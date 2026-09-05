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    5 сентября 2026, 08:52 • Новости дня

    Российская РЛС научилась находить дроны размером с ноутбук

    В России разработали РЛС для обнаружения малых беспилотников на дистанции семи километров.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая радиолокационная станция (РЛС) «Alfa сверхдальность» производства российского опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Альфа» может обнаружить беспилотник размером с ноутбук на расстоянии 7 км, рассказал главный технический специалист ОКБ.

    Главный технический специалист опытно-конструкторского бюро рассказал о возможностях разработки, передает ТАСС.

    «Наша новейшая РЛС «Alfa сверхдальность» может зафиксировать семидюймовый беспилотник на расстоянии порядка 7 км. Такая цель по размеру сопоставима с ноутбуком. Если летающий объект большего размера, то дистанция обнаружения увеличивается до 30 км», – заявил эксперт.

    Представитель компании добавил, что комплекс представляет собой профессиональное решение для контроля воздушного пространства на больших расстояниях. Он также уточнил, что оборудование можно устанавливать на стационарных мачтах, крышах зданий или автомобилях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в России началось производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для отслеживания малых беспилотников.

    Месяцем ранее специалисты завершили испытания детектора дронов «Набат v3» с радиусом действия до двух километров.

    В июле на выставке в Казани разработчики представили инновационную радиоэлектронную станцию «Гадалка» с дальностью обнаружения целей до 50 км.

    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    4 сентября 2026, 11:02 • Новости дня
    США задумались о покупке иностранных фрегатов

    TWZ: ВМС США рассматривают закупку фрегатов у Японии и Турции

    США задумались о покупке иностранных фрегатов
    @ Zuma/ТАСС

    Военно-морские силы США рассматривают возможность закупки фрегатов из Японии, Южной Кореи и Турции для быстрого пополнения флота.

    Военно-морские силы США изучают возможность закупки иностранных фрегатов, передает новостной портал The War Zone.

    В текущем исследовании рассматриваются три класса кораблей: японский Mogami, южнокорейский Chungnam и турецкий Istanbul. Этот шаг соответствует стремлению администрации Дональда Трампа быстро нарастить флот, используя так называемую «финскую модель».

    Эта стратегия предполагает строительство первых кораблей за рубежом с последующим переносом производства на американские верфи. Как заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Чао, необходимо «представить президенту план… для нового конкурентного подхода к приобретению надводных боевых кораблей». Ожидается, что исследование завершится в ноябре текущего года.

    Интерес к иностранным проектам вызван острой потребностью американского флота в малых боевых кораблях. Ранее программа создания прибрежных боевых кораблей LCS столкнулась с множеством проблем, а проект фрегата класса Constellation был отменен из-за постоянных изменений в конструкции. В то же время Конгресс США активно выступает против закупок иностранных военных кораблей, опасаясь негативных последствий для отечественной судостроительной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты прекратили строительство серии фрегатов Constellation.

    Военно-морские силы США запланировали масштабное расширение флота к 2055 году.

    Австралия закупит японские боевые корабли класса Mogami.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    4 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Трамп сделал пост о статье WP, как США могут помочь Украине с Patriot

    Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензий Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social статью Washington Post, что США могут сделать для Украины, чтобы помочь с ракетами Patriot.

    Эту статью президент США разместил в своей ленте новостей в соцсети Truth Social, добавив ссылку и название статьи «Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot». Каких-либо комментариев или смайлов от себя он не добавил.

    «Я знаю, что президент Дональд Трамп хочет помочь Украине <…>. Но перед ним стоит сложная задача: он должен найти баланс между желанием защитить невинных украинцев и необходимостью использования противоракетных комплексов Patriot в рамках необходимых усилий по разоружению Ирана, а также необходимостью поддерживать достаточные запасы для защиты американских войск и сдерживания противников США по всему миру. В совокупности эти факторы ограничивают возможности Соединенных Штатов по предоставлению помощи Киеву», – пишет в колонке для Washington Post Марк Тиссен, который является научным сотрудником Американского института предпринимательства и бывшим главным спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего.

    Автор объясняет заминку Вашингтона в передаче лицензии Киеву опасениями, что технология попадет в руки неприятеля, и тут же предлагает решение.

    «Есть простое решение: разрешить Украине участвовать в совместном производстве истребителей-перехватчиков Patriot, не обладающих этими передовыми возможностями», – пишет он, предлагая еще несколько решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонные корпорации США противятся  предоставлению лицензии на Patriot украинской стороне. Госсекретарь США Рубио заявил, что лицензия на Patriot не решит проблем Украины с ПВО. Bloomberg считает, что Украину зимой ждет критический дефицит ракет ПВО.

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    4 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Белоусов напутствовал генерала Клименко перед отправкой в зону спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Андрей Белоусов напутствовал генерал-майора Вадима Клименко перед отправкой в зону специальной военной операции, сообщает Минобороны.

    Глава российского военного ведомства пожелал успехов генерал-майору Вадиму Клименко, который отправляется в зону проведения специальной военной операции, передает Минобороны.

    «Удачи! Всем ребятам большой привет», – сказал министр.

    Кроме того, руководитель ведомства выслушал доклады командования Тихоокеанского флота. Военные отчитались о выполнении задач по обеспечению безопасности в регионе. Также обсуждались вопросы организации охраны и обороны пунктов базирования сил флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал сдачу новых домов для военнослужащих Тихоокеанского флота во Владивостоке.

    В августе президент России Владимир Путин принял участие в масштабных учениях данного объединения.

    Во время этих маневров экипажи боевых кораблей успешно отразили атаки условных беспилотников в акватории Охотского моря.

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    4 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Нарышкин предупредил о риске глобального конфликта в Евразии

    Нарышкин: Риск возникновения масштабного конфликта в Евразии реален

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил серьезные опасения из-за высокой вероятности возникновения крупного вооруженного противостояния на евразийском пространстве.

    Нарышкин констатировал реальную угрозу масштабного конфликта на евразийском пространстве. Он озвучил свой тревожный прогноз во время заседания совета глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Стрельне, передает РИА «Новости». Участники встречи обсудили актуальные вызовы для государств содружества.

    «Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. И это вызывает самые-самые серьезные опасения», – заявил руководитель российской разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза готовится к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году.

    Ранее сообщалось, что европейские элиты целенаправленно срывают любые попытки мирного урегулирования. Кроме того, спецслужбы Европы прогнозируют скорое исчерпание мобилизационного ресурса украинских войск.

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    4 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Эксперт назвал главные успехи российской армии за лето

    Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская армия за летние месяцы добилась значительных успехов на нескольких участках фронта, включая расширение зоны безопасности под Харьковом и взятие Константиновки, заявил военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

    Вооруженные силы России добились значительных результатов на нескольких направлениях за летние месяцы, рассказал военный обозреватель и сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в интервью изданию Lenta.ru.

    «Во-первых, это расширение зоны безопасности в Харьковской области. К востоку от Волчанска образовался практически полукотел», – отметил эксперт.

    Еще одним крупным достижением российской армии стало освобождение Константиновки. Этот шаг является частью масштабной операции по взятию под контроль Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, на данном участке военные заняли возвышенность около Рай-Александровки и начали продвижение к Николаевке, расположенной рядом со Славянском.

    В настоящее время интенсивные бои продолжаются за Доброполье. Важные события происходят и в Запорожской области, где начались столкновения в районе Орехова, добавил Полетаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области.

    В июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Месяцем ранее подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в ДНР.

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    4 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Эстония отправила на Украину некачественные боеприпасы

    The Telegraph: Эстония поставила Киеву неисправные боеприпасы на 70 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку из-за поставки Вооруженным силам Украины неисправных боеприпасов стоимостью 70 млн евро, пишет The Telegraph.

    Боеприпасы, закупленные Эстонией для Украины на деньги Евросоюза, оказались некачественными и непригодными к использованию. Контракт на 70 млн евро заключили с компанией, не имевшей опыта производства снарядов, пишет британская газета The Telegraph.

    В результате ни один снаряд не поступил на вооружение Вооруженных сил Украины. По данным эстонского издания Eesti Ekspress, партия от итальянско-индийской компании Datasel была неполной и технически неисправной.

    Скандал привел к отставке министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Он взял ответственность за провальную сделку, заявив: «Руководитель должен иметь мужество отвечать за принятые решения, даже если он не несет личной ответственности».

    Премьер-министр Кристен Михал созвал срочное заседание правительства. Прокуратура Эстонии начала уголовное расследование, а дело передано в Европейский арбитражный суд для разбирательства с подрядчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур подал в отставку. Ранее сообщалось, что Таллин перевел фиктивной итальянской компании аванс в размере 70 млн евро за ракеты для украинской армии.

    До этого Киев лишился сотни миллионов долларов во время закупок оружия у недобросовестных производителей.

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    4 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Нарышкин заявил о готовности армии России разгромить любого агрессора

    Нарышкин: Россия способна разгромить любого агрессора

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о способности отечественных вооруженных сил эффективно отразить нападение и разгромить любого потенциального противника.

    «Совсем недавно блок НАТО проводил целый ряд учений, имеющих целью смоделировать операцию по блокированию Калининградской области», – напомнил глава ведомства, передает ТАСС.

    Нарышкин отметил, что российские войска, расположенные в Ленинградской области, приграничных районах Северо-Запада и Запада страны, а также силы Балтийского флота обладают всеми необходимыми ресурсами. По его словам, эти группировки способны предотвратить любую попытку нападения и нанести сокрушительное поражение любому потенциальному противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин сообщил об усилении военных позиций НАТО на границе с Калининградской областью.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о подготовке Североатлантическим альянсом нападения на этот российский регион.

    В мае текущего года Москва подтвердила наличие достаточного потенциала для силового завершения любых противостояний.

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    4 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Россия собралась впервые показать новейшее оружие в Египте

    «Рособоронэкспорт»: Россия впервые покажет в Египте ЗРК ТКБ-1167 и ЗАК-30

    Tекст: Мария Иванова

    На международном авиасалоне в Эль-Аламейне состоится мировая премьера передовых российских зенитных комплексов и уникального боевого модуля ТКБ-1167 для уничтожения дронов.

    «Рособоронэкспорт» продемонстрирует новейшие системы противовоздушной обороны на международном авиасалоне El Alamein International Airshow 2026, передает РИА «Новости».

    Выставка пройдет на территории аэропорта Эль-Аламейн с 8 по 10 сентября.

    ««Рособоронэкспорт» подготовил экспозицию с самой перспективной для Египта, стран Африки и Ближнего Востока российской продукцией, прошедшей проверку в реальных условиях. Мы представляем новейшие самолеты и вооружение для них, средства ПВО, в том числе решения для борьбы с БПЛА, барражирующие боеприпасы и беспилотники», – заявил гендиректор компании Александр Михеев.

    Главной премьерой станет система поражения воздушных целей ТКБ-1167. Этот боевой модуль оснащен четырьмя танковыми пулеметами и способен в автоматическом режиме находить, захватывать и уничтожать дроны. Также за рубежом впервые покажут зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», оборудованный системой программирования подрыва снарядов.

    Кроме того, на выставке ожидается демонстрация перспективных беспилотных платформ С-71М и С-71К. Эти аппараты предназначены для запуска с борта истребителей пятого поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные инженеры завершили разработку зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель».

    Российские военные задействовали данную систему для защиты от беспилотников в зоне проведения спецоперации.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших ракет С-71К «Ковер».

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    4 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Неразорвавшийся украинский беспилотник упал во двор жилого дома в Севастополе

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из дворов Севастополя обнаружили неразорвавшийся сбитый беспилотник после успешного отражения массированной воздушной атаки на город.

    Опасную находку выявили в районе Радиогорки. Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили семь вражеских аппаратов. В результате падения обломков никто из мирных жителей не пострадал.

    «Спасательная служба к настоящему времени зафиксировала возгорание на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. Кроме того, в районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон», – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале на платформе Max.

    Глава региона добавил, что сейчас на месте происшествия активно работают оперативные службы. Военные и мобильные огневые группы полностью отразили нападение на город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские военные уничтожили шесть вражеских беспилотников над Севастополем.

    Несколькими днями ранее силы противовоздушной обороны отразили две атаки 13 украинских дронов.

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    4 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Армия Ирана потребовала от США возместить ущерб и покинуть Ближний Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Соединенных Штатов должны возместить ущерб странам Ближнего Востока и вывести свои войска из региона для обеспечения безопасности, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    Вашингтону следует компенсировать ущерб, нанесенный странам Ближнего Востока в результате военных действий, и вывести войска, подчеркнул Акраминия, передает ТАСС. «Разумное решение для США – признать реальности, возместить издержки и покинуть регион. Это обеспечит безопасность в регионе и приблизит американский народ к благополучию», – отметил военный.

    По его словам, все текущие проблемы американских войск и трудности граждан США связаны с ошибочными действиями Вашингтона, который совершил агрессию против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США Дональд Трамп отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от пятимесячного противостояния.

    В ответ советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного и длительного военного противостояния с Вашингтоном.

    Ранее Иран потребовал от Соединенных Штатов выплатить компенсации за нанесенный ущерб и полностью вывести войска из зоны Персидского залива.

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    4 сентября 2026, 12:01 • Новости дня
    Концерн «Калашников» передал госзаказчику крупную партию автоматов АК-12

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал Вооруженных сил России пополнился масштабной партией автоматов АК-12 образца 2023 года, доработанных на основе реального боевого опыта.

    Оружейное предприятие отгрузило государственному заказчику партию автоматов АК-12 калибра 5,45 миллиметра, передает концерн «Калашников».

    Данное стрелковое оружие по праву считается самым востребованным в рядах Вооруженных сил России, что подтверждается ежегодным увеличением объемов его выпуска.

    Специалисты непрерывно совершенствуют модель на основе отзывов бойцов из зоны проведения спецоперации. Подобный подход позволяет сделать АК-12 вершиной всей линейки автоматов знаменитого бренда.

    Высокая эффективность изделия на поле боя привлекает внимание зарубежных заказчиков. Иностранные партнеры все чаще заключают контракты на поставку оружия под патроны калибров 5,45 и 7,62 миллиметра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле российские оружейники успешно закончили плановые проверки усовершенствованного автомата.

    В начале года концерн анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    В прошлом году предприятие полностью выполнило госконтракт на поставку партии автоматов образца 2023 года.

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    4 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Госдепартамент США одобрил продажу авиабомб Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти санкционировали возможную передачу Саудовской Аравии ударных комплексов увеличенной дальности и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 5 млрд долларов.

    «Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже военной техники Королевству Саудовская Аравия в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sale) на закупку управляемых ударных боеприпасов увеличенной дальности (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 5 млрд долларов», – сказано в пресс-релизе ведомства.

    В рамках программы зарубежных военных продаж арабская страна приобретет 5004 комплекта наведения KMU-572 и 5 тыс. систем KMU-556. Пакет также включает 5004 авиационные бомбы массой 227 кг и 5 тыс. снарядов весом 907 кг.

    В поставку войдут системы взрывателей, детекторы целей, запасные части и услуги по технической поддержке. Главным подрядчиком контракта выступит корпорация Boeing.

    Американские чиновники подчеркнули, что реализация соглашения повысит безопасность ключевого партнера вне НАТО в Персидском заливе. Сделка не изменит военный баланс в регионе и не повлияет на боеготовность американских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в конце 2025 года предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов. Также он уведомил Конгресс о передаче Украине ракет ATACMS из Турции. Президент США заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам.

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    4 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Системы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Системы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие Министерства обороны успешно ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов при попытке атаковать столичный регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны предотвратили налет вражеских дронов, сообщил Собянин в своем канале в Max. Военные ликвидировали девять аппаратов на подлете к столице.

    В настоящее время на местах падения обломков находятся сотрудники экстренных служб. Специалисты проводят необходимые оперативные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня силы противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне российские военные отразили массированную атаку 17 дронов на столицу. В середине августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 13 летевших к городу беспилотников.

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