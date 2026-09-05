Минтранс сообщил о планах увеличить число рейсов в дружественные страны

Минтранс сообщил о планах увеличить число рейсов в Азию

Tекст: Катерина Туманова

«Со всеми дружественными государствами активно прорабатываем открытие новых маршрутов и увеличение частот уже действующих рейсов. В первую очередь речь о наиболее востребованных направлениях – странах Азии, Ближнего Востока и других перспективных туристических регионах», – сказал министр ТАСС.

По словам Никитина, запуск каждого нового направления требует тщательного согласования с авиационными властями принимающих стран. Кроме того, необходимо учитывать заинтересованность авиаперевозчиков и наличие соответствующей инфраструктуры.

Ранее Никитин заявлял, что Россия рассматривает возможность увеличения числа рейсов в Индию. В частности, ожидается запуск полетов индийской авиакомпании Air India.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля предложили Москве запустить прямые авиарейсы в Эйлат. С осени прямые рейсы из России позволят отправиться в 42 страны.