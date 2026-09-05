Эксперт ФБР назвал самый опасный для общества тип личности

Эксперт ФБР: Злокачественный нарцисс самый опасный тип

Tекст: Катерина Туманова

Бывший специальный агент ФБР Джо Наварро рассказал о типе личности, который представляет большую угрозу, чем психопаты. По его словам, около 1% населения являются психопатами, которых он охарактеризовал как людей без совести, склонных нарушать правила и совершать тяжкие преступления, передает Daily Mail.

«Злокачественный нарцисс переоценивает себя и недооценивает других, и это несоответствие причиняет огромный вред», – заявил Наварро изданию LADBible.

Он отметил, что злокачественный нарциссизм сочетает стандартные нарциссические черты с антисоциальным поведением, паранойей и садистским удовольствием от чужих страданий.

Эксперт подчеркнул, что такой тип личности не является официальным диагнозом в психиатрии, но представляет собой наиболее опасную форму нарциссизма.

Признаки включают отсутствие раскаяния, пренебрежение к чужой боли и потребность контролировать окружающих через страх и манипуляции.

Наварро добавил, что такое поведение, как правило, демонстрируют мужчины, которые проявляют подобную черту характера по отношению к женщинам, ставшим их жертвами.

«Последствия – психологические, эмоциональные, а также финансовые – действительно многочисленны и весьма разрушительны», – подытожил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог Энтвистл раскрыла маркеры психопатов в обычной переписке. Ученые из Окленда выяснили, что избалованные дети могут вырасти психопатами.

Психолог Деулин заявил, что склонность к автомобилям с громким выхлопом часто сопровождается выраженными деструктивными чертами личности, включая психопатию и садизм.