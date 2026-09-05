Десятки челябинских пар получили выплаты за длительность брака

Десятки челябинских пар получили крупные выплаты за долгий брак

Tекст: Катерина Туманова

Более 40 супружеских пар из Челябинской области, проживших в браке 70 лет, получили с 2024 года выплаты в размере 150 тыс. рублей, передает РИА «Новости». В 26 российских регионах предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни.

Одни из самых крупных выплат предоставляются в Челябинской области. Там к знаку отличия «Семейное счастье» за 50, 60 и 70 лет совместной жизни прилагается выплата в 50, 100 или 150 тыс. рублей соответственно. На нее могут претендовать пары, прожившие в регионе не менее 15 лет и имеющие поощрения.

«С начала реализации закона Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области «Семейное счастье» и по состоянию на 1 сентября 2026 года знаком награждены 43 супружеские пары, прожившие 70 лет совместной жизни. Все пары получили выплаты в размере 150 тыс. рублей», – рассказала представитель министерства социальных отношений региона.

В 2026 году 70-летний юбилей отметили десять семейных пар. Они проживают в Челябинском, Миасском, Верхнеуфалейском, Озерском, Южноуральском городских округах, а также в Чесменском и Коркинском муниципальных округах.

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