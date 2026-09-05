  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 53 украинских дрона за ночь
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    Япония попыталась вырвать хризантему из советской Победы
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    США единственными в ООН отвергли новую карту мира
    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    Президент РАН Красников перечислил заслуги 12 новых «Городов трудовой доблести»
    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского
    5 сентября 2026, 08:38 • Новости дня

    В США признали законным убийство водителя из-за парковочного места

    Во Флориде отказались судить застрелившую мужчину на парковке американку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранители не будут предъявлять обвинения женщине, которая застрелила водителя на парковке гипермаркета во Флориде из-за спора о свободном месте, сообщили в прокуратуре округа Бровард.

    Прокуратура округа Бровард не станет предъявлять обвинения участнице конфликта, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 30 июня в окрестностях города Форт-Лодердейл. Мелисса Пейн и Барт Дигульельмо не смогли поделить место для стоянки автомобилей.

    Мужчина припарковался в другой зоне, но затем вернулся разобраться с оппоненткой. По словам очевидцев, Барт Дигульельмо угрожал разбить машину и расправиться с владелицей. Девушка достала пистолет и потребовала отойти, однако американец продолжил приближаться.

    На видеозаписях зафиксировано, как американка выстрелила нападавшему в живот. «Мелисса Пейн на парковке Walmart была в общественном месте и имела на это право, она не осужденный преступник и могла владеть оружием. Поэтому она не нарушала закон, применяя смертоносную силу, так как имела основания бояться смерти», – сообщили следователи.

    Правоохранители подчеркнули, что законы штата разрешают открыто носить огнестрельное оружие. Защита собственной жизни считается фундаментальным правом согласно местной конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы освободили от уголовного преследования застрелившего нападавшего у московского храма мужчину.

    Ранее Верховный суд России оправдал применившего травматический пистолет для самообороны жителя Нижегородской области.

    В прошлом году вооруженный мужчина в ОАЭ после дорожного конфликта застрелил трех женщин.

    4 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Макаров: «Единая Россия» обеспечит выполнение всех социальных обязательств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров гарантировал выполнение всех социальных обязательств государства благодаря реализации Народной программы «Единой России».

    Макаров в ходе дебатов на Первом канале заявил, что все социальные обязательства государства будут выполнены, передает сайт «Единой России».

    По его словам, это гарантируется Народной программой партии, которая полностью обеспечена ресурсами.

    «Помогать людям – значит, все социальные обязательства государства будут выполнены, какая бы ни была цена на нефть, какие бы новые санкции в отношении нашей страны ни придумали», – подчеркнул Андрей Макаров. Он добавил, что армия должна иметь все необходимое для победы, а семьи защитников на передовой не останутся без внимания.

    Народная программа «Единой России» была принята на втором этапе съезда партии. Документ, собравший почти 3,5 млн предложений от граждан, отвечает задачам и целям национального развития, поставленным президентом. Председатель партии Дмитрий Медведев ранее отмечал, что программа предлагает конкретные ответы на главные вызовы современности, включая демографию, экономику и безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев связал работу над новой Народной программой с определенными президентом национальными целями.

    На следующий день он отметил направленность данного документа на закрепление экономических успехов страны.

    Президент России Владимир Путин на партийном съезде напомнил об ответственности политического объединения за реализацию всех заявленных инициатив.

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    4 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    @ Роман Ромишевский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» от имени местных жителей обратилась к президенту с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам России.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета «Победа» озвучил список претендентов. Это Березники, Копейск, Ухта, Черемхово, Бийск, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Первоуральск, Уссурийск, Королев, Саранск, Серов, сообщается в канале партии в Max.

    По словам Якушева, «Единая Россия» участвует в реализации президентской инициативы с момента ее появления. Партия помогает претендующим на звание городам готовить необходимую документацию, организует взаимодействие с жителями и проведение голосований.

    «В ходе работы с людьми мы не только рассматриваем обращения от инициативных групп, трудовых коллективов предприятий, советов ветеранов и общественных организаций, которые поступают в партию, но также проводим мероприятия, которые привлекают внимание жителей к истории городов. Среди представленных городов есть региональные центры, небольшие города, но всех их объединяет большой вклад в победу жителей этих городов», – подчеркнул Якушев.

    Еще одним направлением работы стало создание мемориальной инфраструктуры. В 2026 году при поддержке партии планируется установить шесть стел в городах, уже носящих звание «Город трудовой доблести». Места для них выбирают с учетом мнения жителей, работу координируют с Российским военно-историческим обществом.

    Якушев отметил, что проекты предусматривают не только установку самих памятных знаков, но и развитие окружающих территорий. «Важно, что работа не ограничивается установкой только стел, - вокруг происходит серьезное благоустройство. И получаются общественные комфортные пространства, которые становятся местом притяжения людей, проживающих в этих городах», – отметил секретарь Генсовета партии.

    Кроме того, «Единая Россия» сформировала перечень объектов в Городах трудовой доблести, связанных с историей подвига фронта и тыла. «Сейчас в этом перечне порядка 40 тысяч объектов, расположенных в 49 регионах. Порядка 10 тысяч этих объектов уже приведены в нормативное состояние, и мы эту работу будем продолжать, пока этот перечень полностью не будет отработан», – сообщил Якушев президенту.

    Владимир Путин по итогам обсуждения поручил проработать решения, необходимые для поддержки инициативы о присвоении почетного звания 12 городам. Президент также подчеркнул значение системной работы по сохранению исторической памяти. «Все эти направления должны найти отражение в соответствующих документах, которые продолжили бы нашу работу по поддержке всех тех усилий, которые делает оргкомитет «Победа» по рассматриваемым сегодня направлениям. Так, чтобы ничего не было забыто. Все, что мы сегодня говорили, представляет большую важность и большую ценность для страны, для населения страны, для воспитания молодых людей», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл заседание организационного комитета «Победа». Глава государства назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей.

    Также российский лидер поблагодарил 50 муниципалитетов за установку стел «Город трудовой доблести».

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    4 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев с криками прогнала канцлера Мерца

    Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с жесткой критикой местных жителей во время визита в федеральную землю Саксония-Анхальт накануне выборов в региональный парламент.

    Глава немецкого правительства прибыл в регион накануне голосования, запланированного на 6 сентября. Политик провел закрытые переговоры с представителями Христианско-демократического союза, передает РИА «Новости».

    После завершения встречи он не стал выходить к собравшимся гражданам. Помахав людям рукой издалека, политический деятель сел в автомобиль и уехал. В этот момент толпа начала скандировать: «Убирайся!»

    Недавно проведенное исследование INSA для газеты Bild продемонстрировало резкое падение доверия к главе кабинета министров. Он получил 2,57 балла из десяти возможных, заняв последнюю строчку в рейтинге 20 важнейших политиков страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico предрекло канцлеру Германии унизительное поражение на земельных выборах.

    В конце августа местные жители освистали Фридриха Мерца во время предвыборного визита на балтийский курорт Кюлунгсборн.

    Немногим ранее граждане страны устроили массовую акцию протеста «Последняя рубашка» против политики главы правительства.

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    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    4 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве

    Кличко: Стена и перекрытие здания СБУ в Киеве разрушены после удара

    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве
    @ Agentur Wehnert/M. Granzdrorfer/Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внешняя стена и перекрытия здания Службы безопасности Украины обрушились после взрыва в Киеве, на месте происшествия продолжают работу спасатели, сообщил мэр Виталий Кличко.

    Здание СБУ получило серьезные повреждения в результате взрыва в центре украинской столицы, рассказал Кличко, передает ТАСС. Инцидент привел к частичному обрушению конструкций строения.

    «Произошло разрушение перекрытия и внешней стены здания», – написал мэр украинской столицы в своем Telegram-канале.

    Градоначальник добавил, что вспыхнувший после происшествия пожар уже удалось ликвидировать. При этом спасатели и другие экстренные службы продолжают работу на месте взрыва.

    Напомним, в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент удара по зданию СБУ.

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    4 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нарышкин: У ЕС есть план на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины

    Нарышкин: ЕС прогнозирует исчерпание мобилизационного потенциала Украины за год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские спецслужбы прогнозируют исчерпание мобилизационного ресурса украинских войск в течение предстоящего года, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, в Европе на этот случай подготовили запасной план, передает РИА «Новости». «По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейский план B – милитаризация самой Европы», – отметил глава ведомства.

    Выступая на заседании руководителей органов безопасности стран СНГ, руководитель СВР добавил, что Североатлантический альянс рассматривает затягивание конфликта как оптимальный метод ограничения военно-технических возможностей Москвы. Он назвал подобные выводы представителей военного блока фактической явкой с повинной.

    Реализации замыслов западных стран препятствует стремительная убыль населения на Украине, подчеркнул руководитель разведывательной службы. В настоящее время государство занимает первое место в Европе по уровню смертности при самых низких показателях рождаемости, что делает невозможным выполнение планов по истощению России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин указал на катастрофическое сокращение населения Украины.

    Глава ведомства спрогнозировал скорую утрату украинскими войсками способности к сопротивлению.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила сохранение курса НАТО на милитаризацию Европы.

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    4 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент попадания беспилотника в здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    На кадрах видно, как дрон влетает в здание, после чего происходит взрыв.

    Напомним, в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    В июле Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

    Видео попадания БПЛА в здание СБУ в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в мессенджере Max.

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    4 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Венгрия отозвала посла из Москвы

    МИД Венгрии отозвал посла из Москвы Норберта Конкоя без назначения замены

    Венгрия отозвала посла из Москвы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия отозвала своего посла из Москвы Норберта Конкоя, временно возложив руководство дипмиссией на Габора Гергича.

    Министерство иностранных дел Венгрии отозвало из Москвы посла Норберта Конкоя, однако нового руководителя дипломатического представительства пока не назначило, передает РИА «Новости». Сейчас дипмиссией руководит временный поверенный Габор Гергич.

    Указ об освобождении Норберта Конкоя от должности был опубликован в «Правительственном вестнике» 31 июля. Этим же документом была оформлена отставка руководителей 22 посольств и трех постоянных представительств Венгрии.

    В мае глава МИД Венгрии Анита Орбан заявляла, что новое правительство страны будет стремиться к прагматичным отношениям с Россией, основанным на взаимоуважении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое правительство Венгрии официально признало Россию угрозой для глобальной безопасности.

    Глава венгерского министерства обороны Ромулус Русин-Сенди анонсировал резкое ограничение дипломатических контактов с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел Анита Орбан объяснила смену посла в Польше изменением политического курса страны.

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    4 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    США единственными в ООН отвергли новую карту мира

    США проголосовали против резолюции ООН в поддержку карты Equal Earth

    США единственными в ООН отвергли новую карту мира
    @ Strebe/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон выступил против принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку картографической проекции Equal Earth, назвав инициативу частью широкой идеологической повестки.

    Соединенные Штаты стали единственной страной, проголосовавшей против проекта резолюции в поддержку картографической проекции Equal Earth, передает ТАСС. Эта проекция точнее передает реальные размеры Африки и других регионов мира.

    За документ проголосовали 164 государства. При этом шесть стран воздержались, среди них Украина, Молдавия, Грузия, Сербия, Литва и Эстония.

    Перед голосованием американский представитель призвала полностью отклонить документ. Она заявила, что Вашингтон рассматривает инициативу как часть более широкой «идеологической повестки», а не нейтральную попытку исправить искажения.

    Кроме того, по мнению американской стороны, подобные резолюции отвлекают организацию от вопросов международного мира и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американская делегация впервые проголосовала против западной поправки к российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

    Позже Вашингтон воздержался при принятии антироссийского документа Генеральной Ассамблеи ООН. Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин призвал повысить эффективность работы всемирной организации.

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    4 сентября 2026, 21:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел

    Биолог Гниненко оценил угрозу глобальной катастрофы из-за исчезновения пчел

    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Угроза массового вымирания пчел еще недавно считалась одной из серьезных глобальных проблем, но в последние годы о ней говорят значительно реже. Заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко рассказал газете ВЗГЛЯД, от чего действительно умирали пчелы и удалось ли человечеству избежать связанной с их исчезновением экологической катастрофы.

    «Каждая проблема прежде всего требует вдумчивого анализа причин ее появления. Ажиотаж из-за нескольких фактов, особенно если они поданы эффектно, но не вполне достоверно, не ведет к продуктивному решению проблемы. Проблемы с пчелами, которые еще несколько лет назад причисляли к глобальным, во многом из этого числа», – говорит Гниненко.

    Он подчеркивает, что рассуждения о массовой гибели пчел небеспочвенны в тех случаях, когда насекомые попадают под обработку полей или садов пестицидами. Однако происходит это зачастую потому, что пчеловоды и фермеры не согласовывают свои действия.

    «Если четко координировать необходимые обработки растений и вывоз пасек на цветущие гречишные, подсолнечниковые и другие поля и не допускать пчел на них во время обработки, то и гибели этих насекомых не будет», – пояснил эксперт.

    По его словам, однозначно определить, почему сегодня эта проблема не имеет такой огласки, как раньше, сложно. Однако одним из важных факторов могло стать улучшение взаимодействия между фермерами и пчеловодами.

    «Мне кажется, очень важно, что улучшилось взаимопонимание между фермерами и пчеловодами. Если строго следовать всем известным правилам, то гибель пчел от пестицидов будет минимальной. А если следовать только своим потребностям, не обращая внимания на других, тогда пчелы и будут главной жертвой», – считает собеседник.

    Он полагает, что люди постепенно учатся вести хозяйство так, чтобы учитывать интересы друг друга, что позволяет уменьшать потери. Кроме того, появляются новые пестициды и технологии их применения, повышающие безопасность.

    «Уверен, что ничего страшного не произойдет. Люди научатся и растения защищать, и пчелам вреда не приносить. Жаль, если для этого потребуется много времени: тогда могут быть потери как у пчеловодов, так и у фермеров. Труд обоих нужен людям, поэтому надо активно искать взаимопонимание», – заключил Гниненко.

    Ранее прокуратура Красноярского края привлекла к ответственности руководителей трех сельхозпредприятий за нарушения при обработке полей химикатами. Инцидент произошел в июле в Большемуртинско-Сухобузимском округе, где погибло более 20 млн пчел, а от пострадавших пчеловодов поступило 22 заявления. Проверка хозяйств показала, что аграрии превышали допустимые дозировки пестицидов и распыляли их днем в период активного сбора нектара.

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    4 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске

    Политолог Ткаченко: Россия не позволит забыть ужасные преступления Японии

    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Требование убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке» стало очередным проявлением агрессивной политики Токио и попытки переписать историю, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Как отметил эксперт, удар прикладом по хризантеме на памятнике в Хабаровске уязвил национальную гордость японцев.

    «Политика Запада во многом строится на отрицании России: что бы ни делала наша страна, это почти неизбежно подается в негативном ключе. А Япония действует в русле западной повестки», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Впрочем, оговорился собеседник, реакция японской стороны на «удар прикладом» по хризантеме на памятнике в Хабаровске также может быть обусловлена чувством уязвленной национальной гордости. «Япония оскорбилась, потому что в ее представлении символ императорской семьи нельзя преподносить в негативном свете», – уточнил он.

    При этом оппоненты игнорируют исторический контекст. «Японская Квантунская армия совершала ужасные преступления. Токио неприятна эта страница истории, и нынешние власти думают, что уже перевернули ее. Россия не готова разделить эту точку зрения», – детализировал Ткаченко.

    Таким образом, жест японцев по поводу памятника – лишь один из элементов пазла антироссийской политики Токио, считает политолог. «Речь идет об откровенно враждебном и агрессивном шаге, который вполне вписывается в логику попыток «отмены» РФ и переписывания истории», – пояснил спикер. При этом, как отметил он, у Японии нет реальных рычагов для пропорционального ответа: она не одерживала побед над Россией, и у нее нет оснований для установки памятников, сопоставимых по смыслу с тем, что был открыт в Хабаровске.

    В пятницу в Хабаровске состоялось открытие мемориала в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. За день до этого генконсульство Японии предложило демонтировать из оформления монумента символ императорского дома – хризантему. Цветок нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает красноармеец.

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество (РВИО) ответило отказом. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко расценил просьбу японской стороны как «крайне некорректную» и заявил, что хризантема останется на мемориале как «символ японского милитаризма, который совершил чудовищные преступления». «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии», – сказал он.

    Отметим, бронзовый солдат, которого скульпторы и литейщики уже успели окрестить Иваном, установлен на набережной Амура в центре краевой столицы. Солдат держит в руках винтовку и прикладом разбивает японский пограничный столб с изображением хризантемы. Такие стояли на Сахалине на границе вдоль 50-й параллели северной широты после Русско-японской войны (1904-1905).

    Особое смысловое значение имеет архитектурно-мемориальная часть монумента – на пилонах увековечены наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Эта деталь напоминает о масштабе Маньчжурской стратегической наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию.

    Овсиенко во время церемонии открытия памятника зачитал приветствие помощника президента России Владимира Мединского. «Победа СССР на Дальнем Востоке ознаменовала не только окончание Второй мировой войны, но и установление прочного и справедливого миропорядка. Открытие монумента – дань памяти и выражение благодарности бойцам многонациональной Красной армии, всем советским людям, которые своей борьбой и трудом приближали победоносное для нашей страны окончание самой страшной войны в истории человечества», – передал слова Мединского заместитель председателя РВИО.

    В свою очередь глава Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал памятник «зримым воплощением глубокой благодарности потомков за Великую Победу». «Главная композиция комплекса – это 15-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Он олицетворяет мужество и боевой дух всех воинов-дальневосточников и тогда, и сегодня. И в первые дни установки скульптуры жители Хабаровска дали ему собирательное по образу имя – Иван. Как воин Алеша, освободитель Болгарии, так и у нас Иван станет символом образца воина-дальневосточника», – подчеркнул Демешин.

    Напомним, в середине августа между Москвой и Токио также произошел дипломатический скандал. МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио, а премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ответ указал, что демарши Токио не изменят статуса Курильских островов.

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    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    4 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации

    Минобороны: Белоусов напутствовал убывающего на СВО замкомандующего ТОФ Клименко

    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов передал добрые пожелания генерал-майору Вадиму Клименко, отправляющемуся для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

    Глава военного ведомства попросил передать приветствия всем военнослужащим, находящимся на передовой. Российское министерство обороны опубликовало в Max соответствующие кадры проводов заместителя командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам.

    «Удачи вам, ребятам всем благодарности, привет», – сказал Белоусов. Он также выразил слова напутствия всем бойцам, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал во Владивостоке сдачу новых многоквартирных домов для военнослужащих Тихоокеанского флота.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм бойцов морской пехоты данного объединения.

    Глава государства с борта крейсера «Варяг» проверил масштабные учения по защите дальневосточных рубежей.

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    4 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре германской столицы состоялась масштабная акция протеста в защиту культурного учреждения, собравшая значительно больше участников, чем планировалось изначально.

    Несколько сотен протестующих собрались у здания учреждения на улице Фридрихштрассе, передает ТАСС. «Мосты вместо стен», – под таким девизом организовала мероприятие партия BSW.

    Изначально планировалось участие 200 граждан, однако после официального решения властей Германии о закрытии культурного центра количество активистов резко увеличилось.

    Демонстранты принесли национальные триколоры двух стран и знамена с изображением голубя мира. Собравшиеся держали плакаты с призывами убрать руки от России, прекратить поставки оружия на Украину и обеспечить поражение НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине из-за инцидента с беспилотником.

    В ответ глава МИД России Сергей Лавров анонсировал прекращение работы отделений Института Гете. Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Гизе исключил возможность судебного оспаривания данного шага.

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    4 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

    Депутат Гончаренко: НАБУ начало следственные действия в офисе Зеленского

    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины начали следственные мероприятия в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в реестр экстремистов и террористов).

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проведение следственных мероприятий в офисе Зеленского, передает ТАСС. «НАБУ проводит следственные действия в офисе (Зеленского)», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

    Иные подробности происходящего на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники НАБУ также обыскали офис генпрокурора Украины.

    Ранее силовики пришли с обысками к заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Ирине Мудрой. Позже Высший антикоррупционный суд отправил бывшую чиновницу под стражу на 60 суток.

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