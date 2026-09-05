Мошенники придумали схему обмана россиян с заменой электросчетчиков

Мошенники стали обманывать россиян с заменой электросчетчиков

Tекст: Катерина Туманова

«В настоящее время граждане столкнулись со лжеобъявлениями от представителей энергосбыта. Они размещают на подъездных досках объявлений информацию, что в доме происходит замена приборов учета электроэнергии, и чтобы оставить заявку на замену – необходимо связаться по телефону, по смс, в мессенджере. При связи со лжесотрудником энергосбыта жильца просят подтвердить свою личность, а также номер квартиры путем авторизации через портал «Госуслуги», – рассказал он ТАСС.

Машаров пояснил, что, получив доступ к аккаунту, преступники сообщают о принятии заявки на замену счетчика. Вскоре жертве звонит другой мошенник, представляясь сотрудником «Госуслуг» или правоохранительных органов. Он заявляет о взломе аккаунта и призывает перевести деньги на «безопасный» счет для их спасения.

Для убедительности мошенники часто наносят на фейковые объявления логотипы реальных компаний.

Эксперт рекомендует проверять информацию, спрашивая у звонящих номер заявки или прибора учета. Настоящие сотрудники энергосбыта обладают этими данными, не звонят через мессенджеры и никогда не запрашивают коды авторизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Храпунова назвала популярные схемы мошенничества в сфере ЖКХ. Мошенники придумали схему обмана с поверкой счетчиков у дачников, а также начали пугать россиян отключением газа.