В жестком ДТП в Кемеровской области погибли четверо и трое пострадали

В ведомстве сообщили, что 4 сентября в 22 часа 30 минут на 23 км автодороги Панфилово – Плотниково произошло дорожно-транспортное происшествие.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corona выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 21112. В результате ДТП оба водителя и два пассажира отечественного авто, в том числе малолетний ребенок, погибли, трое 15-летних пассажиров ВАЗа получили травмы различной степени тяжести», – сообщается в Max-канале прокуратуры.
В Госавтоинспекции Кузбасса добавили, что, по предварительным данным, 59-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения в нарушение требований сплошной линии разметки и совершил столкновение с ВАЗ-21112 под управлением 25-летнего мужчины.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Прокуратура организовала проверку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Варшавском шоссе в Москве 4 сентября столкнулись четыре машины. Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом на Каширском шоссе. Водитель автобуса получил срок за ДТП с поездом в Ленобласти.