтому ссылка на угрозу репараций – это скорее попытка найти формальный повод для блокирования неудобной инициативы, чем реальное опасение», – считает политолог.

    Показательно, что даже ближайшие союзники по НАТО и G7 не поддержали Вашингтон. «Этому есть простое объяснение: выгода от сохранения прежней картографической модели есть только у США. То, чего боится Вашингтон – пересмотр границ, акваторий, зон влияния – его союзников волнует в меньшей степени. И хотя у ряда стран есть свои интересы, например, в Арктике, они не настолько критичны, чтобы идти на открытую конфронтацию с большинством в ООН ради американских амбиций», – пояснил декан.

    Есть и более циничная версия: союзники постепенно осознают, что они для США — расходный материал. «Президент Турции Тайип Эрдоган точно сформулировал принцип нынешнего времени: если ты не сидишь за столом переговоров, тебя подают в меню. Союзники Вашингтона давно находятся в этом меню, но проблема в том, что их политический истеблишмент слишком недалек, чтобы всерьез об этом рефлексировать», – отметил эксперт.

    В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что

    спор вокруг картографической проекции Equal Earth только на первый взгляд кажется узкоспециальным.

    «На самом деле он вскрывает куда более глубокий процесс: меняющееся отношение США к международным институтам и к самой географии как инструменту политики. У администрации Дональда Трампа сформировалось особое отношение к названиям и картам. Мы уже видели переименование Мексиканского залива в Американский, озера Онтарио – в озеро Америка. Теперь заявлено о планах изменить названия океанов. Это не просто эксцентричные жесты. За ними стоит логика: если картография закрепляет существующие названия и делает их общепринятыми, то контроль над картой – это контроль над реальностью», – подчеркивает эксперт.

    По его словам, американцы уже занимаются фактическим территориальным переделом и разговоры о Гренландии – не фантазии. «Там живет всего около 60 тысяч человек, и многие уже не исключают, что в случае присоединения остров переименуют в «Трампландию». Канада как 51-й штат – тоже не шутка: даже если прямой аннексии не произойдет, вопрос о развале страны на несколько частей вполне реален. В американском экспертном сообществе ходят карты, согласно которым все, что к северу от Панамского канала, должно стать территорией США – включая Мексику и прочие государства. Перспективная цель Вашингтона – распространение влияния на весь Североамериканский континент», – рассказал американист.

    Что касается океанов, то здесь аппетиты наталкиваются на реальность: на Атлантический и Индо-Тихоокеанский регионы выходят десятки государств, и силовым методом переименовать их не удастся, но сама попытка показательна.

    Более широкий контекст – пересмотр отношения США к ООН в целом. Васильев отметил, что в республиканском истеблишменте все громче звучат разговоры о том, что Организацию пора отправить на свалку истории.

    «Для демократов ООН – это инструмент управления миром через известную структуру, которую можно подмять под себя. Для республиканцев – пережиток ялтинско-потсдамской системы, который больше не нужен», – пояснил политолог.

    Изначально ООН задумывалась Рузвельтом как прообраз мирового правительства и само название указывало на этот замысел. «Предполагалось, что пять держав с правом вето возьмут на себя ответственность за мировую безопасность и станут ядром глобального управления. Но единства между ними не получилось, и проект забуксовал... Сегодня республиканцы вернулись к классической имперской логике: мир однополярный, США должны опираться на собственную силу, как Римская империя, и никакие международные форумы им не нужны. Отсюда и скепсис по отношению к ООН», – говорит эксперт.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выступил против принятия резолюции Генассамблеи ООН в поддержку картографической проекции Equal Earth, которая точнее передает реальные размеры Африки и других регионов мира.

    США стали единственной страной, проголосовавшей против проекта резолюции. Документ поддержали 164 государства. При этом шесть стран воздержались, среди них Украина, Молдавия, Грузия, Сербия, Литва и Эстония.

    Американский представитель Ярина Ференцевич перед голосованием назвала документ частью «радикального идеологического проекта». По мнению Вашингтона, обсуждение картографических проекций и вопросов репараций отвлекает ООН от ее прямых обязанностей – решения реальных проблем международной безопасности, мира и межгосударственных отношений.

    Комментарии (8)
    5 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей

    Морское рыбоводство предложило зарплаты выше 900 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    За первые пять месяцев 2026 года средний доход специалистов в сфере морского пастбищного рыбоводства превысил отметку в 971 тыс. рублей, указано в данных Росстата.

    Анализ статистических данных показал, что разведение рыбы оказалось самым прибыльным направлением для российских работников, передает РИА «Новости».

    В период с января по май сотрудникам крупных и средних предприятий этой сферы платили в среднем 971,4 тыс. рублей ежемесячно.

    В число лидеров по уровню доходов вошли управляющие пенсионными фондами со средним заработком 827,1 тыс. рублей.

    Специалисты компаний по управлению ценными бумагами получали около 737,5 тыс. рублей. Также высокие оклады зафиксированы в области аренды и лизинга медицинских приборов, где показатель зарплат достиг 728,9 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии. При подсчете учитываются доходы абсолютно всех сотрудников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выявили российские регионы с самыми высокими зарплатами. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.

    Комментарии (7)
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